Награждены лучшие учителя информатики Навоийской области

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Хоким Навоийской области Кобул Турсунов вручил благодарственные письма и денежные премии на сумму 4,9 миллиона сумов 22 учителям информатики, сообщает Пресс-центр Управления народного образования области.Педагоги показали наилучшие результаты в проекте "Один миллион узбекских программистов" (One million uzbek coders) и вошли в Топ-100 лучших учителей. Кроме того, за активное участие в проекте несколько учителей были награждены нагрудным знаком “Халқ таълими аълочиси” (Отличник народного образования).Школе №2 Карманинского района Навоийской области вручили “Подарок Президента” – автомобиль марки “Спарк”, сообщили в пресс-центре.
Премию получили лучшие участники проекта "Один миллион узбекских программистов".
ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Хоким Навоийской области Кобул Турсунов вручил благодарственные письма и денежные премии на сумму 4,9 миллиона сумов 22 учителям информатики, сообщает Пресс-центр Управления народного образования области.
Педагоги показали наилучшие результаты в проекте "Один миллион узбекских программистов" (One million uzbek coders) и вошли в Топ-100 лучших учителей.
Кроме того, за активное участие в проекте несколько учителей были награждены нагрудным знаком “Халқ таълими аълочиси” (Отличник народного образования).
Проект "Один миллион узбекских программистов"
- Прошли обучение 53,5 тысячи школьников, студентов и учителей Навоийской области;
- В восьми городах и районах области открыты IT-центры;