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Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/uzbekistan-na-oi-2020-chtoby-djalolov-ne-vyigral-olimpiadu-doljen-upast-meteorit-19950159.html
Узбекистан на ОИ-2020: "Чтобы Джалолов не выиграл Олимпиаду должен упасть метеорит"
Узбекистан на ОИ-2020: "Чтобы Джалолов не выиграл Олимпиаду должен упасть метеорит"
В шаге от золотой олимпийской медали находится наш боксер супертяжелого веса Баходыр Джалолов. Финальный поединок, в котором соперники разыграют главную... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T18:50+0500
2021-08-04T19:23+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
узбекистан
спорт
боксер
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Яркая победа Баходыра Джалолова над британцем Фрейзером Кларком стало центральным событием двенадцатого соревновательного дня для сборной Узбекистана. В полуфинале Олимпийских игр наш боксер разгромил соперника и теперь поборется за "золото" против американца Ричарда Торреса-младшего. Подробнее о победах и поражениях этого дня - в обзоре Sputnik Узбекистан.Бокс: шаг до победы на Токио-2020Полуфинальный поединок Джалолов - Кларк закончился после второго раунда из-за травмы брови спортсмена из Великобритании: открылась его рана, полученная в предыдущей схватке с французским боксером. По итогам заработанных очков узбекистанцу присвоена досрочная победа, что означает выход в заключительный этап Олимпиады.Соперником Джалолова в финале станет американец Ричард Торрес-младший. Боксеры уже встречались в рамках четвертьфинала чемпионата мира в 2019 году. Тогда Торреса унесли с ринга на носилках — американец был нокаутирован. Как отметил российский комментатор, "Чтобы Джалолов не выиграл Олимпиаду должен упасть метеорит".Легкая атлетика: личный рекорд ВоронинойУзбекистанка Екатерина Воронина, защищающая честь страны в семиборье, установила свой личный рекорд в забеге с барьерами на 100 метров. Ее результат составил 14.19 секунд.Общее количество баллов по итогам четырех дисциплин составило 3588. С этим результатом наша легкоатлетка пока занимает 20-ю строчку. Завтра она продолжит соревнования. Гребля на каноэУзбекистанская каноистка Нилуфар Зокирова выступила в предварительном заезде в одиночном направлении. Девушка стартовала в первой группе и установила результат 49.686 секунд, заняв шестое место. Однако до полуфинала они не добрались.Другая представительница сборной по этому виду спорта Дилноза Рахматова завершила свой первый старт в одиночном направлении. Ее результат составил 47.716 секунд. Пока занимает пятое место в своей группе и ей немного не хватило для попадания в финальную часть соревнований.Вольная борьба: Абдуллаев и Шапиев сразятся за "бронзу"Двое вольных борцов Узбекистана — Гуломжон Абдуллаев в весе до 57 кг и Джавраил Шапиев в категории до 86 кг уступили своим противникам в отборочном этапе. Оба победителя - россиянин Заур Угуев и Хасан Яздани из Ирана вышли в финал. Теперь у наших спортсменов появилась возможность вступить в схватку за "бронзу". Однако прежде узбекистанцам необходимо одержать победу в утешительных противостояниях и только затем - за бронзовые медали.Абдуллаев сразится с победителем схватки Томас Гилман (США) – Ризо Атри (Иран), а Шапиев поборется за победу с лучшим в противостоянии Стефан Рейхмуц (Швейцария) – Артур Найфонов (ОКР).Завтра на Олимпиаде в Токио выступят сразу восемь наших атлетов в трех видах спорта. Болеем, ждем наград и верим в победу!
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узбекистан, спорт, боксер

Узбекистан на ОИ-2020: "Чтобы Джалолов не выиграл Олимпиаду должен упасть метеорит"

18:50 04.08.2021 (обновлено: 19:23 04.08.2021)
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© Пресс-служба НОК УзбекистанаБаходыр Джалолов
Баходыр Джалолов - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
В шаге от золотой олимпийской медали находится наш боксер супертяжелого веса Баходыр Джалолов. Финальный поединок, в котором соперники разыграют главную награду, состоится в последний день Олимпиады - 8 августа.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Яркая победа Баходыра Джалолова над британцем Фрейзером Кларком стало центральным событием двенадцатого соревновательного дня для сборной Узбекистана.
© НОК Узбекистана / Алимурод МамадаминовУзбекский боксер Баходир Джалолов против Фрейзера Кларка в полуфинальном поединке на олимпиаде в Токио
Узбекский боксер Баходир Джалолов против Фрейзера Кларка в полуфинальном поединке на олимпиаде в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
Узбекский боксер Баходир Джалолов против Фрейзера Кларка в полуфинальном поединке на олимпиаде в Токио
© НОК Узбекистана / Алимурод Мамадаминов
В полуфинале Олимпийских игр наш боксер разгромил соперника и теперь поборется за "золото" против американца Ричарда Торреса-младшего. Подробнее о победах и поражениях этого дня - в обзоре Sputnik Узбекистан.

Бокс: шаг до победы на Токио-2020

Полуфинальный поединок Джалолов - Кларк закончился после второго раунда из-за травмы брови спортсмена из Великобритании: открылась его рана, полученная в предыдущей схватке с французским боксером. По итогам заработанных очков узбекистанцу присвоена досрочная победа, что означает выход в заключительный этап Олимпиады.
© REUTERS / BUDA MENDESУзбекский боксер Баходир Джалолов празднует подбеду в полуфинальном поединке против Фрейзера Кларка
Узбекский боксер Баходир Джалолов празднует подбеду в полуфинальном поединке против Фрейзера Кларка - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
Узбекский боксер Баходир Джалолов празднует подбеду в полуфинальном поединке против Фрейзера Кларка
© REUTERS / BUDA MENDES
Соперником Джалолова в финале станет американец Ричард Торрес-младший. Боксеры уже встречались в рамках четвертьфинала чемпионата мира в 2019 году. Тогда Торреса унесли с ринга на носилках — американец был нокаутирован. Как отметил российский комментатор, "Чтобы Джалолов не выиграл Олимпиаду должен упасть метеорит".

Легкая атлетика: личный рекорд Ворониной

Узбекистанка Екатерина Воронина, защищающая честь страны в семиборье, установила свой личный рекорд в забеге с барьерами на 100 метров. Ее результат составил 14.19 секунд.
Общее количество баллов по итогам четырех дисциплин составило 3588. С этим результатом наша легкоатлетка пока занимает 20-ю строчку. Завтра она продолжит соревнования.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаЕкатерина Воронина
Екатерина Воронина - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
Екатерина Воронина
© Пресс-служба НОК Узбекистана

Гребля на каноэ

Узбекистанская каноистка Нилуфар Зокирова выступила в предварительном заезде в одиночном направлении. Девушка стартовала в первой группе и установила результат 49.686 секунд, заняв шестое место. Однако до полуфинала они не добрались.
Другая представительница сборной по этому виду спорта Дилноза Рахматова завершила свой первый старт в одиночном направлении. Ее результат составил 47.716 секунд. Пока занимает пятое место в своей группе и ей немного не хватило для попадания в финальную часть соревнований.

Вольная борьба: Абдуллаев и Шапиев сразятся за "бронзу"

Двое вольных борцов Узбекистана — Гуломжон Абдуллаев в весе до 57 кг и Джавраил Шапиев в категории до 86 кг уступили своим противникам в отборочном этапе. Оба победителя - россиянин Заур Угуев и Хасан Яздани из Ирана вышли в финал. Теперь у наших спортсменов появилась возможность вступить в схватку за "бронзу".
Однако прежде узбекистанцам необходимо одержать победу в утешительных противостояниях и только затем - за бронзовые медали.
Абдуллаев сразится с победителем схватки Томас Гилман (США) – Ризо Атри (Иран), а Шапиев поборется за победу с лучшим в противостоянии Стефан Рейхмуц (Швейцария) – Артур Найфонов (ОКР).
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВольная борьба: Абдуллаев и Шапиев сразятся за "бронзу"
Вольная борьба: Абдуллаев и Шапиев сразятся за бронзу - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
Вольная борьба: Абдуллаев и Шапиев сразятся за "бронзу"
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Завтра на Олимпиаде в Токио выступят сразу восемь наших атлетов в трех видах спорта. Болеем, ждем наград и верим в победу!
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