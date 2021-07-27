https://uz.sputniknews.ru/20210727/oksana-chusovitina-planiruet-izbiratsya-v-komissiyu-atletov-mok-19835881.html

Оксана Чусовитина планирует избираться в комиссию атлетов МОК

Оксана Чусовитина планирует избираться в комиссию атлетов МОК

Ранее известная гимнастка Узбекистана завершила свою спортивную карьеру. Она приняла участие в заключительных для нее восьмых Олимпийских играх. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T10:08+0500

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узбекистан на олимпийских играх в токио

гимнастика

оксана чусовитина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Оксана Чусовитина объявила о том, что будет избираться в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК), пишет Алишер Никимбаев в своем Telegram-канале "Футболиум". Спортсменка пока никак не прокомментировала данную информацию. Подробности уточняются. Ранее известная гимнастка Узбекистана завершила свою спортивную карьеру. Она приняла участие в заключительных для нее восьмых Олимпийских играх, которые в настоящее время проходят в Токио. К сожалению, она не смогла выйти в финал квалификационного отбора в своей дисциплине. Однако после своего выступления Чусовитина сделала публичное заявление и сказала своим поклонникам, что уходит из большого спорта.

https://uz.sputniknews.ru/20210726/saida-mirziyoeva-prokommentirovala-uxod--oksane-chusovitinoy-iz-bolshogo-sporta-19824387.html

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гимнастика, оксана чусовитина, узбекистан