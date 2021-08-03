https://uz.sputniknews.ru/20210803/novaya-mednaya-fabrika-v-almalyke-detali-proekta-19930613.html

Новая медная фабрика в Алмалыке: детали проекта

Новая медная фабрика в Алмалыке: детали проекта

На базе Алмалыкского горно-металлургического комбината заложена третья медно-обогатительная фабрика. Торжественная церемония состоялась 30 июля. Какой эффект... 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T16:28+0500

2021-08-03T16:28+0500

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Месторождение "Ёшлик-1" считается одним из крупнейших и перспективным по запасам медной руды. Новое предприятие будет ежегодно перерабатывать до 60 миллионов тонн сырья, из которого будут получать порядка 400 тысяч тонн катодной меди.Помимо этого, новая фабрика будет добывать порядка 270 тонн серебра и 50 тонн золота в год. Проект реализуется при участии российских инвесторов и поставщиков. Так Газпромбанк на первом этапе выделил 2 миллиарда долларов, из которых половина средств пойдет на закупку российского оборудования для будущего предприятия.Президент Узбекистана на церемонии закладки капсулы в фундамент будущего предприятия подчеркнул, что это начало новой эры в промышленности республики.Подробности проекта — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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мультимедиа , оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат", медь, инфографика