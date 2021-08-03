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Хокимият: есть угроза дальнейшего разрушения медресе Абдуллахана в Бухаре — приняты меры
Хокимият: есть угроза дальнейшего разрушения медресе Абдуллахана в Бухаре — приняты меры
Памятник архитектуры XVI века серьезно пострадал после обрушения части стены. Медресе Абуллахана входит в перечень объектов культурного наследия и на его... 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T20:52+0500
2021-08-03T20:52+0500
общество
бухара
памятник
юнеско
реставрация
архитектура
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Бухаре ведутся восстановительные работы на месте обрушения части стены древнего медресе Абдуллахана, построенного пять веков назад. Как рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в хокимияте города, сохраняется риск дальнейшего повреждения памятника, поэтому принимаются меры по сохранению сооружения.Кроме того, местные власти отметили, что в районе памятника архитектуры никаких строительных работ сейчас не проводится. Последнее новое здание за медресе было возведено в 2016 году. Ранее сообщалось, что на восстановление памятника архитектуры из госбюджета выделено около 6 миллиардов сумов. В администрации города уточнили, что эта сумма пойдет на весь комплекс, а не только для восстановления пострадавшего фрагмента стены. Там уточнили, что восстановить пострадавший объект намерены своими силами, так как в республике есть квалифицированные специалисты-реставраторы. Большинство камней из обрушившейся стены пригодны для использования, те, что сильно деформировались, будут заменены на новые.По предварительным данным, обрушение постройки могло произойти из-за воздействия множества техногенных факторов, а также из-за резкого перепада температур и подъема грунтовых вод. В Бухаре планируется провести комплексный анализ около 40 объектов, которые также могли пострадать от негативных внешних факторов.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/v-buxare-obrushilas-chast-steny-medrese-abdullaxana-19927289.html
https://uz.sputniknews.ru/20210718/istoricheskie-pamyatniki-buxary-vklyucheny-v-spisok-kulturnogo-naslediya-islamskogo-mira-19726936.html
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бухара, памятник, юнеско, реставрация, архитектура

Хокимият: есть угроза дальнейшего разрушения медресе Абдуллахана в Бухаре — приняты меры

20:52 03.08.2021
477
© Фото очевидцаОбрушение Кош Медресе в Бухаре
Обрушение Кош Медресе в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
© Фото очевидца
Дилшода Рахматова - Sputnik Узбекистан
Дильшода Рахматова
Все материалы
Памятник архитектуры XVI века серьезно пострадал после обрушения части стены. Медресе Абуллахана входит в перечень объектов культурного наследия и на его восстановление потребуются значительные силы и средства.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Бухаре ведутся восстановительные работы на месте обрушения части стены древнего медресе Абдуллахана, построенного пять веков назад. Как рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в хокимияте города, сохраняется риск дальнейшего повреждения памятника, поэтому принимаются меры по сохранению сооружения.

"Есть угроза дальнейшего обрушения, потому что появились трещины на стенах. В настоящее время ведутся работы по устранению проблемы. В 1998-2000 годах был текущий ремонт, но конструктивной реставрации не осуществлялось", — пояснили в пресс-службе хокимията.

Кроме того, местные власти отметили, что в районе памятника архитектуры никаких строительных работ сейчас не проводится. Последнее новое здание за медресе было возведено в 2016 году.
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Ранее сообщалось, что на восстановление памятника архитектуры из госбюджета выделено около 6 миллиардов сумов. В администрации города уточнили, что эта сумма пойдет на весь комплекс, а не только для восстановления пострадавшего фрагмента стены.

"Это особо ценный объект, входящий в список историко-культурного наследия ЮНЕСКО. В последние годы он был закрыт для посетителей и пустовал, поэтому никаких экспозиций из него переносить не пришлось", — пояснили в хокимияте Бухары.

Там уточнили, что восстановить пострадавший объект намерены своими силами, так как в республике есть квалифицированные специалисты-реставраторы. Большинство камней из обрушившейся стены пригодны для использования, те, что сильно деформировались, будут заменены на новые.
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По предварительным данным, обрушение постройки могло произойти из-за воздействия множества техногенных факторов, а также из-за резкого перепада температур и подъема грунтовых вод. В Бухаре планируется провести комплексный анализ около 40 объектов, которые также могли пострадать от негативных внешних факторов.
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