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Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210727/oksana-chusovitina-planiruet-izbiratsya-v-komissiyu-atletov-mok-19835881.html
Оксана Чусовитина планирует избираться в комиссию атлетов МОК
Оксана Чусовитина планирует избираться в комиссию атлетов МОК
Ранее известная гимнастка Узбекистана завершила свою спортивную карьеру. Она приняла участие в заключительных для нее восьмых Олимпийских играх. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T10:08+0500
2021-07-27T10:38+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
гимнастика
оксана чусовитина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Оксана Чусовитина объявила о том, что будет избираться в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК), пишет Алишер Никимбаев в своем Telegram-канале "Футболиум". Спортсменка пока никак не прокомментировала данную информацию. Подробности уточняются. Ранее известная гимнастка Узбекистана завершила свою спортивную карьеру. Она приняла участие в заключительных для нее восьмых Олимпийских играх, которые в настоящее время проходят в Токио. К сожалению, она не смогла выйти в финал квалификационного отбора в своей дисциплине. Однако после своего выступления Чусовитина сделала публичное заявление и сказала своим поклонникам, что уходит из большого спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210726/saida-mirziyoeva-prokommentirovala-uxod--oksane-chusovitinoy-iz-bolshogo-sporta-19824387.html
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гимнастика, оксана чусовитина, узбекистан

Оксана Чусовитина планирует избираться в комиссию атлетов МОК

10:08 27.07.2021 (обновлено: 10:38 27.07.2021)
1396
© REUTERS / LINDSEY WASSONОксана Чусовитина
Оксана Чусовитина - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
© REUTERS / LINDSEY WASSON
Ранее известная гимнастка Узбекистана завершила свою спортивную карьеру. Она приняла участие в заключительных для нее восьмых Олимпийских играх.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Оксана Чусовитина объявила о том, что будет избираться в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК), пишет Алишер Никимбаев в своем Telegram-канале "Футболиум".
Спортсменка пока никак не прокомментировала данную информацию. Подробности уточняются.
Оксана Чусовитина - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2021
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
Саида Мирзиёева прокомментировала уход Оксаны Чусовитиной из большого спорта
Вчера, 11:50
3717
Ранее известная гимнастка Узбекистана завершила свою спортивную карьеру. Она приняла участие в заключительных для нее восьмых Олимпийских играх, которые в настоящее время проходят в Токио.
К сожалению, она не смогла выйти в финал квалификационного отбора в своей дисциплине. Однако после своего выступления Чусовитина сделала публичное заявление и сказала своим поклонникам, что уходит из большого спорта.
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