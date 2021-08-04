https://uz.sputniknews.ru/20210804/inspektor-dps-obozval-voditelya-terpiloy-i-pozval-razobratsya-po-mujski-19942204.html
Инспектор ДПС обозвал водителя "терпилой" и позвал разобраться "по-мужски"
Инспектор ДПС обозвал водителя "терпилой" и позвал разобраться "по-мужски"
Инцидент произошел 31 июля в Шайхантахурском районе Ташкента. В отношении действий инспектора назначена служебная проверка. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T13:11+0500
2021-08-04T13:11+0500
2021-08-04T13:14+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. ГУБДД начало служебную проверку в отношении своего сотрудника, нарушившего правила коммуникации с гражданами, сообщают в ведомстве.Мера принята после конфликта между инспектором ДПС Бегзодом Мирзарахимовым и водителем автомобиля Cobalt. В результате словесной перепалки сотрудник правопорядка обозвал своего визави "писарем" и "терпилой", а также предлагал разобраться "по-мужски". Видео инцидента распространилось в Сети.По данным управления, произошло это 31 июля на улице Лайликургон в Шайхантахурском районе Ташкента. Инспектор остановил автомобиль и сообщил водителю, что у того есть неоплаченный штраф.На записи также можно видеть, как инспектор ДПС запугивает автовладельца помещением машины на штрафстоянку, несмотря на то, что время на оплату штрафа еще не истекло.В результате, отмечает ведомство, между ними возник "эмоциональный конфликт, который привёл к нарушению инспектором правил ведения коммуникации". В отношении действий инспектора руководством УБДД ГУВД Ташкента назначена служебная проверка.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/v-uzbekistane-uvolili-inspektorov-dps-ne-propustivshix-skoruyu-pomosch--19354643.html
https://uz.sputniknews.ru/20210620/pokatushki-za-granyu-spark-protaschil-na-kapote-inspektora-dps-i-skrylsya--video-19321155.html
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ташкент, скандал, убдд
Инспектор ДПС обозвал водителя "терпилой" и позвал разобраться "по-мужски"
13:11 04.08.2021 (обновлено: 13:14 04.08.2021)
Инцидент произошел 31 июля в Шайхантахурском районе Ташкента. В отношении действий инспектора назначена служебная проверка.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
ГУБДД начало служебную проверку в отношении своего сотрудника, нарушившего правила коммуникации с гражданами, сообщают
в ведомстве.
Мера принята после конфликта между инспектором ДПС Бегзодом Мирзарахимовым и водителем автомобиля Cobalt. В результате словесной перепалки сотрудник правопорядка обозвал своего визави "писарем" и "терпилой", а также предлагал разобраться "по-мужски". Видео
инцидента распространилось в Сети.
По данным управления, произошло это 31 июля на улице Лайликургон в Шайхантахурском районе Ташкента. Инспектор остановил автомобиль и сообщил водителю, что у того есть неоплаченный штраф.
"За рулём транспортного средства находился Комилхон Н. 1979 года рождения. В ходе проверки документов и сверкой их с базой данных водитель начал вести себя провокационно, обращался к инспектору фамильярно, отказывался вести конструктивный диалог, что можно увидеть на исходной видеозаписи", — говорится в сообщении.
На записи также можно видеть, как инспектор ДПС запугивает автовладельца помещением машины на штрафстоянку, несмотря на то, что время на оплату штрафа еще не истекло.
В результате, отмечает ведомство, между ними возник "эмоциональный конфликт, который привёл к нарушению инспектором правил ведения коммуникации". В отношении действий инспектора руководством УБДД ГУВД Ташкента назначена служебная проверка.