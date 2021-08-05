https://uz.sputniknews.ru/20210805/sovsem-drugoy-printsip-vrach-pochemu-kitayskuyu-vaktsinu-delayut-tri-raza-19961294.html

Совсем другой принцип: почему китайскую вакцину делают три раза — врач

Совсем другой принцип: почему китайскую вакцину делают три раза — врач

Чем отличается принцип действия "Спутника V" и узбекско-китайской вакцины и почему последнюю нужно вводить трижды, рассказал врач-инфекционист, кандидат... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-05T14:12+0500

2021-08-05T14:12+0500

2021-08-05T14:17+0500

вакцина

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцинация от covid-19 в узбекистане

общество

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В августе в Ташкенте начнут производить вакцину против COVID-19. Об этом договорились представители Министерства инновационного развития Узбекистана и китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Новую вакцину придется вводить трижды, а не дважды, как российский "Спутник V".Все дело в том, что "Спутник" — вакцина векторная, она имитирует полный процесс иммунного ответа в организме.А новая вакцина будет субъединичная. В ней специфические белки вырабатываются не в организме самого человека, а в специальной среде, и потом подсаживаются человеку. В месте инъекции эти белки захватываются, расщепляются, наши Т-клетки памяти с ними знакомятся, после чего формируются антитела к вирусу.Кроме того, врач подчеркнул, что в период между введением компонентов вакцины, как и в случае со "Спутником", нельзя расслабляться и отказываться от защитных средств, потому что до последней инъекции риск заразиться сохраняется.Подробный комментарий специалиста смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210804/nedetskiy-vopros-delat-rebenku-privivku-ot-koronavirusa-ili-net--otvet-pediatra-19948107.html

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вакцина, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане