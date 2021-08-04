Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210804/izdatelskiy-dom-ssha-pomojet-sozdat-knigu-o-remeslennichestve-uzbekistana--foto-19947167.html
В США издадут книгу о ремесленничестве Узбекистана — фото
В США издадут книгу о ремесленничестве Узбекистана — фото
Автором сборника национальных произведений искусств станет Яффа Ассулин, а в роли фотографа выступит Лазиз Хамани. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T16:33+0500
2021-08-04T20:14+0500
культура
сша
узбекистан
книга
министерство культуры узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/04/19947005_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d03906fb9264b57e54c826970768af5e.jpg
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Америке ведется работа над созданием книги, посвященной ремесленничеству Узбекистана, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.Для реализации проекта, представители фонда приступил к сотрудничеству с издательским домом Assouline Publishing (США) и компанией Luxury Culture (США). "В книге будут представлены фотографии всех основных видов прикладного искусства, включая ручную вышивку, гончарное дело, резьбу по дереву и металлу, миниатюру, каллиграфию", — информируется в релизе.Автором сборника национальных произведений искусств станет Яффа Ассулин, а в роли фотографа выступит Лазиз Хамани.По данным пресс-службы фонда, в издание войдет информация о мастерах и специфике их работы.
https://uz.sputniknews.ru/20210121/Amerikanskiy-issledovatel-posvyatit-glavu-svoey-knigi-turizmu-Uzbekistana-15835183.html
сша
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/04/19947005_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_13c684b03aab876051e4d5c27eeddcd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сша, узбекистан, книга, министерство культуры узбекистана

В США издадут книгу о ремесленничестве Узбекистана — фото

16:33 04.08.2021 (обновлено: 20:14 04.08.2021)
247
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ США выйдет фотокнига о ремесленничестве Узбекистана
В США выйдет фотокнига о ремесленничестве Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Автором сборника национальных произведений искусств станет Яффа Ассулин, а в роли фотографа выступит Лазиз Хамани.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Америке ведется работа над созданием книги, посвященной ремесленничеству Узбекистана, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.
Для реализации проекта, представители фонда приступил к сотрудничеству с издательским домом Assouline Publishing (США) и компанией Luxury Culture (США).
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.

Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
1/6
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.

© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.

Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
2/6
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.

© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.

Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
3/6
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.

© Фонд развития культуры и искусства Узбекистан
Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана - Sputnik Узбекистан
4/6
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистан
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистан
Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана - Sputnik Узбекистан
5/6
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистан
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистан
Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана - Sputnik Узбекистан
6/6
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистан
1/6
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.

2/6
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.

3/6
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.

4/6
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистан
5/6
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистан
6/6
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистан
"В книге будут представлены фотографии всех основных видов прикладного искусства, включая ручную вышивку, гончарное дело, резьбу по дереву и металлу, миниатюру, каллиграфию", — информируется в релизе.
Террел Джермейн Старр в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.01.2021
Туризм
Американский исследователь посвятит главу своей книги туризму Узбекистана
21 января, 14:41
100
Автором сборника национальных произведений искусств станет Яффа Ассулин, а в роли фотографа выступит Лазиз Хамани.
По данным пресс-службы фонда, в издание войдет информация о мастерах и специфике их работы.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:06В Ташкенте впервые открылся семейный детский дом — фото
21:21Борьба с коррупцией: в Узбекистане запущен сайт для сообщений о фактах взяточничества
21:03Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября – глава ВОЗ
20:58Чтобы укол не стал смертельным: советы от инфекциониста перед вакцинацией от коронавируса
20:25В Намангане мужчина избил врача поликлиники за якобы ошибочный диагноз
19:50Узбекистан и Туркменистан планируют возобновить авто— и авиасообщение
19:25Детские омбудсмены России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве — видео
19:10Жизнь после COVID: как в России будут помогать переболевшим иностранцам
18:50Узбекистан на ОИ-2020: "Чтобы Джалолов не выиграл Олимпиаду должен упасть метеорит"
18:48Филиал Ташкентского колледжа сферы обслуживания появится в Чирчике
18:07Мирзиёев предложит ЦА новые перспективы сотрудничества
17:32В Узбекистане решено повышать доверие к вакцинации от COVID
17:23IT — всему голова: в мобильную торговлю Узбекистана внедряются современные технологии
17:14Недетский вопрос: делать ребенку прививку от коронавируса или нет — ответ педиатра
17:02Представители Минкультуры РУз и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве
16:37"Я теперь знаю, что это": Чусовитина о непопадании в комиссию атлетов МОК
16:33В США издадут книгу о ремесленничестве Узбекистана — фото
16:10Террористы уничтожены — заложники спасены: военные учения РФ и Узбекистана
16:10Иностранные инвесторы вложат $141 млн в развитие дошкольного образования Узбекистана
15:55В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: три человека погибли, десятки — пострадали