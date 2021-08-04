https://uz.sputniknews.ru/20210804/baxodyr-djalolov-obespechil-serebro-sbornoy-uzbekistana-19941732.html

Баходыр Джалолов обеспечил "серебро" сборной Узбекистана

Баходыр Джалолов обеспечил "серебро" сборной Узбекистана

Бой за "золото" состоится в последний день Олимпиады 8 августа, Баходыру предстоит побороть американца Ричарда Торреса-младшего. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T12:51+0500

2021-08-04T12:51+0500

2021-08-04T13:00+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

победа

боксер

олимпиада-2020

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекистанский боксер, выступающий в весе до 91 кг, Баходыр Джалолов победил 29-летнего британца Фрейзера Кларка в полуфинале Олимпийских игр. Поединок закончился после второго раунда из-за травмы спортсмена из Великобритании: у него была серьезна рассечена бровь.По итогам заработанных очков Джалолову присвоена досрочная победа, которая обеспечила ему выход в финал и как минимум "серебро" главного турнира четырехлетия.Бой за "золото" состоится в последний день Олимпиады 8 августа, Баходыру предстоит побороть американца Ричарда Торреса-младшего.Напомним, ранее соперники уже встречались в рамках четвертьфинала чемпионата мира в 2019 году. Тогда Торреса унесли с ринга на носилках — боксер был нокаутирован.Позже Баходыр Джалолов навестил своего соперника в больнице, куда он был госпитализирован после поражения.Удастся ли американцу взять реванш за проигрыш двухлетней давности — узнаем через несколько дней. Следим за поединками и болеем за наших спортсменов!

https://uz.sputniknews.ru/20210801/baxodir-jalolov-vyshel-v-polufinal-tokiyskoy-olimpiady-19901984.html

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победа, боксер, олимпиада-2020