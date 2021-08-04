Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
Баходыр Джалолов обеспечил "серебро" сборной Узбекистана
12:51 04.08.2021 (обновлено: 13:00 04.08.2021)
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© REUTERS / BUDA MENDESУзбекский боксер Баходир Джалолов празднует подбеду в полуфинальном поединке против Фрейзера Кларка
Бой за "золото" состоится в последний день Олимпиады 8 августа, Баходыру предстоит побороть американца Ричарда Торреса-младшего.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекистанский боксер, выступающий в весе до 91 кг, Баходыр Джалолов победил 29-летнего британца Фрейзера Кларка в полуфинале Олимпийских игр. Поединок закончился после второго раунда из-за травмы спортсмена из Великобритании: у него была серьезна рассечена бровь.
По итогам заработанных очков Джалолову присвоена досрочная победа, которая обеспечила ему выход в финал и как минимум "серебро" главного турнира четырехлетия.
© REUTERS / BUDA MENDESУзбекский боксер Баходыр Джалолов празднует победу в полуфинальном поединке против Фрейзера Кларка
Узбекский боксер Баходыр Джалолов празднует победу в полуфинальном поединке против Фрейзера Кларка
Бой за "золото" состоится в последний день Олимпиады 8 августа, Баходыру предстоит побороть американца Ричарда Торреса-младшего.
Напомним, ранее соперники уже встречались в рамках четвертьфинала чемпионата мира в 2019 году. Тогда Торреса унесли с ринга на носилках — боксер был нокаутирован.
Позже Баходыр Джалолов навестил своего соперника в больнице, куда он был госпитализирован после поражения.
Удастся ли американцу взять реванш за проигрыш двухлетней давности — узнаем через несколько дней. Следим за поединками и болеем за наших спортсменов!