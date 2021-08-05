https://uz.sputniknews.ru/20210805/skoordinirovannyy-udar-voennye-ruz-rf-i-rt-uchatsya-vmeste-otrajat-ugrozy-19961441.html

Скоординированный удар: военные РУз, РФ и РТ учатся вместе отражать угрозы

Скоординированный удар: военные РУз, РФ и РТ учатся вместе отражать угрозы

Совместные военные учения начались в Таджикистане. В них задействовано свыше 2,5 тыс. военнослужащих, около 500 единиц вооружения и военной техники. Продлятся... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-05T14:12+0500

2021-08-05T14:12+0500

2021-08-05T14:19+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

таджикистан

минобороны рф

военные учения

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. На полигоне "Харб-Майдон" в Таджикистане стартовали совместные военные учения России, Узбекистана и Таджикистана, сообщает пресс-служба Центрального военного округу РФ.Полигон, где пройдут учения армий трех государств, расположен в Хатлонской области Таджикистана и граничит с Афганистаном. На церемонии открытия прозвучали гимны стран-участниц, подняты национальные флаги.Учения пройдут с 5 по 10 августа. В них примут участие свыше 2,5 тыс. военнослужащих, около 500 единиц вооружения и военной техники. Всего от российской стороны в учении задействовано свыше 1,8 тыс. военнослужащих и до 420 единиц вооружения и военной техники.Совместное учение России, Узбекистана и Таджикистана проходит на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане в целях отработки вопросов отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центральноазиатском регионе.Обстановка в Афганистане обострилась после начала вывода американского военного контингента. Радикальное движение "Талибан"* продолжает захватывать все новые территории и на сегодняшний день контролирует уже большую часть страны.Проведение ряда совместных учений по линии Организации Договора о коллективной безопасности станет скоординированными совместными действиями по нейтрализации расширяющегося спектра вызовов, угроз военной безопасности и конфликтного потенциала по периметру границ ОДКБНакануне стартовали и совместные военные учения России и Узбекистана. Они будут проходить пять дней на полигоне "Термез", также на границе с Афганистаном. В них задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих, а также 300 единиц вооружения и военной техники.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210803/segodnya-poobeschal-zavtra-peredumal---ekspert-o-dalneyshix-planax-talibov-19935862.html

https://uz.sputniknews.ru/20210729/zamir-kabulov-o-situatsii-na-granitsax-tsa-afganistan-tochno-nikogo-ne-zastavit-skuchat-19873228.html

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узбекистан, таджикистан, минобороны рф, военные учения