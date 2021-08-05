https://uz.sputniknews.ru/20210805/dtp-v-kashkadare-uneslo-jizni-chetyrex-chelovek-19967413.html
ДТП в Кашкадарье унесло жизни четырех человек
ДТП в Кашкадарье унесло жизни четырех человек
В результате столкновения автомобиль Lacetti загорелся. Находившиеся в салоне четыре человека погибли на месте. По факту произошедшего проводится... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T19:29+0500
2021-08-05T19:29+0500
2021-08-05T19:29+0500
происшествия
кашкадарьинская область
дтп
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области Узбекистана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Lacetti и грузовика Isuzu, сообщает хокимият района.По данным администрации, ДТП произошло на участке дороги М39 в четверг после полудня. Легковушка двигалась по направлению из Сурхандарьи в сторону Ташкента. За рулем находился 53-летний житель Алмазарского района столицы. Грузовиком же управлял 23-летний водитель из Хорезмской области.В результате столкновения автомобиль Lacetti загорелся. Находившиеся в салоне четыре человека погибли на месте.По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-stolichnom-dtp-s-uchastiem-karety-skoroy-pomoschi-pogib-odin-chelovek-19956161.html
кашкадарьинская область
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кашкадарьинская область, дтп
ДТП в Кашкадарье унесло жизни четырех человек
В результате столкновения автомобиль Lacetti загорелся. Находившиеся в салоне четыре человека погибли на месте. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области Узбекистана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Lacetti и грузовика Isuzu, сообщает
хокимият района.
По данным администрации, ДТП произошло на участке дороги М39 в четверг после полудня. Легковушка двигалась по направлению из Сурхандарьи в сторону Ташкента. За рулем находился 53-летний житель Алмазарского района столицы. Грузовиком же управлял 23-летний водитель из Хорезмской области.
В результате столкновения автомобиль Lacetti загорелся. Находившиеся в салоне четыре человека погибли на месте.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка.