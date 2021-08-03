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В правительстве определили точки роста уровня жизни кашкадарьинцев
В правительстве определили точки роста уровня жизни кашкадарьинцев
Реконструкция системы водоснабжения Карши будет проведена за счет внешних займов в размере 53 млн долларов. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T19:40+0500
2021-08-03T19:40+0500
экономика
узбекистан
бизнес
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В правительстве Узбекистана разработали документ, предполагающий реализацию неотложных мер по развитию предпринимательства, сокращению бедности и дальнейшему совершенствованию инфраструктуры в Кашкадарьинской области в 2021-2022 годы.Новые производственные мощностиВ течение двух лет в регионе запустят 1100 инвестпроектов на 11,3 трлн сумов. С этой целью уже привлечено 418,3 млн долларов прямых иностранных инвестиций. Планируется также создать трудоустроить 19 000 жителей области.Уровень переработки волокна в 10 хлопково-текстильных кластерах повысят с 45,8% до 77%. Планируется запуск новых мощностей по переработке фруктов и овощей в плодоовощных кластерах в Китабском, Камашинском, Чирокчинском, Шахрисабзском и Яккабагском районах.Сообщается, что 81 000 гектаров земли отойдут в аграрный сектор. Интенсивные сады и виноградники планируется возвести на общей площади 20 тысяч гектаров.Инфраструктура регионаДо конца года к централизованной сети питьевого водоснабжения будут подключены более 410 тысяч жителей за счет бюджетных 250 млрд сумов.Реконструкция же системы водоснабжения Карши будет проведена за счет внешних займов в размере 53 млн долларов.Планируется построить современные жилые комплексы с 3,7 тысячами квартир, а также соорудить 11 медицинских учреждений.Занятость социально-уязвимого населенияДо декабря нынешнего года трудоустроят не менее 90 тысяч человек. Безработным окажут поддержку, привлекая их к общественным работам по благоустройству, а также помогут стать долевыми участниками сельскохозяйственных кооперативов.Кроме того 6200 малообеспеченных семей получат легкие конструкции для создания теплиц, оросительное оборудование, а также семена и саженцы.
https://uz.sputniknews.ru/20201208/Minselkhoz-anonsiroval-sozdanie-regionalnoy-seti-agrarnykh-znaniy-15562019.html
https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-uzbekistane-zapustyat-masshtabnyy-mediaproekt-dlya-podderjki-molodyx-predprinimateley-19598795.html
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узбекистан, бизнес, сельское хозяйство

В правительстве определили точки роста уровня жизни кашкадарьинцев

19:40 03.08.2021
340
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Сергей Пивоваров
/
Перейти в фотобанк
Реконструкция системы водоснабжения Карши будет проведена за счет внешних займов в размере 53 млн долларов.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В правительстве Узбекистана разработали документ, предполагающий реализацию неотложных мер по развитию предпринимательства, сокращению бедности и дальнейшему совершенствованию инфраструктуры в Кашкадарьинской области в 2021-2022 годы.

Новые производственные мощности

В течение двух лет в регионе запустят 1100 инвестпроектов на 11,3 трлн сумов. С этой целью уже привлечено 418,3 млн долларов прямых иностранных инвестиций. Планируется также создать трудоустроить 19 000 жителей области.
Уровень переработки волокна в 10 хлопково-текстильных кластерах повысят с 45,8% до 77%. Планируется запуск новых мощностей по переработке фруктов и овощей в плодоовощных кластерах в Китабском, Камашинском, Чирокчинском, Шахрисабзском и Яккабагском районах.
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Сообщается, что 81 000 гектаров земли отойдут в аграрный сектор. Интенсивные сады и виноградники планируется возвести на общей площади 20 тысяч гектаров.

Инфраструктура региона

До конца года к централизованной сети питьевого водоснабжения будут подключены более 410 тысяч жителей за счет бюджетных 250 млрд сумов.
Реконструкция же системы водоснабжения Карши будет проведена за счет внешних займов в размере 53 млн долларов.
Планируется построить современные жилые комплексы с 3,7 тысячами квартир, а также соорудить 11 медицинских учреждений.

Занятость социально-уязвимого населения

До декабря нынешнего года трудоустроят не менее 90 тысяч человек. Безработным окажут поддержку, привлекая их к общественным работам по благоустройству, а также помогут стать долевыми участниками сельскохозяйственных кооперативов.
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Кроме того 6200 малообеспеченных семей получат легкие конструкции для создания теплиц, оросительное оборудование, а также семена и саженцы.
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