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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210805/granitsa-pod-kontrolem-tadjikistanu-pomosch-ne-nujna---odkb-19967216.html
Граница под контролем, Таджикистану помощь не нужна - ОДКБ
Граница под контролем, Таджикистану помощь не нужна - ОДКБ
В случае резкого ухудшения обстановки, организация примет "все необходимые меры" для защиты территории, заявил представитель ОДКБ. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T19:13+0500
2021-08-05T19:13+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
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таджикистан
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ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. В настоящее время нет необходимости задействовать силы ОДКБ для защиты таджикско-афганской границы, пограничники Таджикистана полностью контролируют ситуацию, сказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов в интервью РИА Новости.В ОДКБ приветствуют начавшиеся в четверг учения Вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана на полигонах вблизи границ с Афганистаном, добавил Зайнетдинов.Напомним, в Афганистане произошла резкая эскалация конфликта между правительственными войсками и движением "Талибан"* после начала вывода американского военного контингента. В настоящий момент движение контролирует большую часть территории страны.В настоящий момент на полигоне "Харб-Майдон" в Таджикистане проходят совместные военные учения России, Узбекистана и Таджикистана. Одновременно, военные маневры проводятся и на полигоне "Термез" на границе с Афганистаном. * — организации признаны террористическими и запрещены в РФ и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210805/skoordinirovannyy-udar-voennye-ruz-rf-i-rt-uchatsya-vmeste-otrajat-ugrozy-19961441.html
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одкб, таджикистан, афганистан

Граница под контролем, Таджикистану помощь не нужна - ОДКБ

19:13 05.08.2021
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© AP Photo / BURT HERMANТаджикско-афганская граница
Таджикско-афганская граница - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
© AP Photo / BURT HERMAN
В случае резкого ухудшения обстановки, организация примет "все необходимые меры" для защиты территории, заявил представитель ОДКБ.
ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. В настоящее время нет необходимости задействовать силы ОДКБ для защиты таджикско-афганской границы, пограничники Таджикистана полностью контролируют ситуацию, сказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов в интервью РИА Новости.
"В ОДКБ внимательно следят за ситуацией на таджикско-афганской границе и сопредельных регионах. В случае резкого обострения обстановки и угрозы Республике Таджикистан в организации примут все необходимые меры для оказания помощи своему союзнику по защите южных рубежей государств–членов ОДКБ. В данный момент таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, и пока нет необходимости в задействовании механизмов ОДКБ", - подчеркнул он.
В ОДКБ приветствуют начавшиеся в четверг учения Вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана на полигонах вблизи границ с Афганистаном, добавил Зайнетдинов.
Напомним, в Афганистане произошла резкая эскалация конфликта между правительственными войсками и движением "Талибан"* после начала вывода американского военного контингента. В настоящий момент движение контролирует большую часть территории страны.
Тактические занятия мотострелковой бригады ЮВО МО РФ в Дагестане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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В настоящий момент на полигоне "Харб-Майдон" в Таджикистане проходят совместные военные учения России, Узбекистана и Таджикистана. Одновременно, военные маневры проводятся и на полигоне "Термез" на границе с Афганистаном.
* — организации признаны террористическими и запрещены в РФ и ряде других стран
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