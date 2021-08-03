https://uz.sputniknews.ru/20210803/v-uzbekistane-budut-otstranyat-ot-raboty-za-otkaz-ot-vaktsiny---zakon-19927449.html
В Узбекистане будут отстранять от работы за отказ от вакцины — закон
В Узбекистане будут отстранять от работы за отказ от вакцины — закон
Теперь если работник отказывается вакцинироваться (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), его работодатель вправе не допускать его к работе. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T12:33+0500
2021-08-03T12:33+0500
2021-08-03T12:34+0500
общество
трудовое законодательство
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. С сегодняшнего дня работодатель официально может отстранить от работы тех, кто отказался сделать прививку от коронавируса. Соответствующие поправки в профильное законодательство одобрил президент Узбекистана, сообщили в пресс-службе Минюста.Теперь если работник отказывается вакцинироваться (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), его работодатель вправе не допускать его к работе. Таких сотрудников не увольняют, однако зарплата им начисляться не будет. Такая норма отныне содержится в Трудовом кодексе Узбекистана.В закон "Об охране здоровья граждан" также внесены изменения, в соответствии с которыми проводить профилактические прививки можно будет без согласия граждан в случае наличия угрозы распространения карантинных и других опасных для человека инфекционных заболеваний. Такое решение будет принимать главный государственный санитарный врач республики.В республике уже несколько месяцев ведется активная кампания по вакцинации населения. Сейчас граждане могут сделать прививку одним из нескольких препаратов: узбекско-китайским Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российским "Спутником V" и американской Moderna.Кроме того, вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.С 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/senat-uzbekistana-odobril-zakon-ob-obyazatelnoy-vaktsinatsii-naseleniya-19899731.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
трудовое законодательство, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане
В Узбекистане будут отстранять от работы за отказ от вакцины — закон
12:33 03.08.2021 (обновлено: 12:34 03.08.2021)
Теперь если работник отказывается вакцинироваться (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), его работодатель вправе не допускать его к работе.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
С сегодняшнего дня работодатель официально может отстранить от работы тех, кто отказался сделать прививку от коронавируса. Соответствующие поправки в профильное законодательство одобрил президент Узбекистана, сообщили
в пресс-службе Минюста.
Теперь если работник отказывается вакцинироваться (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), его работодатель вправе не допускать его к работе. Таких сотрудников не увольняют, однако зарплата им начисляться не будет. Такая норма отныне содержится в Трудовом кодексе Узбекистана.
В закон "Об охране здоровья граждан" также внесены изменения, в соответствии с которыми проводить профилактические прививки можно будет без согласия граждан в случае наличия угрозы распространения карантинных и других опасных для человека инфекционных заболеваний. Такое решение будет принимать главный государственный санитарный врач республики.
В республике уже несколько месяцев ведется активная кампания по вакцинации населения. Сейчас граждане могут сделать прививку одним из нескольких препаратов: узбекско-китайским Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российским "Спутником V" и американской Moderna.
Кроме того, вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.
С 19 июля в Узбекистане также ввели
обязательную прививку для отдельных категорий населения.