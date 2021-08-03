https://uz.sputniknews.ru/20210803/nagrajdeny-luchshie-uchitelya-informatiki-navoiyskoy-oblasti-19936255.html

Награждены лучшие учителя информатики Навоийской области

Награждены лучшие учителя информатики Навоийской области

Премию получили лучшие участники проекта "Один миллион узбекских программистов". 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T20:39+0500

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общество

образование

узбекистан

навоийская область

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ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Хоким Навоийской области Кобул Турсунов вручил благодарственные письма и денежные премии на сумму 4,9 миллиона сумов 22 учителям информатики, сообщает Пресс-центр Управления народного образования области.Педагоги показали наилучшие результаты в проекте "Один миллион узбекских программистов" (One million uzbek coders) и вошли в Топ-100 лучших учителей. Кроме того, за активное участие в проекте несколько учителей были награждены нагрудным знаком “Халқ таълими аълочиси” (Отличник народного образования).Школе №2 Карманинского района Навоийской области вручили “Подарок Президента” – автомобиль марки “Спарк”, сообщили в пресс-центре.

https://uz.sputniknews.ru/20210802/minprosvescheniya-rf-opredelit-russkoyazychnuyu-luchshuyu-shkolu-v-uzbekistane-19920155.html

навоийская область

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образование, узбекистан, навоийская область