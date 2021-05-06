https://uz.sputniknews.ru/20210506/dengi-idut-v-kitay-kto-za-eto-v-otvete-18629708.html

Деньги идут в Китай. Кто за это в ответе

Деньги идут в Китай. Кто за это в ответе

Победа над бедностью была достигнута потому, что крестьянам предоставляли семена, саженцы и прочее сырье, но одновременно обеспечивали их продукции рынки... 06.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-06T15:40+0500

2021-05-06T15:40+0500

2021-05-06T15:40+0500

колумнисты

китай

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Когда выяснилось, что в катастрофическом для мира 2020 году Китай оказался первым по притоку прямых иностранных инвестиций, в самой стране-лидере заинтересовались, начав разбираться в происходящем. И обнаружили, что процесс не только продолжается, а идет по нарастающей рекордными темпами. Например, в первом квартале уже текущего года те же прямые иностранные инвестиции выросли на 39,9%, составив 46,74 миллиарда долларов.Это притом что в прошлом году инвесторы вообще не спешили что-то куда-то вкладывать — такого низкого уровня инвестиций в мире не было с 1999 года. Но получается, что то — общая картина, а вот с Китаем все нормально, поскольку больше деньги нести некуда и некому.Речь, напомним, идет не о носящихся с невиданной скоростью по финансовым рынкам средствах, а о тех, что инвестируются в конкретные и долгосрочные проекты, то есть зависают в стране надолго. По движению этих капиталов можно представить, что будет с мировой экономикой — а значит, и с глобальной политикой — в ближайшие годы.Раз так, давайте посмотрим, в какие отрасли в Китае сейчас считается выгодным вкладываться. Есть неожиданные — например, сельское хозяйство. Напомним, что этой зимой Пекин победил "крайнюю бедность", речь шла об отдаленных деревнях, чья продукция до того никого не интересовала. Победа над бедностью была достигнута потому, что крестьянам предоставляли семена, саженцы и прочее сырье, но одновременно обеспечивали их продукции рынки сбыта.Так вот, все вместе это — технологии. Как биотехнологии, так и информационные, помогающие тот самый сбыт обеспечить. А победа над бедностью означает, что китайская деревня получает больше денег, то есть образовался сегмент экономики с повысившимся спросом.Это не очень эффектная сфера применения прямых инвестиций, поскольку речь идет о мелких вложениях. Но, похоже, ушла эпоха, когда гордились сооружением громадных заводов за миллиарды долларов. Многие сотни мелких предприятий по упаковке и переработке сельхозпродукции — тоже хорошее дело.Конечно, есть такие сферы, которые еще грандиознее мегазаводов. Это, например, космос (напомним, что только что начато строительство китайской космической станции "Небесная река", которая войдет в строй незадолго до того, как наша с американцами МКС отработает свое в 2024 году). Но космос дает эффект возникновения вокруг него новых проектов не сразу.Если же вам хочется абсолютной и удивительной грандиозности, то тут надо обратить внимание на то, что на поверхности. Каким именно образом Китай победил пандемию своего же вируса, в то время как европейцы, например, до сих пор не могут вылезти из карантинов, по сути, уничтожающих там экономику и общества?А в Китае главную роль сыграли вовсе не весенние карантины в Ухане и на соседних территориях. Вместо того была введена система QR-кодов, по которым не только вычислялась история болезни каждого, но и отслеживались контакты. Коды эти за истекший год задействовались 60 миллиардов разВдобавок была создана технология "виртуального госпиталя", когда квалифицированный врач с помощью видеокамер проводит консультации с коллегами и пациентами на любом отдалении, виртуально присутствует в карантинных отделениях больниц. Единая система, делавшая технически возможными такие акции, создана на базе технологии 5G, в которой китайцы — первые на планете.А это, среди прочего, деньги — которые можно и нужно вкладывать в новейшие медицинские технологии такого рода, в том числе экспортировать их.В общем и целом все причины, по которым возник нынешний прилив инвестиций в Китай, сводятся к тому самому слову "технологии". Свои, китайские. Год назад, еще до пандемии, в стране были приняты новые правила инвестирования для иностранцев, включая и вписанные туда отрасли, где это особо поощряется. В целом они называются высокотехнологичными производствами.Одержимости миллионов китайцев всем новейшим и технологичным уже лет, наверное, двадцать. При этом неумеренная гордость достижениями в этой сфере сочетается с искусственно нагнетаемым комплексом неполноценности. В частности, во множестве публикаций в США давно уже говорится, что Китай обгоняет и даже обогнал бывшую единственную сверхдержаву. Однако подготовленный китайской Академией наук документ под названием "Карта структуры (мировой. — Прим. авт.) науки — 2021" демонстрирует подход ровно обратный: США все еще лидер, Китаю надо догонять.В частности, там указывается, что американцы до сих пор лидируют в медицине, биотехнологиях, социальных науках, экономике и исследованиях бизнеса, а Китай добился лидерства в нанотехнологиях, инженерных отраслях, телекоммуникациях и искусственном интеллекте. Доклад строит свои выводы на основе многолетних наблюдений за множеством часто цитируемых научных публикаций, хотя это далеко не единственный метод оценки технологического потенциала страны.Но один из очевидных выводов из этого документа — что прямые иностранные инвестиции сейчас очень выгодно делать в научно-технологические разработки в Китае, ведь это тоже бизнес. Инвестировать в лидеров в таких случаях — безопасное дело. Однако вкладывать в претендента, которому очень хочется лидерства, — сулит куда большие прибыли.Здесь есть смысл вспомнить, как еще в 1980-е годы сложилась группа энтузиастов, подсказывавших советским читателям: обратите внимание на опыт развития небольших стран Азии, показывающий, как маленькое государство может очень быстро, с помощью иностранных инвестиций, стать богатым и технологически передовым. Сегодня очередь обратить внимание на то, как такой же рывок может сделать очень большое государство, которое еще в 90-е годы прошлого века было не до конца уверено, навсегда ли оно решило проблему массового голода.Источник: РИА Новости.

https://uz.sputniknews.ru/20210416/kto-vinovat-kitay-bet-ameriku-na-ee-pole-18362250.html

https://uz.sputniknews.ru/20210329/ssha-snova-xotyat-uchit-vsex-jizni-rossiya-i-kitay-priglashayutsya-osobo-18004377.html

https://uz.sputniknews.ru/20210316/kitayskuyu-vaktsinu-nachnut-razlivat-v-uzbekistane-ne-ranshe-maya--mininnovatsiy-17790831.html

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