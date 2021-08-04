https://uz.sputniknews.ru/20210804/zachem-v-tashkente-ubrali-detskuyu-ploschadku-posle-vizita-prezidenta--otvet-guvd-19943615.html

Зачем в Ташкенте убрали детскую площадку после визита президента — ответ ГУВД

Зачем в Ташкенте убрали детскую площадку после визита президента — ответ ГУВД

По информации правоохранительного ведомства, на территории данной местности действует программа "Обод махалля", согласно которой производится замена старых и... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T14:12+0500

2021-08-04T14:12+0500

2021-08-04T14:21+0500

общество

комментарий

гувд ташкента

махалля

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Среди пользователей социальных сетей распространилась информация о том, что в махалле "Матонат" Юнусабадского района выкопали детскую площадку после визита президента. В ГУВД Ташкента прокомментировали данный инцидент. По информации правоохранительного ведомства, на территории данной местности действует программа "Обод махалля", согласно которой производится замена старых и ненадежных конструкций на новые, современные и безопасные. Отмечается, что для ускорения процесса по замене детских площадок в рамках реализации спецпрограммы в махалле "Матонат" количество работников с 4 августа возрастет до 200 человек.В ГУВД также подчеркнули, что данный участок махалли не входил в маршрут президента и его визит был незапланированным. В связи с этим информация о том, что произошедшее событие было связано именно с присутствием главы государства, является недостоверной, пояснили в ведомстве.

https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-tashkente-vosmiletniy-malchik-pogib-iz-za-jeleznoy-gorki-na-detskoy-ploschadke-18411083.html

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комментарий, гувд ташкента, махалля