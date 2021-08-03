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Награждены лучшие учителя информатики Навоийской области
Награждены лучшие учителя информатики Навоийской области
Премию получили лучшие участники проекта "Один миллион узбекских программистов". 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T20:39+0500
2021-08-03T20:39+0500
общество
образование
узбекистан
навоийская область
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ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Хоким Навоийской области Кобул Турсунов вручил благодарственные письма и денежные премии на сумму 4,9 миллиона сумов 22 учителям информатики, сообщает Пресс-центр Управления народного образования области.Педагоги показали наилучшие результаты в проекте "Один миллион узбекских программистов" (One million uzbek coders) и вошли в Топ-100 лучших учителей. Кроме того, за активное участие в проекте несколько учителей были награждены нагрудным знаком “Халқ таълими аълочиси” (Отличник народного образования).Школе №2 Карманинского района Навоийской области вручили “Подарок Президента” – автомобиль марки “Спарк”, сообщили в пресс-центре.
https://uz.sputniknews.ru/20210802/minprosvescheniya-rf-opredelit-russkoyazychnuyu-luchshuyu-shkolu-v-uzbekistane-19920155.html
навоийская область
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образование, узбекистан, навоийская область

Награждены лучшие учителя информатики Навоийской области

20:39 03.08.2021
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© Foto : Пресс-центр Управления народного образования Навоийской областиУчителя информатики Навоийской области получили премию
Учителя информатики Навоийской области получили премию - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
© Foto : Пресс-центр Управления народного образования Навоийской области
Премию получили лучшие участники проекта "Один миллион узбекских программистов".
ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Хоким Навоийской области Кобул Турсунов вручил благодарственные письма и денежные премии на сумму 4,9 миллиона сумов 22 учителям информатики, сообщает Пресс-центр Управления народного образования области.
Педагоги показали наилучшие результаты в проекте "Один миллион узбекских программистов" (One million uzbek coders) и вошли в Топ-100 лучших учителей.
Кроме того, за активное участие в проекте несколько учителей были награждены нагрудным знаком “Халқ таълими аълочиси” (Отличник народного образования).
Проект "Один миллион узбекских программистов"

- Прошли обучение 53,5 тысячи школьников, студентов и учителей Навоийской области;

- В восьми городах и районах области открыты IT-центры;

- Обеспечены высокоскоростным интернетом 359 общеобразовательных школ;

- Введены электронные дневники в 232 школах;

- Созданы локальные сети и зоны Wi-Fi в 164 школах;

- Во всех школах внедрена система "ИРП" - автоматического управления ресурсами системы государственного образования.

Школе №2 Карманинского района Навоийской области вручили “Подарок Президента” – автомобиль марки “Спарк”, сообщили в пресс-центре.
Итоговое сочинение по литературе в российских школах - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
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