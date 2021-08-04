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Зачем в Ташкенте убрали детскую площадку после визита президента — ответ ГУВД
Зачем в Ташкенте убрали детскую площадку после визита президента — ответ ГУВД
По информации правоохранительного ведомства, на территории данной местности действует программа "Обод махалля", согласно которой производится замена старых и... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T14:12+0500
2021-08-04T14:21+0500
общество
комментарий
гувд ташкента
махалля
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Среди пользователей социальных сетей распространилась информация о том, что в махалле "Матонат" Юнусабадского района выкопали детскую площадку после визита президента. В ГУВД Ташкента прокомментировали данный инцидент. По информации правоохранительного ведомства, на территории данной местности действует программа "Обод махалля", согласно которой производится замена старых и ненадежных конструкций на новые, современные и безопасные. Отмечается, что для ускорения процесса по замене детских площадок в рамках реализации спецпрограммы в махалле "Матонат" количество работников с 4 августа возрастет до 200 человек.В ГУВД также подчеркнули, что данный участок махалли не входил в маршрут президента и его визит был незапланированным. В связи с этим информация о том, что произошедшее событие было связано именно с присутствием главы государства, является недостоверной, пояснили в ведомстве.
https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-tashkente-vosmiletniy-malchik-pogib-iz-za-jeleznoy-gorki-na-detskoy-ploschadke-18411083.html
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комментарий, гувд ташкента, махалля

Зачем в Ташкенте убрали детскую площадку после визита президента — ответ ГУВД

14:12 04.08.2021 (обновлено: 14:21 04.08.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаДетская площадка
Детская площадка - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
По информации правоохранительного ведомства, на территории данной местности действует программа "Обод махалля", согласно которой производится замена старых и ненадежных конструкций на новые, современные и безопасные.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Среди пользователей социальных сетей распространилась информация о том, что в махалле "Матонат" Юнусабадского района выкопали детскую площадку после визита президента. В ГУВД Ташкента прокомментировали данный инцидент.
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20 апреля, 12:22
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По информации правоохранительного ведомства, на территории данной местности действует программа "Обод махалля", согласно которой производится замена старых и ненадежных конструкций на новые, современные и безопасные.

"Вместо трех прежних игровых конструкций планируется установить семь новых, а также оборудовать беседку и детскую песочницу", — информируется в сообщении.

Отмечается, что для ускорения процесса по замене детских площадок в рамках реализации спецпрограммы в махалле "Матонат" количество работников с 4 августа возрастет до 200 человек.
В ГУВД также подчеркнули, что данный участок махалли не входил в маршрут президента и его визит был незапланированным. В связи с этим информация о том, что произошедшее событие было связано именно с присутствием главы государства, является недостоверной, пояснили в ведомстве.
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