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Зачем в Ташкенте убрали детскую площадку после визита президента — ответ ГУВД
Зачем в Ташкенте убрали детскую площадку после визита президента — ответ ГУВД
По информации правоохранительного ведомства, на территории данной местности действует программа "Обод махалля", согласно которой производится замена старых и... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T14:12+0500
2021-08-04T14:12+0500
2021-08-04T14:21+0500
общество
комментарий
гувд ташкента
махалля
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Среди пользователей социальных сетей распространилась информация о том, что в махалле "Матонат" Юнусабадского района выкопали детскую площадку после визита президента. В ГУВД Ташкента прокомментировали данный инцидент. По информации правоохранительного ведомства, на территории данной местности действует программа "Обод махалля", согласно которой производится замена старых и ненадежных конструкций на новые, современные и безопасные. Отмечается, что для ускорения процесса по замене детских площадок в рамках реализации спецпрограммы в махалле "Матонат" количество работников с 4 августа возрастет до 200 человек.В ГУВД также подчеркнули, что данный участок махалли не входил в маршрут президента и его визит был незапланированным. В связи с этим информация о том, что произошедшее событие было связано именно с присутствием главы государства, является недостоверной, пояснили в ведомстве.
https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-tashkente-vosmiletniy-malchik-pogib-iz-za-jeleznoy-gorki-na-detskoy-ploschadke-18411083.html
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комментарий, гувд ташкента, махалля
Зачем в Ташкенте убрали детскую площадку после визита президента — ответ ГУВД
14:12 04.08.2021 (обновлено: 14:21 04.08.2021)
По информации правоохранительного ведомства, на территории данной местности действует программа "Обод махалля", согласно которой производится замена старых и ненадежных конструкций на новые, современные и безопасные.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Среди пользователей социальных сетей распространилась информация о том, что в махалле "Матонат" Юнусабадского района выкопали детскую площадку после визита президента. В ГУВД Ташкента прокомментировали
данный инцидент.
По информации правоохранительного ведомства, на территории данной местности действует программа "Обод махалля", согласно которой производится замена старых и ненадежных конструкций на новые, современные и безопасные.
"Вместо трех прежних игровых конструкций планируется установить семь новых, а также оборудовать беседку и детскую песочницу", — информируется в сообщении.
Отмечается, что для ускорения процесса по замене детских площадок в рамках реализации спецпрограммы в махалле "Матонат" количество работников с 4 августа возрастет до 200 человек.
В ГУВД также подчеркнули, что данный участок махалли не входил в маршрут президента и его визит был незапланированным. В связи с этим информация о том, что произошедшее событие было связано именно с присутствием главы государства, является недостоверной, пояснили в ведомстве.