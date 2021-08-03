https://uz.sputniknews.ru/20210803/xokimiyat-est-ugroza-dalneyshego-razrusheniya-medrese-abdullaxana-v-buxare--prinyaty-mery-19936774.html

Хокимият: есть угроза дальнейшего разрушения медресе Абдуллахана в Бухаре — приняты меры

Хокимият: есть угроза дальнейшего разрушения медресе Абдуллахана в Бухаре — приняты меры

Памятник архитектуры XVI века серьезно пострадал после обрушения части стены. Медресе Абуллахана входит в перечень объектов культурного наследия и на его... 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T20:52+0500

2021-08-03T20:52+0500

2021-08-03T20:52+0500

общество

бухара

памятник

юнеско

реставрация

архитектура

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Бухаре ведутся восстановительные работы на месте обрушения части стены древнего медресе Абдуллахана, построенного пять веков назад. Как рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в хокимияте города, сохраняется риск дальнейшего повреждения памятника, поэтому принимаются меры по сохранению сооружения.Кроме того, местные власти отметили, что в районе памятника архитектуры никаких строительных работ сейчас не проводится. Последнее новое здание за медресе было возведено в 2016 году. Ранее сообщалось, что на восстановление памятника архитектуры из госбюджета выделено около 6 миллиардов сумов. В администрации города уточнили, что эта сумма пойдет на весь комплекс, а не только для восстановления пострадавшего фрагмента стены. Там уточнили, что восстановить пострадавший объект намерены своими силами, так как в республике есть квалифицированные специалисты-реставраторы. Большинство камней из обрушившейся стены пригодны для использования, те, что сильно деформировались, будут заменены на новые.По предварительным данным, обрушение постройки могло произойти из-за воздействия множества техногенных факторов, а также из-за резкого перепада температур и подъема грунтовых вод. В Бухаре планируется провести комплексный анализ около 40 объектов, которые также могли пострадать от негативных внешних факторов.

https://uz.sputniknews.ru/20210803/v-buxare-obrushilas-chast-steny-medrese-abdullaxana-19927289.html

https://uz.sputniknews.ru/20210718/istoricheskie-pamyatniki-buxary-vklyucheny-v-spisok-kulturnogo-naslediya-islamskogo-mira-19726936.html

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Дильшода Рахматова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_970:0:4426:3456_100x100_80_0_0_74e7c8f9d7d92a651ca2b17fe6f91469.jpg

бухара, памятник, юнеско, реставрация, архитектура