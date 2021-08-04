https://uz.sputniknews.ru/20210804/neobxodimo-vvesti-vremennyy-moratoriy-na-revaktsinatsiyu-do-kontsa-sentyabrya--glava-voz-19952947.html
Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября – глава ВОЗ
Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября – глава ВОЗ
По предположению экспертов, впоследствии отсрочку нужно будет продлить. Эта необходимо сделать для того, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T21:03+0500
2021-08-04T21:03+0500
2021-08-04T21:03+0500
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе очередной пресс-конференции заявил о необходимости ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября, передает РИА Новости. По предположению экспертов ВОЗ, впоследствии мораторий нужно будет продлить. Эта необходимо сделать для того, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.Отмечается, что сейчас существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В бедных странах полностью привито или получили хотя бы один компонент препарата гораздо меньше людей, чем в более богатых, где есть возможность самим производить вакцины, информируют в ВОЗ. Прежде Гебрейесус также призывал к сентябрю привить как минимум 10% населения в каждой стране.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/nujno-li-vaktsinirovat-detey-ot-koronavirusa--pervoe-zayavlenie-voz-19386983.html
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воз, коронавирус covid-19, пандемия
Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября – глава ВОЗ
По предположению экспертов, впоследствии отсрочку нужно будет продлить. Эта необходимо сделать для того, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе очередной пресс-конференции заявил о необходимости ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября, передает
РИА Новости.
Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе, поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября.
Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор ВОЗ
По предположению экспертов ВОЗ, впоследствии мораторий нужно будет продлить. Эта необходимо сделать для того, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.
Отмечается, что сейчас существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В бедных странах полностью привито или получили хотя бы один компонент препарата гораздо меньше людей, чем в более богатых, где есть возможность самим производить вакцины, информируют в ВОЗ.
Прежде Гебрейесус также призывал к сентябрю привить как минимум 10% населения в каждой стране.