https://uz.sputniknews.ru/20210804/borba-s-korruptsiey-v-uzbekistane-zapuschen-sayt-dlya-soobscheniy-o-faktax-vzyatochnichestva-19953382.html
Борьба с коррупцией: в Узбекистане запущен сайт для сообщений о фактах взяточничества
Борьба с коррупцией: в Узбекистане запущен сайт для сообщений о фактах взяточничества
По информации ведомства, в настоящее время платформа работает в тестовом режиме. Каждая жалоба будет рассматриваться соответствующими уполномоченными органами. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T21:21+0500
2021-08-04T21:21+0500
2021-08-04T21:22+0500
общество
коррупция
сайт
борьба с коррупцией
агентство по противодействию коррупции
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекистанцы, столкнувшиеся с фактами взяточничества, теперь могут отправлять свои обращения через специальный сайт, запущенный Агентством по противодействию коррупции.По информации ведомства, в настоящее время платформа запущена в тестовом режиме. Отмечается, что каждая жалоба будет рассматриваться соответствующими уполномоченными органами. Ранее в Узбекистане ввели открытый электронный реестр лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений. Правонарушители, попавшие в этот список, не смогут работать на госслужбе, а также их не удостоят госнаградами и не разрешат управлять акциями подконтрольных предприятий.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-minyuste-reshili-po-novomu-borotsya-s-korruptsiey-19619466.html
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коррупция, сайт, борьба с коррупцией, агентство по противодействию коррупции
Борьба с коррупцией: в Узбекистане запущен сайт для сообщений о фактах взяточничества
21:21 04.08.2021 (обновлено: 21:22 04.08.2021)
По информации ведомства, в настоящее время платформа работает в тестовом режиме. Каждая жалоба будет рассматриваться соответствующими уполномоченными органами.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Узбекистанцы, столкнувшиеся с фактами взяточничества, теперь могут отправлять свои обращения через специальный сайт
, запущенный Агентством по противодействию коррупции.
По информации ведомства, в настоящее время платформа запущена в тестовом режиме.
Отмечается, что каждая жалоба будет рассматриваться соответствующими уполномоченными органами.
Ранее в Узбекистане ввели
открытый электронный реестр лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений. Правонарушители, попавшие в этот список, не смогут работать на госслужбе, а также их не удостоят госнаградами и не разрешат управлять акциями подконтрольных предприятий.