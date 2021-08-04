https://uz.sputniknews.ru/20210804/19944342.html

В Таджикистане в этом году предотвращено три теракта

В Таджикистане в этом году предотвращено три теракта

Преступления на территории республики планировались на юге страны и на севере. По подозрению в принадлежности к запрещенным, террористическим и экстремистским... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T15:16+0500

2021-08-04T15:16+0500

2021-08-04T15:51+0500

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Таджикские правоохранители в первом полугодии предотвратили три теракта на территории страны. Об этом на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел республики Рамазон Рахимзода.По данным Sputnik Таджикистан, преступления на территории республики планировали совершить участники группировок ПИВТ и ИГИЛ*. Два из них планировались на юге страны, один — на севере.Глава МВД также рассказал, что по подозрению в принадлежности к запрещенным, террористическим и экстремистским организациям за этот период задержано 143 человека. Трое из них принадлежат к группировке "Братья-мусульмане"*, 26 — к ИГИЛ*, трое — к "Аль-Каиде"* и пять — к "Исламскому движению Узбекистана"*.По его словам, в результате проведенных разъяснительных работ 39 человек, раскаявшихся в своих деяниях, были возвращены из зоны боевых действий на родину и амнистированы.* — террористическая организация, запрещенная в России

https://uz.sputniknews.ru/20210720/v-uzbekistane-zaderjany-9-chelovek-po-podozreniyu-v-terrorizme-19747188.html

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таджикистан, террористы, теракт, борьба с терроризмом