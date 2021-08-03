США провалили инициативы по борьбе с наркотрафиком в Афганистане - МИД РФ

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Афганская наркоиндустрия достигла пиковых показателей во время присутствия там американцев и их союзников по НАТО, передает РИА Новости со ссылкой на главу департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимира Тарабрина.По словам дипломата, инициативы США по борьбе с наркотиками в Афганистане провалились. Объем незаконного производства опиатов возрос в десятки раз по сравнению с уровнем двадцатилетней давности, когда войска США вторглись в страну.По данным, в Афганистане сейчас производят около 84% опиатов от мирового объема. В последние годы страна превратилась в крупную лабораторию по производству метамфетамина.Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск из Афганистана. В настоящий момент движение "Талибан"* контролируют большую часть провинций страны. В связи с эскалацией ситуации Россия и центральноазиатские государства предпринимают меры по укреплению безопасности на границах.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
По словам российского дипломата, в Афганистане сформировалась устойчивая наркоконъюнктура, действует отлаженная схема наркобизнеса – вне зависимости от присутствия или отсутствия там иностранных войск.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Афганская наркоиндустрия достигла пиковых показателей во время присутствия там американцев и их союзников по НАТО, передает РИА Новости со ссылкой на главу департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимира Тарабрина.
По словам дипломата, инициативы США по борьбе с наркотиками в Афганистане провалились. Объем незаконного производства опиатов возрос в десятки раз по сравнению с уровнем двадцатилетней давности, когда войска США вторглись в страну.
По данным, в Афганистане сейчас производят около 84% опиатов от мирового объема. В последние годы страна превратилась в крупную лабораторию по производству метамфетамина.
Для справки:
Метамфетамин - производное амфетамина, белое кристаллическое вещество, является психостимулятором с высоким потенциалом к формированию зависимости, в связи с чем отнесен к наркотическим веществам.