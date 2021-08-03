https://uz.sputniknews.ru/20210803/po-stoyke-smirno-vs-uzbekistana-i-rossii--provodyat-voennye-ucheniya-na-poligone-termez-19932150.html

По стойке смирно: ВС Узбекистана и России проводят военные учения на полигоне "Термез"

По стойке смирно: ВС Узбекистана и России проводят военные учения на полигоне "Термез"

В пятидневных маневрах будут задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих РУз и РФ, а также 300 единиц вооружения и военной техники. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T16:38+0500

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На горном полигоне "Термез" состоялась церемония открытия совместных военных учений служащих Узбекистана и России. После подъема узбекского и российского флагов под аккорды государственных гимнов состоялся митинг.В приветственном выступлении заместитель министра обороны РУз по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов и замглавы штаба ЦВО генерал-майор Николай Терещенко пожелали военным успешного взаимодействия во время выполнения учебно-боевых задач.Известно, что в пятидневных маневрах будут задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих ВС РУз и РФ, а также 300 единиц вооружения и военной техники.Смотрите в нашем видео, как участники мероприятия прошли торжественным маршем по плацу базы подготовки войск "Термез".

https://uz.sputniknews.ru/20210730/rossiyskie-voennye-otpravilis-na-uzbeksko-afganskuyu-granitsu--poka-dlya-ucheniy-19890460.html

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