https://uz.sputniknews.ru/20210803/universitet-turizma-shelkovyy-put-otkryl-novuyu-programmu-dlya-magistrov-muzeevedov--19928762.html
Университет туризма "Шелковый путь" открыл новую программу для магистров-музееведов
Университет туризма "Шелковый путь" открыл новую программу для магистров-музееведов
По словам Азиза Абдухакимова, одаренным студентам из Узбекистана и ряда других стран, обучающимся по данному направлению, планируется выдавать гранты и... 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T13:43+0500
2021-08-03T13:43+0500
2021-08-03T13:49+0500
культура
самарканд
университет
вузы
магистратура
великий шелковый путь
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана и Международный университет "Шелковый путь" в Самарканде открывают магистерскую программу в сфере музейного дела. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-служба фонда.По словам министра туризма и спорта, ректора Международного университета "Шелковый путь" Азиза Абдухакимова, одаренным студентам из Узбекистана и ряда других стран, обучающимся по данному направлению, планируется выдавать гранты и стипендии.В свою очередь директор программы Сара Реза добавила, что этот пилотный проект позволит обучить молодых профессионалов, которые в будущем станут руководителями музеев и предложат новые идеи по продвижению богатого культурного наследия Самарканда, а также его окрестностей вдоль Великого шелкового пути.
https://uz.sputniknews.ru/20210515/inostrannyy-spetsialist-naznachen-prorektorom-turistskogo-vuza-18743195.html
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самарканд, университет, вузы, магистратура, великий шелковый путь
Университет туризма "Шелковый путь" открыл новую программу для магистров-музееведов
13:43 03.08.2021 (обновлено: 13:49 03.08.2021)
По словам Азиза Абдухакимова, одаренным студентам из Узбекистана и ряда других стран, обучающимся по данному направлению, планируется выдавать гранты и стипендии.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Фонд развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана и Международный университет "Шелковый путь" в Самарканде открывают магистерскую программу в сфере музейного дела. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили
в пресс-служба фонда.
По словам министра туризма и спорта, ректора Международного университета "Шелковый путь" Азиза Абдухакимова, одаренным студентам из Узбекистана и ряда других стран, обучающимся по данному направлению, планируется выдавать гранты и стипендии.
"Учебную программу возглавляет наш недавно назначенный эксперт-консультант Сара Реза (директор программы), куратор, педагог и писатель. Она имеет давнюю приверженность педагогике искусств, музейному коллекционированию и кураторской практике вместе с Джеффри Болотеном".
Гаянэ Умерова
Исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства
В свою очередь директор программы Сара Реза добавила, что этот пилотный проект позволит обучить молодых профессионалов, которые в будущем станут руководителями музеев и предложат новые идеи по продвижению богатого культурного наследия Самарканда, а также его окрестностей вдоль Великого шелкового пути.