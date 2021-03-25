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Пьяный пациент избил врача в больнице за отказ принять его без очереди
Пьяный пациент избил врача в больнице за отказ принять его без очереди
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На врача столичной клиники напал пациент, который был в состоянии алкогольного опьянения. Он требовал осмотра вне очереди, но
2021-03-25T20:15+0500
2021-03-25T20:15+0500
общество
врач
избиение
министерство здравоохранения республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На врача столичной клиники напал пациент, который был в состоянии алкогольного опьянения. Он требовал осмотра вне очереди, но получил отказ. Минздрав призвал правоохранительные органы к защите врачей от нападений пациентов.Как выяснилось, жителя Алмазарского района накануне ночью привезла в отделение токсикологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи его мать. По ее словам, сын употреблял спиртное несколько дней подряд. При этом женщина в агрессивной форме начала требовать, чтобы помощь была оказана немедленно. В ответ на отказ врача, пьяный пациент набросился на доктора с кулаками.Сейчас врач-токсиколог госпитализирована в критическом состоянии в нейрореанимационное отделение с тяжелыми травмами головы, переломом костей носа, повреждением мягких тканей шеи.Это не первый случай нападения на врачей в Узбекистане. в конце января в Фергане одной из пациенток слова доктора показались оскорбительными, она ушла, но вскоре вернулась в кабинет со своей матерью и "закатила" скандал.Медсестра пыталась их успокоить, в ответ посетительницы медучреждения напали на нее, повалили на пол и избили ногами и руками. Врач получила серьезные травмы.В Наманганской области произошел похожий случай. В январе прошлого года в Наманганской области врач отделения экстренной медицинской помощи в результате нападения родственника одного из пациентов потерял зрение.В сентябре 2020-го в Ташкенте в результате нападения врач скорой помощи получил перелом носа и сотрясение мозга.В этой связи Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана разработала "Практические рекомендации по защите врачей".
/20191127/Skolko-napadeniy-proiskhodit-na-vrachey-skoroy-pomoschi-v-Uzbekistane-12885945.html
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врач, избиение, министерство здравоохранения республики узбекистан

Пьяный пациент избил врача в больнице за отказ принять его без очереди

20:15 25.03.2021
1366
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка
Аптечка - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Врач-токсиколог находится в критическом состоянии в нейрореанимационном отделении с тяжелыми травмами головы, переломом костей носа, повреждением мягких тканей шеи.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На врача столичной клиники напал пациент, который был в состоянии алкогольного опьянения. Он требовал осмотра вне очереди, но получил отказ.
Минздрав призвал правоохранительные органы к защите врачей от нападений пациентов.
Как выяснилось, жителя Алмазарского района накануне ночью привезла в отделение токсикологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи его мать. По ее словам, сын употреблял спиртное несколько дней подряд. При этом женщина в агрессивной форме начала требовать, чтобы помощь была оказана немедленно. В ответ на отказ врача, пьяный пациент набросился на доктора с кулаками.
Сейчас врач-токсиколог госпитализирована в критическом состоянии в нейрореанимационное отделение с тяжелыми травмами головы, переломом костей носа, повреждением мягких тканей шеи.
© Пресс-служба Минздрава УзбекистанаВ Ташкенте пациент избил врача после отказа принимать его без очереди
В Ташкенте пациент избил врача после отказа принимать его без очереди - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
В Ташкенте пациент избил врача после отказа принимать его без очереди
© Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Это не первый случай нападения на врачей в Узбекистане. в конце января в Фергане одной из пациенток слова доктора показались оскорбительными, она ушла, но вскоре вернулась в кабинет со своей матерью и "закатила" скандал.
Медсестра пыталась их успокоить, в ответ посетительницы медучреждения напали на нее, повалили на пол и избили ногами и руками. Врач получила серьезные травмы.
Автомобиль скорой помощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2019
Общество
Сколько нападений происходит на врачей скорой помощи в Узбекистане
27 ноября 2019, 14:25
355
В Наманганской области произошел похожий случай. В январе прошлого года в Наманганской области врач отделения экстренной медицинской помощи в результате нападения родственника одного из пациентов потерял зрение.
В сентябре 2020-го в Ташкенте в результате нападения врач скорой помощи получил перелом носа и сотрясение мозга.
В этой связи Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана разработала "Практические рекомендации по защите врачей".
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