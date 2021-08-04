В мире
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: три человека погибли, десятки — пострадали
15:55 04.08.2021 (обновлено: 20:44 04.08.2021)
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© AP / Chaloupka MiroslavМесто столкновения двух пассажирских поездов возле деревни Милавце между станциями Домажлице и Близейов, Чешская Республика
© AP / Chaloupka Miroslav
Как сообщает министр транспорта Карел Гавличек, авария произошла по вине одного из машинистов, который проехал на красный свет.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Чехии между станциями Домажлице и Ближеов столкнулись международный экспресс-состав и пассажирский поезд, передает издание Novinky.cz.
© AP / Chaloupka MiroslavМесто столкновения двух пассажирских поездов возле деревни Милавце между станциями Домажлице и Близейов, Чешская Республика
Место столкновения двух пассажирских поездов возле деревни Милавце между станциями Домажлице и Близейов, Чешская Республика
© AP / Chaloupka Miroslav
В происшествии погибли два машиниста и один пассажир. Ранения получил 31 человек, из них пять граждан находятся в тяжелом состоянии. В полиции подтвердили смерть троих людей.
© AP / Chaloupka MiroslavМесто столкновения двух пассажирских поездов возле деревни Милавце между станциями Домажлице и Близейов, Чешская Республика
Место столкновения двух пассажирских поездов возле деревни Милавце между станциями Домажлице и Близейов, Чешская Республика
© AP / Chaloupka Miroslav
Скоростной поезд Ex 351 Zapadni expres направлялся из Мюнхена в Прагу, а пассажирский состав двигался по маршруту "Пльзень — Домажлице", заявили в полиции.
2 апреля, 10:00
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Как сообщает министр транспорта Карел Гавличек, лобовое столкновение произошло по вине одного из машинистов, который проехал на красный свет.
Отмечается, что на место происшествия вылетели четыре спецвертолета.