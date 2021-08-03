https://uz.sputniknews.ru/20210803/neizvestnye-vzlomali-instagram-gimnastki-oksany-chusovitinoy--foto-19937285.html

Неизвестные взломали Instagram гимнастки Оксаны Чусовитиной — фото

Неизвестные взломали Instagram гимнастки Оксаны Чусовитиной — фото

Аккаунт знаменитой спортсменки, восьмикратной участницы Олимпийских игр, оказался взломан неизвестными. Со страницы удалены все посты, в том числе главная... 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T21:13+0500

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2021-08-03T21:24+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

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оксана чусовитина

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Официальная страница гимнастки Оксаной Чусовитиной, по всей видимости, оказалась взломанной. Из профиля исчезли все посты и фотография обложки, а при заходе в профиль играет турецкая музыка.Пресс-секретарь спортсменки Юрий Белолипецкий в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан также высказал версию о взломе страницы в Instagram, заметив, что сама Оксана предупреждала его о намерении в скором времени сменить ник страницы.Оксана Чусовитина принимала участие в восьмых Олимпийских играх в своей карьере. На соревнованиях в Токио она не смогла пробиться в финал и осталась без медалей. Однако спортсменка баллотируется в комиссию атлетов МОК, поэтому осталась в Японии до оглашения результатов голосования, которое должно было завершится 3 августа.Сама гимнастка пока никак не прокомментировала случившееся. Из-за разницы во времени с Токио получить ее комментарий пока не удалось.

https://uz.sputniknews.ru/20210727/oksana-chusovitina-planiruet-izbiratsya-v-komissiyu-atletov-mok-19835881.html

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инстаграм, оксана чусовитина, соцсети