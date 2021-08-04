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В Узбекистане завершила дипмиссию посол Финляндии
В Узбекистане завершила дипмиссию посол Финляндии
По информации внешнеполитического ведомства, с 1 сентября этого года Марья Лиивала приступит к исполнению обязанностей гендиректора Департамента России... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T15:00+0500
2021-08-04T15:06+0500
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндии (с резиденцией в Хельсинки) Марью Лиивала в связи с завершением ее дипломатической миссии в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики. По информации внешнеполитического ведомства, с 1 сентября этого года она станет и. о. гендиректора Департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии. Во время переговоров стороны обменялись мнениями по дальнейшему развитию узбекско-финского сотрудничества, графику предстоящих мероприятий, а также отдельным вопросам взаимодействия сторон в рамках международных организаций.
https://uz.sputniknews.ru/20201113/Uzbekistan-i-Finlyandiya-naladyat-torgovo-ekonomicheskie-otnosheniya-15400696.html
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узбекистан, мид узбекистана, финляндия, посольство

В Узбекистане завершила дипмиссию посол Финляндии

15:00 04.08.2021 (обновлено: 15:06 04.08.2021)
611
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Узбекистане завершила дипмиссию посол Финляндии
В Узбекистане завершила дипмиссию посол Финляндии - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
По информации внешнеполитического ведомства, с 1 сентября этого года Марья Лиивала приступит к исполнению обязанностей гендиректора Департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндии (с резиденцией в Хельсинки) Марью Лиивала в связи с завершением ее дипломатической миссии в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.
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По информации внешнеполитического ведомства, с 1 сентября этого года она станет и. о. гендиректора Департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии.
Во время переговоров стороны обменялись мнениями по дальнейшему развитию узбекско-финского сотрудничества, графику предстоящих мероприятий, а также отдельным вопросам взаимодействия сторон в рамках международных организаций.
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