https://uz.sputniknews.ru/20210804/v-chexii-stolknulis-dva-passajirskix-poezda-tri-cheloveka-pogibli-desyatki--postradali-19946106.html

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: три человека погибли, десятки — пострадали

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: три человека погибли, десятки — пострадали

Как сообщает министр транспорта Карел Гавличек, авария произошла по вине одного из машинистов, который проехал на красный свет. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T15:55+0500

2021-08-04T15:55+0500

2021-08-04T20:44+0500

в мире

пассажиры

столкновение

чехия

скоростной поезд

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Чехии между станциями Домажлице и Ближеов столкнулись международный экспресс-состав и пассажирский поезд, передает издание Novinky.cz. В происшествии погибли два машиниста и один пассажир. Ранения получил 31 человек, из них пять граждан находятся в тяжелом состоянии. В полиции подтвердили смерть троих людей.Скоростной поезд Ex 351 Zapadni expres направлялся из Мюнхена в Прагу, а пассажирский состав двигался по маршруту "Пльзень — Домажлице", заявили в полиции.Как сообщает министр транспорта Карел Гавличек, лобовое столкновение произошло по вине одного из машинистов, который проехал на красный свет.Отмечается, что на место происшествия вылетели четыре спецвертолета.

https://uz.sputniknews.ru/20210402/tragediya-na-tayvane-poezd-soshel-s-relsov-est-jertvy-18106650.html

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пассажиры, столкновение, чехия, скоростной поезд