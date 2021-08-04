https://uz.sputniknews.ru/20210804/minkultury-uzbekistana-i-dvorets-kultury-mvd-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-19947914.html
Представители Минкультуры РУз и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве
Представители Минкультуры РУз и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве
Сотрудники двух госструктур теперь смогут повышать свой уровень творческого мастерства в Государственной консерватории республики и подобных ей учреждениях. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T17:02+0500
2021-08-04T17:02+0500
2021-08-04T17:17+0500
культура
сотрудничество
меморандум
мвд узбекистана
министерство культуры узбекистана
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Министерство культуры Узбекистана и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщают в пресс-службе Минкультуры республики. "Подписаны меморандумы о сотрудничестве между Министерством культуры Узбекистана, Министерством внутренних дел и организацией "Ватанпарвар", поддерживающей оборону республики", — информируется в релизе. В ходе мероприятия выступил первый замминистра культуры Баходир Ахмедов. По его словам, теперь сотрудники Дворца культуры МВД совместно с Министерством культуры смогут повышать свой уровень творческого мастерства в Государственной консерватории Узбекистана и подобных ей учреждениях. В министерстве также отмечают, что двустороннее сотрудничество данных госструктур откроет для молодых людей новые перспективы.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/v-uzbekistane-sozdadut-institut-povysheniya-kvalifikatsii-rabotnikov-kultury-i-iskusstva-19412991.html
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сотрудничество, меморандум, мвд узбекистана, министерство культуры узбекистана
Представители Минкультуры РУз и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве
17:02 04.08.2021 (обновлено: 17:17 04.08.2021)
Сотрудники двух госструктур теперь смогут повышать свой уровень творческого мастерства в Государственной консерватории республики и подобных ей учреждениях.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Министерство культуры Узбекистана и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщают
в пресс-службе Минкультуры республики.
"Подписаны меморандумы о сотрудничестве между Министерством культуры Узбекистана, Министерством внутренних дел и организацией "Ватанпарвар", поддерживающей оборону республики", — информируется в релизе.
В ходе мероприятия выступил первый замминистра культуры Баходир Ахмедов. По его словам, теперь сотрудники Дворца культуры МВД совместно с Министерством культуры смогут повышать свой уровень творческого мастерства в Государственной консерватории Узбекистана и подобных ей учреждениях.
В министерстве также отмечают, что двустороннее сотрудничество данных госструктур откроет для молодых людей новые перспективы.