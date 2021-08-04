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В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: три человека погибли, десятки — пострадали
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: три человека погибли, десятки — пострадали
Как сообщает министр транспорта Карел Гавличек, авария произошла по вине одного из машинистов, который проехал на красный свет. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T15:55+0500
2021-08-04T20:44+0500
в мире
пассажиры
столкновение
чехия
скоростной поезд
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Чехии между станциями Домажлице и Ближеов столкнулись международный экспресс-состав и пассажирский поезд, передает издание Novinky.cz. В происшествии погибли два машиниста и один пассажир. Ранения получил 31 человек, из них пять граждан находятся в тяжелом состоянии. В полиции подтвердили смерть троих людей.Скоростной поезд Ex 351 Zapadni expres направлялся из Мюнхена в Прагу, а пассажирский состав двигался по маршруту "Пльзень — Домажлице", заявили в полиции.Как сообщает министр транспорта Карел Гавличек, лобовое столкновение произошло по вине одного из машинистов, который проехал на красный свет.Отмечается, что на место происшествия вылетели четыре спецвертолета.
https://uz.sputniknews.ru/20210402/tragediya-na-tayvane-poezd-soshel-s-relsov-est-jertvy-18106650.html
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пассажиры, столкновение, чехия, скоростной поезд

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: три человека погибли, десятки — пострадали

15:55 04.08.2021 (обновлено: 20:44 04.08.2021)
348
© AP / Chaloupka MiroslavМесто столкновения двух пассажирских поездов возле деревни Милавце между станциями Домажлице и Близейов, Чешская Республика
Место столкновения двух пассажирских поездов возле деревни Милавце между станциями Домажлице и Близейов, Чешская Республика - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© AP / Chaloupka Miroslav
Как сообщает министр транспорта Карел Гавличек, авария произошла по вине одного из машинистов, который проехал на красный свет.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Чехии между станциями Домажлице и Ближеов столкнулись международный экспресс-состав и пассажирский поезд, передает издание Novinky.cz.
© AP / Chaloupka MiroslavМесто столкновения двух пассажирских поездов возле деревни Милавце между станциями Домажлице и Близейов, Чешская Республика
Место столкновения двух пассажирских поездов возле деревни Милавце между станциями Домажлице и Близейов, Чешская Республика - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
Место столкновения двух пассажирских поездов возле деревни Милавце между станциями Домажлице и Близейов, Чешская Республика
© AP / Chaloupka Miroslav
В происшествии погибли два машиниста и один пассажир. Ранения получил 31 человек, из них пять граждан находятся в тяжелом состоянии. В полиции подтвердили смерть троих людей.
© AP / Chaloupka MiroslavМесто столкновения двух пассажирских поездов возле деревни Милавце между станциями Домажлице и Близейов, Чешская Республика
Место столкновения двух пассажирских поездов возле деревни Милавце между станциями Домажлице и Близейов, Чешская Республика - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
Место столкновения двух пассажирских поездов возле деревни Милавце между станциями Домажлице и Близейов, Чешская Республика
© AP / Chaloupka Miroslav
Скоростной поезд Ex 351 Zapadni expres направлялся из Мюнхена в Прагу, а пассажирский состав двигался по маршруту "Пльзень — Домажлице", заявили в полиции.
Трагедия на Тайване: поезд сошел с рельсов, есть жертвы - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
В мире
Трагедия на Тайване: поезд сошел с рельсов, есть жертвы
2 апреля, 10:00
1741
Как сообщает министр транспорта Карел Гавличек, лобовое столкновение произошло по вине одного из машинистов, который проехал на красный свет.
Отмечается, что на место происшествия вылетели четыре спецвертолета.
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