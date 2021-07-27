https://uz.sputniknews.ru/20210727/oksana-chusovitina-planiruet-izbiratsya-v-komissiyu-atletov-mok-19835881.html
Оксана Чусовитина планирует избираться в комиссию атлетов МОК
Оксана Чусовитина планирует избираться в комиссию атлетов МОК
Ранее известная гимнастка Узбекистана завершила свою спортивную карьеру. Она приняла участие в заключительных для нее восьмых Олимпийских играх. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T10:08+0500
2021-07-27T10:08+0500
2021-07-27T10:38+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
гимнастика
оксана чусовитина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Оксана Чусовитина объявила о том, что будет избираться в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК), пишет Алишер Никимбаев в своем Telegram-канале "Футболиум". Спортсменка пока никак не прокомментировала данную информацию. Подробности уточняются. Ранее известная гимнастка Узбекистана завершила свою спортивную карьеру. Она приняла участие в заключительных для нее восьмых Олимпийских играх, которые в настоящее время проходят в Токио. К сожалению, она не смогла выйти в финал квалификационного отбора в своей дисциплине. Однако после своего выступления Чусовитина сделала публичное заявление и сказала своим поклонникам, что уходит из большого спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210726/saida-mirziyoeva-prokommentirovala-uxod--oksane-chusovitinoy-iz-bolshogo-sporta-19824387.html
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гимнастика, оксана чусовитина, узбекистан
Оксана Чусовитина планирует избираться в комиссию атлетов МОК
10:08 27.07.2021 (обновлено: 10:38 27.07.2021)
Ранее известная гимнастка Узбекистана завершила свою спортивную карьеру. Она приняла участие в заключительных для нее восьмых Олимпийских играх.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Оксана Чусовитина объявила о том, что будет избираться в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК), пишет
Алишер Никимбаев в своем Telegram-канале "Футболиум".
Спортсменка пока никак не прокомментировала данную информацию. Подробности уточняются.
Ранее известная гимнастка Узбекистана завершила свою спортивную карьеру. Она приняла участие в заключительных для нее восьмых Олимпийских играх, которые в настоящее время проходят в Токио.
К сожалению, она не смогла выйти в финал квалификационного отбора в своей дисциплине. Однако после своего выступления Чусовитина сделала публичное заявление
и сказала своим поклонникам, что уходит из большого спорта.