Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
Неизвестные взломали Instagram гимнастки Оксаны Чусовитиной — фото
21:13 03.08.2021 (обновлено: 21:24 03.08.2021)
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© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Аккаунт знаменитой спортсменки, восьмикратной участницы Олимпийских игр, оказался взломан неизвестными. Со страницы удалены все посты, в том числе главная обложка профиля.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Официальная страница гимнастки Оксаной Чусовитиной, по всей видимости, оказалась взломанной. Из профиля исчезли все посты и фотография обложки, а при заходе в профиль играет турецкая музыка.
Пресс-секретарь спортсменки Юрий Белолипецкий в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан также высказал версию о взломе страницы в Instagram, заметив, что сама Оксана предупреждала его о намерении в скором времени сменить ник страницы.
© SputnikСкриншот аккаунта Оксаны Чусовитиной в Instagram
Скриншот аккаунта Оксаны Чусовитиной в Instagram
© Sputnik
© SputnikСкриншот из аккаунта Оксаны Чусовитиной в Instagram
Скриншот из аккаунта Оксаны Чусовитиной в Instagram
© Sputnik
Оксана Чусовитина принимала участие в восьмых Олимпийских играх в своей карьере. На соревнованиях в Токио она не смогла пробиться в финал и осталась без медалей. Однако спортсменка баллотируется в комиссию атлетов МОК, поэтому осталась в Японии до оглашения результатов голосования, которое должно было завершится 3 августа.
Сама гимнастка пока никак не прокомментировала случившееся. Из-за разницы во времени с Токио получить ее комментарий пока не удалось.