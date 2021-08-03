https://uz.sputniknews.ru/20210803/universitet-turizma-shelkovyy-put-otkryl-novuyu-programmu-dlya-magistrov-muzeevedov--19928762.html

Университет туризма "Шелковый путь" открыл новую программу для магистров-музееведов

Университет туризма "Шелковый путь" открыл новую программу для магистров-музееведов

По словам Азиза Абдухакимова, одаренным студентам из Узбекистана и ряда других стран, обучающимся по данному направлению, планируется выдавать гранты и... 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T13:43+0500

2021-08-03T13:43+0500

2021-08-03T13:49+0500

культура

самарканд

университет

вузы

магистратура

великий шелковый путь

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана и Международный университет "Шелковый путь" в Самарканде открывают магистерскую программу в сфере музейного дела. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-служба фонда.По словам министра туризма и спорта, ректора Международного университета "Шелковый путь" Азиза Абдухакимова, одаренным студентам из Узбекистана и ряда других стран, обучающимся по данному направлению, планируется выдавать гранты и стипендии.В свою очередь директор программы Сара Реза добавила, что этот пилотный проект позволит обучить молодых профессионалов, которые в будущем станут руководителями музеев и предложат новые идеи по продвижению богатого культурного наследия Самарканда, а также его окрестностей вдоль Великого шелкового пути.

https://uz.sputniknews.ru/20210515/inostrannyy-spetsialist-naznachen-prorektorom-turistskogo-vuza-18743195.html

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самарканд, университет, вузы, магистратура, великий шелковый путь