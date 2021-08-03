Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210803/universitet-turizma-shelkovyy-put-otkryl-novuyu-programmu-dlya-magistrov-muzeevedov--19928762.html
Университет туризма "Шелковый путь" открыл новую программу для магистров-музееведов
Университет туризма "Шелковый путь" открыл новую программу для магистров-музееведов
По словам Азиза Абдухакимова, одаренным студентам из Узбекистана и ряда других стран, обучающимся по данному направлению, планируется выдавать гранты и... 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T13:43+0500
2021-08-03T13:49+0500
культура
самарканд
университет
вузы
магистратура
великий шелковый путь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1e/19475791_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_72afa90d72709712da4af20e93803b9e.jpg
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана и Международный университет "Шелковый путь" в Самарканде открывают магистерскую программу в сфере музейного дела. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-служба фонда.По словам министра туризма и спорта, ректора Международного университета "Шелковый путь" Азиза Абдухакимова, одаренным студентам из Узбекистана и ряда других стран, обучающимся по данному направлению, планируется выдавать гранты и стипендии.В свою очередь директор программы Сара Реза добавила, что этот пилотный проект позволит обучить молодых профессионалов, которые в будущем станут руководителями музеев и предложат новые идеи по продвижению богатого культурного наследия Самарканда, а также его окрестностей вдоль Великого шелкового пути.
https://uz.sputniknews.ru/20210515/inostrannyy-spetsialist-naznachen-prorektorom-turistskogo-vuza-18743195.html
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1e/19475791_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ca1e4aaa41ab5c1e58386100b9181d71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
самарканд, университет, вузы, магистратура, великий шелковый путь

Университет туризма "Шелковый путь" открыл новую программу для магистров-музееведов

13:43 03.08.2021 (обновлено: 13:49 03.08.2021)
609
© Министерство туризма и спорта УзбекистанаМеждународный университет туризма "Шелковый путь" посетил вице-президент Турции
Международный университет туризма Шелковый путь посетил вице-президент Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
© Министерство туризма и спорта Узбекистана
По словам Азиза Абдухакимова, одаренным студентам из Узбекистана и ряда других стран, обучающимся по данному направлению, планируется выдавать гранты и стипендии.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана и Международный университет "Шелковый путь" в Самарканде открывают магистерскую программу в сфере музейного дела. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-служба фонда.
Профессор Раймонд Джозеф Хоффман назначен проректором по академическим исследованиям Самаркандского международного университета туризма Шелкового путь - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2021
Туризм
Иностранный специалист назначен проректором туристского вуза в Самарканде
15 мая, 13:25
2130
По словам министра туризма и спорта, ректора Международного университета "Шелковый путь" Азиза Абдухакимова, одаренным студентам из Узбекистана и ряда других стран, обучающимся по данному направлению, планируется выдавать гранты и стипендии.

"Учебную программу возглавляет наш недавно назначенный эксперт-консультант Сара Реза (директор программы), куратор, педагог и писатель. Она имеет давнюю приверженность педагогике искусств, музейному коллекционированию и кураторской практике вместе с Джеффри Болотеном".

Гаянэ Умерова
Исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства
В свою очередь директор программы Сара Реза добавила, что этот пилотный проект позволит обучить молодых профессионалов, которые в будущем станут руководителями музеев и предложат новые идеи по продвижению богатого культурного наследия Самарканда, а также его окрестностей вдоль Великого шелкового пути.
001000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераНедостижимый гиперзвук: американская супер-пупер-ракета снова не завелась
ВчераСтартовал конкурс грантов на просвещение и науку на русском языке
ВчераНеизвестные взломали Instagram гимнастки Оксаны Чусовитиной — фото
ВчераХокимият: есть угроза дальнейшего разрушения медресе Абдуллахана в Бухаре — приняты меры
ВчераУзбекистан на ОИ-2020: одиннадцатый день соревнований и "золото" в копилке
ВчераНаграждены лучшие учителя информатики Навоийской области
Вчера"Сегодня пообещал, завтра передумал", - эксперт о дальнейших планах талибов
ВчераВ правительстве определили точки роста уровня жизни кашкадарьинцев
ВчераТаджикистан запустит новую систему мониторинга озера Сарез
ВчераВ Кашкадарье автомобиль на большой скорости протаранил стену магазина
ВчераВластям Узбекистана дали еще год на восстановление центра Шахрисабза
ВчераЕще одно "золото": узбекистанский тяжелоатлет выиграл Олимпиаду
ВчераЛедяной камнепад: в Заамине выпал крупный град — видео
ВчераСША провалили инициативы по борьбе с наркотрафиком в Афганистане - МИД РФ
ВчераПрезидент озвучил меры, необходимые для экономического роста до конца года
ВчераПо стойке смирно: ВС Узбекистана и России проводят военные учения на полигоне "Термез"
ВчераНовая медная фабрика в Алмалыке: детали проекта
ВчераКак Тимановская на Олимпиаде убежала из спорта в политику
ВчераШестикратная чемпионка Узбекистана получила 4,5 года за продажу новорожденного ребенка
ВчераВ Узбекистане займутся производством оливкового масла