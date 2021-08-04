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В Намангане мужчина избил врача поликлиники за якобы ошибочный диагноз
В Намангане мужчина избил врача поликлиники за якобы ошибочный диагноз
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ведется следствие. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T20:25+0500
2021-08-04T20:25+0500
общество
наманган
уголовное дело
наманганская область
мвд узбекистана
хулиганство
врач
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Намангане мужчина избил врача после того, как медик не диагностировал у его ребенка высокую температуру.Инцидент произошел в семейной поликлинике №10, расположенной в МСГ "Янгикурилиш", сообщает пресс-служба УВД Наманганской области. По информации правоохранительного ведомства, местный житель и его брат привезли с собой ребенка на прием ко врачу и сказали, что у него поднялась высокая температура. Однако в ходе осмотра педиатр не выявил у маленького пациента данный симптом. После этого один из мужчин заявил, что терапевт неправильно диагностировал болезнь и начал избивать его. Отмечается, что результаты проведенной судмедэкспертизы подтвердили наличие телесных повреждений у пострадавшего. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210221/V-Tashkente-deti-skonchavshegosya-patsienta-zhestko-izbili-vrachey-reanimatologov-16053730.html
https://uz.sputniknews.ru/20210325/pyanyy-patsient-izbil-vracha-v-bolnitse-za-otkaz-prinyat-ego-bez-ocheredi-17966143.html
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наманган, уголовное дело, наманганская область, мвд узбекистана, хулиганство, врач

В Намангане мужчина избил врача поликлиники за якобы ошибочный диагноз

20:25 04.08.2021
538
© Sputnik / Табылды Кадырбеков Кулак
Кулак - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Намангане мужчина избил врача после того, как медик не диагностировал у его ребенка высокую температуру.
Инцидент произошел в семейной поликлинике №10, расположенной в МСГ "Янгикурилиш", сообщает пресс-служба УВД Наманганской области.
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По информации правоохранительного ведомства, местный житель и его брат привезли с собой ребенка на прием ко врачу и сказали, что у него поднялась высокая температура. Однако в ходе осмотра педиатр не выявил у маленького пациента данный симптом.
После этого один из мужчин заявил, что терапевт неправильно диагностировал болезнь и начал избивать его.
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Отмечается, что результаты проведенной судмедэкспертизы подтвердили наличие телесных повреждений у пострадавшего.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ведется следствие.
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