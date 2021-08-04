https://uz.sputniknews.ru/20210804/neobxodimo-vvesti-vremennyy-moratoriy-na-revaktsinatsiyu-do-kontsa-sentyabrya--glava-voz-19952947.html

Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября – глава ВОЗ

Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября – глава ВОЗ

По предположению экспертов, впоследствии отсрочку нужно будет продлить. Эта необходимо сделать для того, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T21:03+0500

2021-08-04T21:03+0500

2021-08-04T21:03+0500

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе очередной пресс-конференции заявил о необходимости ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября, передает РИА Новости. По предположению экспертов ВОЗ, впоследствии мораторий нужно будет продлить. Эта необходимо сделать для того, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.Отмечается, что сейчас существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В бедных странах полностью привито или получили хотя бы один компонент препарата гораздо меньше людей, чем в более богатых, где есть возможность самим производить вакцины, информируют в ВОЗ. Прежде Гебрейесус также призывал к сентябрю привить как минимум 10% населения в каждой стране.

https://uz.sputniknews.ru/20210624/nujno-li-vaktsinirovat-detey-ot-koronavirusa--pervoe-zayavlenie-voz-19386983.html

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воз, коронавирус covid-19, пандемия