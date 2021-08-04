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В Таджикистане в этом году предотвращено три теракта
В Таджикистане в этом году предотвращено три теракта
Преступления на территории республики планировались на юге страны и на севере. По подозрению в принадлежности к запрещенным, террористическим и экстремистским... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T15:16+0500
2021-08-04T15:51+0500
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таджикистан
террористы
теракт
борьба с терроризмом
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Таджикские правоохранители в первом полугодии предотвратили три теракта на территории страны. Об этом на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел республики Рамазон Рахимзода.По данным Sputnik Таджикистан, преступления на территории республики планировали совершить участники группировок ПИВТ и ИГИЛ*. Два из них планировались на юге страны, один — на севере.Глава МВД также рассказал, что по подозрению в принадлежности к запрещенным, террористическим и экстремистским организациям за этот период задержано 143 человека. Трое из них принадлежат к группировке "Братья-мусульмане"*, 26 — к ИГИЛ*, трое — к "Аль-Каиде"* и пять — к "Исламскому движению Узбекистана"*.По его словам, в результате проведенных разъяснительных работ 39 человек, раскаявшихся в своих деяниях, были возвращены из зоны боевых действий на родину и амнистированы.* — террористическая организация, запрещенная в России
https://uz.sputniknews.ru/20210720/v-uzbekistane-zaderjany-9-chelovek-po-podozreniyu-v-terrorizme-19747188.html
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таджикистан, террористы, теракт, борьба с терроризмом

В Таджикистане в этом году предотвращено три теракта

15:16 04.08.2021 (обновлено: 15:51 04.08.2021)
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© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержали в Москве пособника террористам
ФСБ задержали в Москве пособника террористам - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© ЦОС ФСБ РФ
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Преступления на территории республики планировались на юге страны и на севере. По подозрению в принадлежности к запрещенным, террористическим и экстремистским организациям за этот период задержано 143 человека.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Таджикские правоохранители в первом полугодии предотвратили три теракта на территории страны. Об этом на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел республики Рамазон Рахимзода.
По данным Sputnik Таджикистан, преступления на территории республики планировали совершить участники группировок ПИВТ и ИГИЛ*. Два из них планировались на юге страны, один — на севере.

"Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью МВД в перовом полугодии пресекли попытки двух терактов, которые преступники планировали совершить в районах Вахдат и Фархор и один теракт в Исфаре против сотрудников милиции", — сказал министр.

Наручники, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
Общество
В Узбекистане задержаны 9 человек по подозрению в терроризме
20 июля, 09:58
1518
Глава МВД также рассказал, что по подозрению в принадлежности к запрещенным, террористическим и экстремистским организациям за этот период задержано 143 человека. Трое из них принадлежат к группировке "Братья-мусульмане"*, 26 — к ИГИЛ*, трое — к "Аль-Каиде"* и пять — к "Исламскому движению Узбекистана"*.
По его словам, в результате проведенных разъяснительных работ 39 человек, раскаявшихся в своих деяниях, были возвращены из зоны боевых действий на родину и амнистированы.
* — террористическая организация, запрещенная в России
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