https://uz.sputniknews.ru/20210804/v-namangane-mujchina-izbil-vracha-polikliniki-za-yakoby-oshibochnyy-diagnoz--19952437.html

В Намангане мужчина избил врача поликлиники за якобы ошибочный диагноз

В Намангане мужчина избил врача поликлиники за якобы ошибочный диагноз

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ведется следствие. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T20:25+0500

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общество

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уголовное дело

наманганская область

мвд узбекистана

хулиганство

врач

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Намангане мужчина избил врача после того, как медик не диагностировал у его ребенка высокую температуру.Инцидент произошел в семейной поликлинике №10, расположенной в МСГ "Янгикурилиш", сообщает пресс-служба УВД Наманганской области. По информации правоохранительного ведомства, местный житель и его брат привезли с собой ребенка на прием ко врачу и сказали, что у него поднялась высокая температура. Однако в ходе осмотра педиатр не выявил у маленького пациента данный симптом. После этого один из мужчин заявил, что терапевт неправильно диагностировал болезнь и начал избивать его. Отмечается, что результаты проведенной судмедэкспертизы подтвердили наличие телесных повреждений у пострадавшего. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ведется следствие.

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наманган, уголовное дело, наманганская область, мвд узбекистана, хулиганство, врач