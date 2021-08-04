https://uz.sputniknews.ru/20210804/izdatelskiy-dom-ssha-pomojet-sozdat-knigu-o-remeslennichestve-uzbekistana--foto-19947167.html

В США издадут книгу о ремесленничестве Узбекистана — фото

В США издадут книгу о ремесленничестве Узбекистана — фото

Автором сборника национальных произведений искусств станет Яффа Ассулин, а в роли фотографа выступит Лазиз Хамани. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T16:33+0500

2021-08-04T16:33+0500

2021-08-04T20:14+0500

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книга

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Америке ведется работа над созданием книги, посвященной ремесленничеству Узбекистана, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.Для реализации проекта, представители фонда приступил к сотрудничеству с издательским домом Assouline Publishing (США) и компанией Luxury Culture (США). "В книге будут представлены фотографии всех основных видов прикладного искусства, включая ручную вышивку, гончарное дело, резьбу по дереву и металлу, миниатюру, каллиграфию", — информируется в релизе.Автором сборника национальных произведений искусств станет Яффа Ассулин, а в роли фотографа выступит Лазиз Хамани.По данным пресс-службы фонда, в издание войдет информация о мастерах и специфике их работы.

https://uz.sputniknews.ru/20210121/Amerikanskiy-issledovatel-posvyatit-glavu-svoey-knigi-turizmu-Uzbekistana-15835183.html

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сша, узбекистан, книга, министерство культуры узбекистана