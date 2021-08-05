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Сколько Китай заработал на экспорте медицинских масок за первый год пандемии — статистика
Сколько Китай заработал на экспорте медицинских масок за первый год пандемии — статистика
Аналитики Института мировой экономики Петерсона в своем исследовании отметили, что значительный рост объемов производства китайских СИЗ не остановил резкого... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T17:28+0500
2021-08-05T18:06+0500
в мире
китай
экспорт
защитные маски
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Китай экспортировал в 2019 году медицинские средства индивидуальной защиты (СИЗ) на $22,9 млрд, а уже в 2020-м цифры возросли до $88,1 млрд. Такую информацию предоставили в своих подсчетах аналитики Института мировой экономики Петерсона (PIIE).По данным исследования, экспорт медицинских масок и респираторов за 2020 год достиг $53,8 млрд, что на $48,8 больше, чем в 2019-м, перчаток - $3,9 млрд ($2,9 млрд), щитков для лица - $16,8 млрд ($3,5 млрд в 2019 году), защитной одежды - $10,8 млрд ($9,9 млрд).Также эксперты отметили, что значительный рост объемов производства китайских СИЗ не остановил резкого повышения цен на них в течение всего 2020-го. По состоянию на апрель этого же года экспортная цена за одну маску или респиратор выросла на 720,8% по сравнению с декабрем 2019-го. В то же время стоимость комплекта защитной одежды увеличилась на 536,2%, заявили специалисты.
https://uz.sputniknews.ru/20201031/Kitay-mozhet-stat-pervym-v-mire--pri-lyubom-iskhode-sobytiy-15297101.html
https://uz.sputniknews.ru/20210506/dengi-idut-v-kitay-kto-za-eto-v-otvete-18629708.html
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китай, экспорт, защитные маски

Сколько Китай заработал на экспорте медицинских масок за первый год пандемии — статистика

17:28 05.08.2021 (обновлено: 18:06 05.08.2021)
392
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОдноразовые медицинские маски
Одноразовые медицинские маски - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Аналитики Института мировой экономики Петерсона в своем исследовании отметили, что значительный рост объемов производства китайских СИЗ не остановил резкого повышения цен на них в течение всего 2020-го.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Китай экспортировал в 2019 году медицинские средства индивидуальной защиты (СИЗ) на $22,9 млрд, а уже в 2020-м цифры возросли до $88,1 млрд. Такую информацию предоставили в своих подсчетах аналитики Института мировой экономики Петерсона (PIIE).
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По данным исследования, экспорт медицинских масок и респираторов за 2020 год достиг $53,8 млрд, что на $48,8 больше, чем в 2019-м, перчаток - $3,9 млрд ($2,9 млрд), щитков для лица - $16,8 млрд ($3,5 млрд в 2019 году), защитной одежды - $10,8 млрд ($9,9 млрд).
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Также эксперты отметили, что значительный рост объемов производства китайских СИЗ не остановил резкого повышения цен на них в течение всего 2020-го. По состоянию на апрель этого же года экспортная цена за одну маску или респиратор выросла на 720,8% по сравнению с декабрем 2019-го. В то же время стоимость комплекта защитной одежды увеличилась на 536,2%, заявили специалисты.
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