https://uz.sputniknews.ru/20210805/granitsa-pod-kontrolem-tadjikistanu-pomosch-ne-nujna---odkb-19967216.html

Граница под контролем, Таджикистану помощь не нужна - ОДКБ

Граница под контролем, Таджикистану помощь не нужна - ОДКБ

В случае резкого ухудшения обстановки, организация примет "все необходимые меры" для защиты территории, заявил представитель ОДКБ. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-05T19:13+0500

2021-08-05T19:13+0500

2021-08-05T19:13+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

одкб

таджикистан

афганистан

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ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. В настоящее время нет необходимости задействовать силы ОДКБ для защиты таджикско-афганской границы, пограничники Таджикистана полностью контролируют ситуацию, сказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов в интервью РИА Новости.В ОДКБ приветствуют начавшиеся в четверг учения Вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана на полигонах вблизи границ с Афганистаном, добавил Зайнетдинов.Напомним, в Афганистане произошла резкая эскалация конфликта между правительственными войсками и движением "Талибан"* после начала вывода американского военного контингента. В настоящий момент движение контролирует большую часть территории страны.В настоящий момент на полигоне "Харб-Майдон" в Таджикистане проходят совместные военные учения России, Узбекистана и Таджикистана. Одновременно, военные маневры проводятся и на полигоне "Термез" на границе с Афганистаном. * — организации признаны террористическими и запрещены в РФ и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210805/skoordinirovannyy-udar-voennye-ruz-rf-i-rt-uchatsya-vmeste-otrajat-ugrozy-19961441.html

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