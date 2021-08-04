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Недетский вопрос: делать ребенку прививку от коронавируса или нет — ответ педиатра
Недетский вопрос: делать ребенку прививку от коронавируса или нет — ответ педиатра
Врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал, насколько детский организм способен справиться с коронавирусом и есть ли смысл... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T17:14+0500
2021-08-04T17:14+0500
видео
вакцина
дети
педиатр
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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Скоро учебный год, а ситуация с вакцинацией школьников и студентов пока неясна. Вышла новая щадящая вакцина "Спутник Лайт", которую в том числе планируют использовать в будущем для вакцинации несовершеннолетних.Многие родители считают, что у детей от природы мощный иммунитет и не нужно вмешиваться в процесс. Свое мнение по этому поводу высказал врач-педиатр, инфекционист, главный специалист медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.По его мнению, для более точного и эффективного решения необходимо дождаться результатов исследований и наблюдений, связанных, прежде всего, со статистикой заболеваемости детей новой инфекцией.С одной стороны, врач согласен, что детская иммунная система более пластична и менее восприимчива к вирусам. Это не значит, что дети не заражаются, но в случае заболевания риск поражения органов ниже, чем у взрослых.С подростками пубертатного периода все сложнее. Во-первых, они чаще пренебрегают санитарным требованиям, во-вторых, их организм уже больше похож на взрослый, а значит, и все механизмы взаимодействия с вирусом аналогичны.Подробный комментарий специалиста смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/senat-uzbekistana-odobril-zakon-ob-obyazatelnoy-vaktsinatsii-naseleniya-19899731.html
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вакцина, дети, педиатр, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане

Недетский вопрос: делать ребенку прививку от коронавируса или нет — ответ педиатра

17:14 04.08.2021
833
© Sputnik
Анна Черкасова
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Врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал, насколько детский организм способен справиться с коронавирусом и есть ли смысл прививать ребенка.
Скоро учебный год, а ситуация с вакцинацией школьников и студентов пока неясна. Вышла новая щадящая вакцина "Спутник Лайт", которую в том числе планируют использовать в будущем для вакцинации несовершеннолетних.
Многие родители считают, что у детей от природы мощный иммунитет и не нужно вмешиваться в процесс. Свое мнение по этому поводу высказал врач-педиатр, инфекционист, главный специалист медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.
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По его мнению, для более точного и эффективного решения необходимо дождаться результатов исследований и наблюдений, связанных, прежде всего, со статистикой заболеваемости детей новой инфекцией.
С одной стороны, врач согласен, что детская иммунная система более пластична и менее восприимчива к вирусам. Это не значит, что дети не заражаются, но в случае заболевания риск поражения органов ниже, чем у взрослых.

"Количество рецепторов в организме у ребенка гораздо ниже, поэтому вирусу сложно там закрепиться. Есть, к сожалению, и тяжелые случаи, особенно страдают дети с хроническими заболеваниями или с избыточной массой тела. Но в большинстве случаев организм способен справиться с угрозой. Так что до 12 лет я не рекомендовал бы пока прививать детей", — пояснил Тимаков.

С подростками пубертатного периода все сложнее. Во-первых, они чаще пренебрегают санитарным требованиям, во-вторых, их организм уже больше похож на взрослый, а значит, и все механизмы взаимодействия с вирусом аналогичны.
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"Что касается тестирования препаратов для детей, то эти исследования нужно проводить, выбирать щадящие варианты вакцины. Обычно берется десятикратно меньшая доза, потом постепенно прибавляется для испытуемых, чтобы добиться баланса между эффективностью и отсутствием пагубных последствий для организма. Но пока нет точных обоснованных исследований. Я как педиатр прививать детей до 18 лет не стал бы", — резюмировал врач.

Подробный комментарий специалиста смотрите в нашем видео.
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