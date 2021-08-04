https://uz.sputniknews.ru/20210804/borba-s-korruptsiey-v-uzbekistane-zapuschen-sayt-dlya-soobscheniy-o-faktax-vzyatochnichestva-19953382.html

Борьба с коррупцией: в Узбекистане запущен сайт для сообщений о фактах взяточничества

Борьба с коррупцией: в Узбекистане запущен сайт для сообщений о фактах взяточничества

По информации ведомства, в настоящее время платформа работает в тестовом режиме. Каждая жалоба будет рассматриваться соответствующими уполномоченными органами. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T21:21+0500

2021-08-04T21:21+0500

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общество

коррупция

сайт

борьба с коррупцией

агентство по противодействию коррупции

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекистанцы, столкнувшиеся с фактами взяточничества, теперь могут отправлять свои обращения через специальный сайт, запущенный Агентством по противодействию коррупции.По информации ведомства, в настоящее время платформа запущена в тестовом режиме. Отмечается, что каждая жалоба будет рассматриваться соответствующими уполномоченными органами. Ранее в Узбекистане ввели открытый электронный реестр лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений. Правонарушители, попавшие в этот список, не смогут работать на госслужбе, а также их не удостоят госнаградами и не разрешат управлять акциями подконтрольных предприятий.

https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-minyuste-reshili-po-novomu-borotsya-s-korruptsiey-19619466.html

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коррупция, сайт, борьба с коррупцией, агентство по противодействию коррупции