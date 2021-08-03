Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Инфографика
https://uz.sputniknews.ru/20210803/novaya-mednaya-fabrika-v-almalyke-detali-proekta-19930613.html
Новая медная фабрика в Алмалыке: детали проекта
Новая медная фабрика в Алмалыке: детали проекта
На базе Алмалыкского горно-металлургического комбината заложена третья медно-обогатительная фабрика. Торжественная церемония состоялась 30 июля. Какой эффект... 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T16:28+0500
2021-08-03T17:02+0500
инфографика
мультимедиа
оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"
медь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/03/19930289_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_d3028ad9fb6c5b824ec702b1053493f9.png
Месторождение "Ёшлик-1" считается одним из крупнейших и перспективным по запасам медной руды. Новое предприятие будет ежегодно перерабатывать до 60 миллионов тонн сырья, из которого будут получать порядка 400 тысяч тонн катодной меди.Помимо этого, новая фабрика будет добывать порядка 270 тонн серебра и 50 тонн золота в год. Проект реализуется при участии российских инвесторов и поставщиков. Так Газпромбанк на первом этапе выделил 2 миллиарда долларов, из которых половина средств пойдет на закупку российского оборудования для будущего предприятия.Президент Узбекистана на церемонии закладки капсулы в фундамент будущего предприятия подчеркнул, что это начало новой эры в промышленности республики.Подробности проекта — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/03/19930289_524:0:1848:993_1920x0_80_0_0_216810b67a7daa473effa3a3343f7183.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат", медь, инфографика

Новая медная фабрика в Алмалыке: детали проекта

16:28 03.08.2021 (обновлено: 17:02 03.08.2021)
1119
На базе Алмалыкского горно-металлургического комбината заложена третья медно-обогатительная фабрика. Торжественная церемония состоялась 30 июля. Какой эффект для экономики даст этот проект — смотрите в нашей инфографике.
Медный век Алмалыка десктопная версия - Sputnik Узбекистан
Медный век Алмалыка мобилка - Sputnik Узбекистан
Месторождение "Ёшлик-1" считается одним из крупнейших и перспективным по запасам медной руды. Новое предприятие будет ежегодно перерабатывать до 60 миллионов тонн сырья, из которого будут получать порядка 400 тысяч тонн катодной меди.
Помимо этого, новая фабрика будет добывать порядка 270 тонн серебра и 50 тонн золота в год.
Проект реализуется при участии российских инвесторов и поставщиков. Так Газпромбанк на первом этапе выделил 2 миллиарда долларов, из которых половина средств пойдет на закупку российского оборудования для будущего предприятия.
Президент Узбекистана на церемонии закладки капсулы в фундамент будущего предприятия подчеркнул, что это начало новой эры в промышленности республики.
Подробности проекта — в инфографике Sputnik Узбекистан.
600000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераНедостижимый гиперзвук: американская супер-пупер-ракета снова не завелась
ВчераСтартовал конкурс грантов на просвещение и науку на русском языке
ВчераНеизвестные взломали Instagram гимнастки Оксаны Чусовитиной — фото
ВчераХокимият: есть угроза дальнейшего разрушения медресе Абдуллахана в Бухаре — приняты меры
ВчераУзбекистан на ОИ-2020: одиннадцатый день соревнований и "золото" в копилке
ВчераНаграждены лучшие учителя информатики Навоийской области
Вчера"Сегодня пообещал, завтра передумал", - эксперт о дальнейших планах талибов
ВчераВ правительстве определили точки роста уровня жизни кашкадарьинцев
ВчераТаджикистан запустит новую систему мониторинга озера Сарез
ВчераВ Кашкадарье автомобиль на большой скорости протаранил стену магазина
ВчераВластям Узбекистана дали еще год на восстановление центра Шахрисабза
ВчераЕще одно "золото": узбекистанский тяжелоатлет выиграл Олимпиаду
ВчераЛедяной камнепад: в Заамине выпал крупный град — видео
ВчераСША провалили инициативы по борьбе с наркотрафиком в Афганистане - МИД РФ
ВчераПрезидент озвучил меры, необходимые для экономического роста до конца года
ВчераПо стойке смирно: ВС Узбекистана и России проводят военные учения на полигоне "Термез"
ВчераНовая медная фабрика в Алмалыке: детали проекта
ВчераКак Тимановская на Олимпиаде убежала из спорта в политику
ВчераШестикратная чемпионка Узбекистана получила 4,5 года за продажу новорожденного ребенка
ВчераВ Узбекистане займутся производством оливкового масла