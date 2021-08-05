Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Граница под контролем, Таджикистану помощь не нужна - ОДКБ
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© AP Photo / BURT HERMANТаджикско-афганская граница
© AP Photo / BURT HERMAN
В случае резкого ухудшения обстановки, организация примет "все необходимые меры" для защиты территории, заявил представитель ОДКБ.
ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. В настоящее время нет необходимости задействовать силы ОДКБ для защиты таджикско-афганской границы, пограничники Таджикистана полностью контролируют ситуацию, сказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов в интервью РИА Новости.
"В ОДКБ внимательно следят за ситуацией на таджикско-афганской границе и сопредельных регионах. В случае резкого обострения обстановки и угрозы Республике Таджикистан в организации примут все необходимые меры для оказания помощи своему союзнику по защите южных рубежей государств–членов ОДКБ. В данный момент таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, и пока нет необходимости в задействовании механизмов ОДКБ", - подчеркнул он.
В ОДКБ приветствуют начавшиеся в четверг учения Вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана на полигонах вблизи границ с Афганистаном, добавил Зайнетдинов.
Напомним, в Афганистане произошла резкая эскалация конфликта между правительственными войсками и движением "Талибан"* после начала вывода американского военного контингента. В настоящий момент движение контролирует большую часть территории страны.
В настоящий момент на полигоне "Харб-Майдон" в Таджикистане проходят совместные военные учения России, Узбекистана и Таджикистана. Одновременно, военные маневры проводятся и на полигоне "Термез" на границе с Афганистаном.
* — организации признаны террористическими и запрещены в РФ и ряде других стран