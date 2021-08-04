Культура
В США издадут книгу о ремесленничестве Узбекистана — фото
16:33 04.08.2021 (обновлено: 20:14 04.08.2021)
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© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ США выйдет фотокнига о ремесленничестве Узбекистана
Автором сборника национальных произведений искусств станет Яффа Ассулин, а в роли фотографа выступит Лазиз Хамани.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Америке ведется работа над созданием книги, посвященной ремесленничеству Узбекистана, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.
Для реализации проекта, представители фонда приступил к сотрудничеству с издательским домом Assouline Publishing (США) и компанией Luxury Culture (США).
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.
Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.
Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.
Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.
Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.
Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.
Работа над созданием фотокниги о ремесленничестве Узбекистана.
"В книге будут представлены фотографии всех основных видов прикладного искусства, включая ручную вышивку, гончарное дело, резьбу по дереву и металлу, миниатюру, каллиграфию", — информируется в релизе.
Автором сборника национальных произведений искусств станет Яффа Ассулин, а в роли фотографа выступит Лазиз Хамани.
По данным пресс-службы фонда, в издание войдет информация о мастерах и специфике их работы.