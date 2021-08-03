https://uz.sputniknews.ru/20210803/xokimiyat-est-ugroza-dalneyshego-razrusheniya-medrese-abdullaxana-v-buxare--prinyaty-mery-19936774.html
Хокимият: есть угроза дальнейшего разрушения медресе Абдуллахана в Бухаре — приняты меры
Хокимият: есть угроза дальнейшего разрушения медресе Абдуллахана в Бухаре — приняты меры
Памятник архитектуры XVI века серьезно пострадал после обрушения части стены. Медресе Абуллахана входит в перечень объектов культурного наследия и на его... 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T20:52+0500
2021-08-03T20:52+0500
2021-08-03T20:52+0500
общество
бухара
памятник
юнеско
реставрация
архитектура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/03/19927040_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5cb8b718930792cd3eb2c9963259b02f.jpg
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Бухаре ведутся восстановительные работы на месте обрушения части стены древнего медресе Абдуллахана, построенного пять веков назад. Как рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в хокимияте города, сохраняется риск дальнейшего повреждения памятника, поэтому принимаются меры по сохранению сооружения.Кроме того, местные власти отметили, что в районе памятника архитектуры никаких строительных работ сейчас не проводится. Последнее новое здание за медресе было возведено в 2016 году. Ранее сообщалось, что на восстановление памятника архитектуры из госбюджета выделено около 6 миллиардов сумов. В администрации города уточнили, что эта сумма пойдет на весь комплекс, а не только для восстановления пострадавшего фрагмента стены. Там уточнили, что восстановить пострадавший объект намерены своими силами, так как в республике есть квалифицированные специалисты-реставраторы. Большинство камней из обрушившейся стены пригодны для использования, те, что сильно деформировались, будут заменены на новые.По предварительным данным, обрушение постройки могло произойти из-за воздействия множества техногенных факторов, а также из-за резкого перепада температур и подъема грунтовых вод. В Бухаре планируется провести комплексный анализ около 40 объектов, которые также могли пострадать от негативных внешних факторов.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/v-buxare-obrushilas-chast-steny-medrese-abdullaxana-19927289.html
https://uz.sputniknews.ru/20210718/istoricheskie-pamyatniki-buxary-vklyucheny-v-spisok-kulturnogo-naslediya-islamskogo-mira-19726936.html
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дильшода Рахматова
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_970:0:4426:3456_100x100_80_0_0_74e7c8f9d7d92a651ca2b17fe6f91469.jpg
Дильшода Рахматова
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_970:0:4426:3456_100x100_80_0_0_74e7c8f9d7d92a651ca2b17fe6f91469.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/03/19927040_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bab994f6ef1d739e26b8a69066ca283f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дильшода Рахматова
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_970:0:4426:3456_100x100_80_0_0_74e7c8f9d7d92a651ca2b17fe6f91469.jpg
бухара, памятник, юнеско, реставрация, архитектура
Хокимият: есть угроза дальнейшего разрушения медресе Абдуллахана в Бухаре — приняты меры
Памятник архитектуры XVI века серьезно пострадал после обрушения части стены. Медресе Абуллахана входит в перечень объектов культурного наследия и на его восстановление потребуются значительные силы и средства.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Бухаре ведутся восстановительные работы на месте обрушения части стены древнего медресе Абдуллахана, построенного пять веков назад. Как рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в хокимияте города, сохраняется риск дальнейшего повреждения памятника, поэтому принимаются меры по сохранению сооружения.
"Есть угроза дальнейшего обрушения, потому что появились трещины на стенах. В настоящее время ведутся работы по устранению проблемы. В 1998-2000 годах был текущий ремонт, но конструктивной реставрации не осуществлялось", — пояснили в пресс-службе хокимията.
Кроме того, местные власти отметили, что в районе памятника архитектуры никаких строительных работ сейчас не проводится. Последнее новое здание за медресе было возведено в 2016 году.
Ранее сообщалось, что на восстановление памятника архитектуры из госбюджета выделено около 6 миллиардов сумов. В администрации города уточнили, что эта сумма пойдет на весь комплекс, а не только для восстановления пострадавшего фрагмента стены.
"Это особо ценный объект, входящий в список историко-культурного наследия ЮНЕСКО. В последние годы он был закрыт для посетителей и пустовал, поэтому никаких экспозиций из него переносить не пришлось", — пояснили в хокимияте Бухары.
Там уточнили, что восстановить пострадавший объект намерены своими силами, так как в республике есть квалифицированные специалисты-реставраторы. Большинство камней из обрушившейся стены пригодны для использования, те, что сильно деформировались, будут заменены на новые.
По предварительным данным, обрушение постройки могло произойти из-за воздействия множества техногенных факторов, а также из-за резкого перепада температур и подъема грунтовых вод. В Бухаре планируется провести комплексный анализ около 40 объектов, которые также могли пострадать от негативных внешних факторов.