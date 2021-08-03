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По стойке смирно: ВС Узбекистана и России проводят военные учения на полигоне "Термез"
По стойке смирно: ВС Узбекистана и России проводят военные учения на полигоне "Термез"
В пятидневных маневрах будут задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих РУз и РФ, а также 300 единиц вооружения и военной техники. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T16:38+0500
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На горном полигоне "Термез" состоялась церемония открытия совместных военных учений служащих Узбекистана и России. После подъема узбекского и российского флагов под аккорды государственных гимнов состоялся митинг.В приветственном выступлении заместитель министра обороны РУз по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов и замглавы штаба ЦВО генерал-майор Николай Терещенко пожелали военным успешного взаимодействия во время выполнения учебно-боевых задач.Известно, что в пятидневных маневрах будут задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих ВС РУз и РФ, а также 300 единиц вооружения и военной техники.Смотрите в нашем видео, как участники мероприятия прошли торжественным маршем по плацу базы подготовки войск "Термез".
https://uz.sputniknews.ru/20210730/rossiyskie-voennye-otpravilis-na-uzbeksko-afganskuyu-granitsu--poka-dlya-ucheniy-19890460.html
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По стойке смирно: ВС Узбекистана и России проводят военные учения на полигоне "Термез"

16:38 03.08.2021 (обновлено: 18:13 03.08.2021)
798
© Министерство обороны Узбекистана
В пятидневных маневрах будут задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих РУз и РФ, а также 300 единиц вооружения и военной техники.
На горном полигоне "Термез" состоялась церемония открытия совместных военных учений служащих Узбекистана и России.
После подъема узбекского и российского флагов под аккорды государственных гимнов состоялся митинг.
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В приветственном выступлении заместитель министра обороны РУз по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов и замглавы штаба ЦВО генерал-майор Николай Терещенко пожелали военным успешного взаимодействия во время выполнения учебно-боевых задач.
Известно, что в пятидневных маневрах будут задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих ВС РУз и РФ, а также 300 единиц вооружения и военной техники.
Смотрите в нашем видео, как участники мероприятия прошли торжественным маршем по плацу базы подготовки войск "Термез".
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