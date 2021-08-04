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Представители Минкультуры РУз и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве
Представители Минкультуры РУз и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве
Сотрудники двух госструктур теперь смогут повышать свой уровень творческого мастерства в Государственной консерватории республики и подобных ей учреждениях. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T17:02+0500
2021-08-04T17:17+0500
культура
сотрудничество
меморандум
мвд узбекистана
министерство культуры узбекистана
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Министерство культуры Узбекистана и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщают в пресс-службе Минкультуры республики. "Подписаны меморандумы о сотрудничестве между Министерством культуры Узбекистана, Министерством внутренних дел и организацией "Ватанпарвар", поддерживающей оборону республики", — информируется в релизе. В ходе мероприятия выступил первый замминистра культуры Баходир Ахмедов. По его словам, теперь сотрудники Дворца культуры МВД совместно с Министерством культуры смогут повышать свой уровень творческого мастерства в Государственной консерватории Узбекистана и подобных ей учреждениях. В министерстве также отмечают, что двустороннее сотрудничество данных госструктур откроет для молодых людей новые перспективы.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/v-uzbekistane-sozdadut-institut-povysheniya-kvalifikatsii-rabotnikov-kultury-i-iskusstva-19412991.html
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сотрудничество, меморандум, мвд узбекистана, министерство культуры узбекистана

Представители Минкультуры РУз и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве

17:02 04.08.2021 (обновлено: 17:17 04.08.2021)
275
© Министерство культуры Республики УзбекистанМинкультуры Узбекистана и Дворец культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве
Минкультуры Узбекистана и Дворец культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© Министерство культуры Республики Узбекистан
Сотрудники двух госструктур теперь смогут повышать свой уровень творческого мастерства в Государственной консерватории республики и подобных ей учреждениях.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Министерство культуры Узбекистана и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщают в пресс-службе Минкультуры республики.
"Подписаны меморандумы о сотрудничестве между Министерством культуры Узбекистана, Министерством внутренних дел и организацией "Ватанпарвар", поддерживающей оборону республики", — информируется в релизе.
© Министерство культуры Республики УзбекистанСотрудники Минкультуры Узбекистана и Дворца культуры МВД
Сотрудники Минкультуры Узбекистана и Дворца культуры МВД - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
Сотрудники Минкультуры Узбекистана и Дворца культуры МВД
© Министерство культуры Республики Узбекистан
В ходе мероприятия выступил первый замминистра культуры Баходир Ахмедов. По его словам, теперь сотрудники Дворца культуры МВД совместно с Министерством культуры смогут повышать свой уровень творческого мастерства в Государственной консерватории Узбекистана и подобных ей учреждениях.
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В министерстве также отмечают, что двустороннее сотрудничество данных госструктур откроет для молодых людей новые перспективы.
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