https://uz.sputniknews.ru/20210805/borets-volnogo-stilya-bekzod-abduraxmanov-poluchil-shans-poborotsya-za-bronzu-19963274.html

Борец вольного стиля Бекзод Абдурахмонов получил шанс сразиться за "бронзу"

Борец вольного стиля Бекзод Абдурахмонов получил шанс сразиться за "бронзу"

Экс-соперник узбекистанца Заурбек Сидаков одержал досрочную победу в схватке с казахстанцем Данияром Кайсановым и вышел в финал токийской Олимпиады. Таким... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-05T16:05+0500

2021-08-05T16:05+0500

2021-08-05T16:20+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

вольная борьба

узбекистанец

медаль

олимпийские игры в токио

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана по вольной борьбе Бекзод Абдурахмонов (-74 кг) продолжит гонку за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.По данным НОК, его экс-соперник из РФ Заурбек Сидаков одержал досрочную победу в схватке с казахстанцем Данияром Кайсановым и вышел в финал. Таким образом, российский спортсмен предоставил соотечественнику шанс побороться за "бронзу" в утешительных поединках. Отмечается, что завтра, в пятницу, Абдурахмонов встретится в отборочном раунде с Миданой Аугисто из Гвинея-Бисау. Если узбекистанец победит его, он встретится в решающем бою с Данияром Кайсановым. Напомним: в декабре 2018 года Бекзод Абдурахмонов стал спортсменом года. Национальную спортивную премию борцу вольного стиля присудил Олимпийский комитет Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20180822/Uzbekistanets-zavoeval-zoloto-po-volnoy-borbe-na-Aziatskikh-igrakh-9185890.html

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вольная борьба, узбекистанец, медаль, олимпийские игры в токио