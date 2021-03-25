Пьяный пациент избил врача в больнице за отказ принять его без очереди

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На врача столичной клиники напал пациент, который был в состоянии алкогольного опьянения. Он требовал осмотра вне очереди, но получил отказ. Минздрав призвал правоохранительные органы к защите врачей от нападений пациентов.Как выяснилось, жителя Алмазарского района накануне ночью привезла в отделение токсикологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи его мать. По ее словам, сын употреблял спиртное несколько дней подряд. При этом женщина в агрессивной форме начала требовать, чтобы помощь была оказана немедленно. В ответ на отказ врача, пьяный пациент набросился на доктора с кулаками.Сейчас врач-токсиколог госпитализирована в критическом состоянии в нейрореанимационное отделение с тяжелыми травмами головы, переломом костей носа, повреждением мягких тканей шеи.Это не первый случай нападения на врачей в Узбекистане. в конце января в Фергане одной из пациенток слова доктора показались оскорбительными, она ушла, но вскоре вернулась в кабинет со своей матерью и "закатила" скандал.Медсестра пыталась их успокоить, в ответ посетительницы медучреждения напали на нее, повалили на пол и избили ногами и руками. Врач получила серьезные травмы.В Наманганской области произошел похожий случай. В январе прошлого года в Наманганской области врач отделения экстренной медицинской помощи в результате нападения родственника одного из пациентов потерял зрение.В сентябре 2020-го в Ташкенте в результате нападения врач скорой помощи получил перелом носа и сотрясение мозга.В этой связи Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана разработала "Практические рекомендации по защите врачей".
Врач-токсиколог находится в критическом состоянии в нейрореанимационном отделении с тяжелыми травмами головы, переломом костей носа, повреждением мягких тканей шеи.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На врача столичной клиники напал пациент, который был в состоянии алкогольного опьянения. Он требовал осмотра вне очереди, но получил отказ.
Минздрав призвал правоохранительные органы к защите врачей от нападений пациентов.
Как выяснилось, жителя Алмазарского района накануне ночью привезла в отделение токсикологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи его мать. По ее словам, сын употреблял спиртное несколько дней подряд. При этом женщина в агрессивной форме начала требовать, чтобы помощь была оказана немедленно. В ответ на отказ врача, пьяный пациент набросился на доктора с кулаками.
Сейчас врач-токсиколог госпитализирована в критическом состоянии в нейрореанимационное отделение с тяжелыми травмами головы, переломом костей носа, повреждением мягких тканей шеи.
Это не первый случай нападения на врачей в Узбекистане. в конце января в Фергане одной из пациенток слова доктора показались оскорбительными, она ушла, но вскоре вернулась в кабинет со своей матерью и "закатила" скандал.
Медсестра пыталась их успокоить, в ответ посетительницы медучреждения напали на нее, повалили на пол и избили ногами и руками. Врач получила серьезные травмы.
В Наманганской области произошел похожий случай. В январе прошлого года в Наманганской области врач отделения экстренной медицинской помощи в результате нападения родственника одного из пациентов потерял зрение.
В сентябре 2020-го в Ташкенте в результате нападения врач скорой помощи получил перелом носа и сотрясение мозга.
В этой связи Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана разработала "Практические рекомендации по защите врачей".