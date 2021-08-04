https://uz.sputniknews.ru/20210804/minkultury-uzbekistana-i-dvorets-kultury-mvd-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-19947914.html

Представители Минкультуры РУз и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве

Представители Минкультуры РУз и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве

Сотрудники двух госструктур теперь смогут повышать свой уровень творческого мастерства в Государственной консерватории республики и подобных ей учреждениях. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T17:02+0500

2021-08-04T17:02+0500

2021-08-04T17:17+0500

культура

сотрудничество

меморандум

мвд узбекистана

министерство культуры узбекистана

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Министерство культуры Узбекистана и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщают в пресс-службе Минкультуры республики. "Подписаны меморандумы о сотрудничестве между Министерством культуры Узбекистана, Министерством внутренних дел и организацией "Ватанпарвар", поддерживающей оборону республики", — информируется в релизе. В ходе мероприятия выступил первый замминистра культуры Баходир Ахмедов. По его словам, теперь сотрудники Дворца культуры МВД совместно с Министерством культуры смогут повышать свой уровень творческого мастерства в Государственной консерватории Узбекистана и подобных ей учреждениях. В министерстве также отмечают, что двустороннее сотрудничество данных госструктур откроет для молодых людей новые перспективы.

https://uz.sputniknews.ru/20210625/v-uzbekistane-sozdadut-institut-povysheniya-kvalifikatsii-rabotnikov-kultury-i-iskusstva-19412991.html

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сотрудничество, меморандум, мвд узбекистана, министерство культуры узбекистана