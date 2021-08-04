https://uz.sputniknews.ru/20210804/uzbekistan-na-oi-2020-chtoby-djalolov-ne-vyigral-olimpiadu-doljen-upast-meteorit-19950159.html

Узбекистан на ОИ-2020: "Чтобы Джалолов не выиграл Олимпиаду должен упасть метеорит"

Узбекистан на ОИ-2020: "Чтобы Джалолов не выиграл Олимпиаду должен упасть метеорит"

В шаге от золотой олимпийской медали находится наш боксер супертяжелого веса Баходыр Джалолов. Финальный поединок, в котором соперники разыграют главную... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T18:50+0500

2021-08-04T18:50+0500

2021-08-04T19:23+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

узбекистан

спорт

боксер

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Яркая победа Баходыра Джалолова над британцем Фрейзером Кларком стало центральным событием двенадцатого соревновательного дня для сборной Узбекистана. В полуфинале Олимпийских игр наш боксер разгромил соперника и теперь поборется за "золото" против американца Ричарда Торреса-младшего. Подробнее о победах и поражениях этого дня - в обзоре Sputnik Узбекистан.Бокс: шаг до победы на Токио-2020Полуфинальный поединок Джалолов - Кларк закончился после второго раунда из-за травмы брови спортсмена из Великобритании: открылась его рана, полученная в предыдущей схватке с французским боксером. По итогам заработанных очков узбекистанцу присвоена досрочная победа, что означает выход в заключительный этап Олимпиады.Соперником Джалолова в финале станет американец Ричард Торрес-младший. Боксеры уже встречались в рамках четвертьфинала чемпионата мира в 2019 году. Тогда Торреса унесли с ринга на носилках — американец был нокаутирован. Как отметил российский комментатор, "Чтобы Джалолов не выиграл Олимпиаду должен упасть метеорит".Легкая атлетика: личный рекорд ВоронинойУзбекистанка Екатерина Воронина, защищающая честь страны в семиборье, установила свой личный рекорд в забеге с барьерами на 100 метров. Ее результат составил 14.19 секунд.Общее количество баллов по итогам четырех дисциплин составило 3588. С этим результатом наша легкоатлетка пока занимает 20-ю строчку. Завтра она продолжит соревнования. Гребля на каноэУзбекистанская каноистка Нилуфар Зокирова выступила в предварительном заезде в одиночном направлении. Девушка стартовала в первой группе и установила результат 49.686 секунд, заняв шестое место. Однако до полуфинала они не добрались.Другая представительница сборной по этому виду спорта Дилноза Рахматова завершила свой первый старт в одиночном направлении. Ее результат составил 47.716 секунд. Пока занимает пятое место в своей группе и ей немного не хватило для попадания в финальную часть соревнований.Вольная борьба: Абдуллаев и Шапиев сразятся за "бронзу"Двое вольных борцов Узбекистана — Гуломжон Абдуллаев в весе до 57 кг и Джавраил Шапиев в категории до 86 кг уступили своим противникам в отборочном этапе. Оба победителя - россиянин Заур Угуев и Хасан Яздани из Ирана вышли в финал. Теперь у наших спортсменов появилась возможность вступить в схватку за "бронзу". Однако прежде узбекистанцам необходимо одержать победу в утешительных противостояниях и только затем - за бронзовые медали.Абдуллаев сразится с победителем схватки Томас Гилман (США) – Ризо Атри (Иран), а Шапиев поборется за победу с лучшим в противостоянии Стефан Рейхмуц (Швейцария) – Артур Найфонов (ОКР).Завтра на Олимпиаде в Токио выступят сразу восемь наших атлетов в трех видах спорта. Болеем, ждем наград и верим в победу!

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узбекистан, спорт, боксер