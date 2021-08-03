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Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/neizvestnye-vzlomali-instagram-gimnastki-oksany-chusovitinoy--foto-19937285.html
Неизвестные взломали Instagram гимнастки Оксаны Чусовитиной — фото
Неизвестные взломали Instagram гимнастки Оксаны Чусовитиной — фото
Аккаунт знаменитой спортсменки, восьмикратной участницы Олимпийских игр, оказался взломан неизвестными. Со страницы удалены все посты, в том числе главная... 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T21:13+0500
2021-08-03T21:24+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Официальная страница гимнастки Оксаной Чусовитиной, по всей видимости, оказалась взломанной. Из профиля исчезли все посты и фотография обложки, а при заходе в профиль играет турецкая музыка.Пресс-секретарь спортсменки Юрий Белолипецкий в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан также высказал версию о взломе страницы в Instagram, заметив, что сама Оксана предупреждала его о намерении в скором времени сменить ник страницы.Оксана Чусовитина принимала участие в восьмых Олимпийских играх в своей карьере. На соревнованиях в Токио она не смогла пробиться в финал и осталась без медалей. Однако спортсменка баллотируется в комиссию атлетов МОК, поэтому осталась в Японии до оглашения результатов голосования, которое должно было завершится 3 августа.Сама гимнастка пока никак не прокомментировала случившееся. Из-за разницы во времени с Токио получить ее комментарий пока не удалось.
https://uz.sputniknews.ru/20210727/oksana-chusovitina-planiruet-izbiratsya-v-komissiyu-atletov-mok-19835881.html
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инстаграм, оксана чусовитина, соцсети

Неизвестные взломали Instagram гимнастки Оксаны Чусовитиной — фото

21:13 03.08.2021 (обновлено: 21:24 03.08.2021)
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© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
© Международная федерация спортивной гимнастики
Аккаунт знаменитой спортсменки, восьмикратной участницы Олимпийских игр, оказался взломан неизвестными. Со страницы удалены все посты, в том числе главная обложка профиля.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Официальная страница гимнастки Оксаной Чусовитиной, по всей видимости, оказалась взломанной. Из профиля исчезли все посты и фотография обложки, а при заходе в профиль играет турецкая музыка.
Пресс-секретарь спортсменки Юрий Белолипецкий в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан также высказал версию о взломе страницы в Instagram, заметив, что сама Оксана предупреждала его о намерении в скором времени сменить ник страницы.
© SputnikСкриншот аккаунта Оксаны Чусовитиной в Instagram
Скриншот аккаунта Оксаны Чусовитиной в Instagram - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
Скриншот аккаунта Оксаны Чусовитиной в Instagram
© Sputnik
© SputnikСкриншот из аккаунта Оксаны Чусовитиной в Instagram
Скриншот из аккаунта Оксаны Чусовитиной в Instagram - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
Скриншот из аккаунта Оксаны Чусовитиной в Instagram
© Sputnik
Оксана Чусовитина принимала участие в восьмых Олимпийских играх в своей карьере. На соревнованиях в Токио она не смогла пробиться в финал и осталась без медалей. Однако спортсменка баллотируется в комиссию атлетов МОК, поэтому осталась в Японии до оглашения результатов голосования, которое должно было завершится 3 августа.
Оксана Чусовитина - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
Оксана Чусовитина планирует избираться в комиссию атлетов МОК
27 июля, 10:08
2379
Сама гимнастка пока никак не прокомментировала случившееся. Из-за разницы во времени с Токио получить ее комментарий пока не удалось.
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