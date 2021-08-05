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Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210805/borets-volnogo-stilya-bekzod-abduraxmanov-poluchil-shans-poborotsya-za-bronzu-19963274.html
Борец вольного стиля Бекзод Абдурахмонов получил шанс сразиться за "бронзу"
Борец вольного стиля Бекзод Абдурахмонов получил шанс сразиться за "бронзу"
Экс-соперник узбекистанца Заурбек Сидаков одержал досрочную победу в схватке с казахстанцем Данияром Кайсановым и вышел в финал токийской Олимпиады. Таким... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T16:05+0500
2021-08-05T16:20+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
вольная борьба
узбекистанец
медаль
олимпийские игры в токио
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана по вольной борьбе Бекзод Абдурахмонов (-74 кг) продолжит гонку за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.По данным НОК, его экс-соперник из РФ Заурбек Сидаков одержал досрочную победу в схватке с казахстанцем Данияром Кайсановым и вышел в финал. Таким образом, российский спортсмен предоставил соотечественнику шанс побороться за "бронзу" в утешительных поединках. Отмечается, что завтра, в пятницу, Абдурахмонов встретится в отборочном раунде с Миданой Аугисто из Гвинея-Бисау. Если узбекистанец победит его, он встретится в решающем бою с Данияром Кайсановым. Напомним: в декабре 2018 года Бекзод Абдурахмонов стал спортсменом года. Национальную спортивную премию борцу вольного стиля присудил Олимпийский комитет Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20180822/Uzbekistanets-zavoeval-zoloto-po-volnoy-borbe-na-Aziatskikh-igrakh-9185890.html
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вольная борьба, узбекистанец, медаль, олимпийские игры в токио

Борец вольного стиля Бекзод Абдурахмонов получил шанс сразиться за "бронзу"

16:05 05.08.2021 (обновлено: 16:20 05.08.2021)
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© Пресс-служба НОК УзбекистанаБорец вольного стиля Бекзод Абдурахманов получил шанс побороться за "бронзу"
Борец вольного стиля Бекзод Абдурахманов получил шанс побороться за бронзу - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Экс-соперник узбекистанца Заурбек Сидаков одержал досрочную победу в схватке с казахстанцем Данияром Кайсановым и вышел в финал токийской Олимпиады. Таким образом, российский спортсмен предоставил соотечественнику возможность продолжить гонку за бронзовую медаль.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана по вольной борьбе Бекзод Абдурахмонов (-74 кг) продолжит гонку за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
По данным НОК, его экс-соперник из РФ Заурбек Сидаков одержал досрочную победу в схватке с казахстанцем Данияром Кайсановым и вышел в финал. Таким образом, российский спортсмен предоставил соотечественнику шанс побороться за "бронзу" в утешительных поединках.
Бекзод Абдурахманов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2018
Спорт
Узбекистанец завоевал золото в вольной борьбе на Азиатских играх
22 августа 2018, 13:34
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Отмечается, что завтра, в пятницу, Абдурахмонов встретится в отборочном раунде с Миданой Аугисто из Гвинея-Бисау. Если узбекистанец победит его, он встретится в решающем бою с Данияром Кайсановым.
Напомним: в декабре 2018 года Бекзод Абдурахмонов стал спортсменом года. Национальную спортивную премию борцу вольного стиля присудил Олимпийский комитет Узбекистана.
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