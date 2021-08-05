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Совсем другой принцип: почему китайскую вакцину делают три раза — врач
Совсем другой принцип: почему китайскую вакцину делают три раза — врач
Чем отличается принцип действия "Спутника V" и узбекско-китайской вакцины и почему последнюю нужно вводить трижды, рассказал врач-инфекционист, кандидат... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T14:12+0500
2021-08-05T14:12+0500
2021-08-05T14:17+0500
вакцина
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация от covid-19 в узбекистане
общество
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В августе в Ташкенте начнут производить вакцину против COVID-19. Об этом договорились представители Министерства инновационного развития Узбекистана и китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Новую вакцину придется вводить трижды, а не дважды, как российский "Спутник V".Все дело в том, что "Спутник" — вакцина векторная, она имитирует полный процесс иммунного ответа в организме.А новая вакцина будет субъединичная. В ней специфические белки вырабатываются не в организме самого человека, а в специальной среде, и потом подсаживаются человеку. В месте инъекции эти белки захватываются, расщепляются, наши Т-клетки памяти с ними знакомятся, после чего формируются антитела к вирусу.Кроме того, врач подчеркнул, что в период между введением компонентов вакцины, как и в случае со "Спутником", нельзя расслабляться и отказываться от защитных средств, потому что до последней инъекции риск заразиться сохраняется.Подробный комментарий специалиста смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/nedetskiy-vopros-delat-rebenku-privivku-ot-koronavirusa-ili-net--otvet-pediatra-19948107.html
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вакцина, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане
Совсем другой принцип: почему китайскую вакцину делают три раза — врач
14:12 05.08.2021 (обновлено: 14:17 05.08.2021)
Чем отличается принцип действия "Спутника V" и узбекско-китайской вакцины и почему последнюю нужно вводить трижды, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.
В августе в Ташкенте начнут производить вакцину против COVID-19. Об этом договорились представители Министерства инновационного развития Узбекистана и китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Новую вакцину придется вводить трижды, а не дважды, как российский "Спутник V".
Все дело в том, что "Спутник" — вакцина векторная, она имитирует полный процесс иммунного ответа в организме.
А новая вакцина будет субъединичная. В ней специфические белки вырабатываются не в организме самого человека, а в специальной среде, и потом подсаживаются человеку. В месте инъекции эти белки захватываются, расщепляются, наши Т-клетки памяти с ними знакомятся, после чего формируются антитела к вирусу.
"И вот здесь, поскольку процесс не имитирует весь полностью иммунный ответ, приходится делать несколько инъекций, чтобы тренировать организм постоянно, — разъяснил Евгений Тимаков. — То есть мы вкололи один раз, он познакомился, попробовал – вроде как вкусно. Вводим второй раз, он уже понял, что это что-то чужеродное, начинают формироваться антитела, но недостаточные, чтобы убить настоящий вирус. И тогда вводится вакцина третий раз для того, чтобы активные вирус-нейтрализующие антитела были на таком уровне, чтобы уже убить этот самый вирус".
Кроме того, врач подчеркнул, что в период между введением компонентов вакцины, как и в случае со "Спутником", нельзя расслабляться и отказываться от защитных средств, потому что до последней инъекции риск заразиться сохраняется.
Подробный комментарий специалиста смотрите в нашем видео.