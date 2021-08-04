https://uz.sputniknews.ru/20210804/nedetskiy-vopros-delat-rebenku-privivku-ot-koronavirusa-ili-net--otvet-pediatra-19948107.html
Недетский вопрос: делать ребенку прививку от коронавируса или нет — ответ педиатра
Недетский вопрос: делать ребенку прививку от коронавируса или нет — ответ педиатра
Врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал, насколько детский организм способен справиться с коронавирусом и есть ли смысл... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T17:14+0500
2021-08-04T17:14+0500
2021-08-04T17:14+0500
видео
вакцина
дети
педиатр
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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Скоро учебный год, а ситуация с вакцинацией школьников и студентов пока неясна. Вышла новая щадящая вакцина "Спутник Лайт", которую в том числе планируют использовать в будущем для вакцинации несовершеннолетних.Многие родители считают, что у детей от природы мощный иммунитет и не нужно вмешиваться в процесс. Свое мнение по этому поводу высказал врач-педиатр, инфекционист, главный специалист медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.По его мнению, для более точного и эффективного решения необходимо дождаться результатов исследований и наблюдений, связанных, прежде всего, со статистикой заболеваемости детей новой инфекцией.С одной стороны, врач согласен, что детская иммунная система более пластична и менее восприимчива к вирусам. Это не значит, что дети не заражаются, но в случае заболевания риск поражения органов ниже, чем у взрослых.С подростками пубертатного периода все сложнее. Во-первых, они чаще пренебрегают санитарным требованиям, во-вторых, их организм уже больше похож на взрослый, а значит, и все механизмы взаимодействия с вирусом аналогичны.Подробный комментарий специалиста смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/senat-uzbekistana-odobril-zakon-ob-obyazatelnoy-vaktsinatsii-naseleniya-19899731.html
https://uz.sputniknews.ru/20210720/privivka-ot-covid-vnesena-v-natsionalnyy-kalendar-uzbekistana-19747510.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцина, дети, педиатр, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане
Недетский вопрос: делать ребенку прививку от коронавируса или нет — ответ педиатра
Врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал, насколько детский организм способен справиться с коронавирусом и есть ли смысл прививать ребенка.
Скоро учебный год, а ситуация с вакцинацией школьников и студентов пока неясна. Вышла новая щадящая вакцина "Спутник Лайт", которую в том числе планируют использовать в будущем для вакцинации несовершеннолетних.
Многие родители считают, что у детей от природы мощный иммунитет и не нужно вмешиваться в процесс. Свое мнение по этому поводу высказал врач-педиатр, инфекционист, главный специалист медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.
По его мнению, для более точного и эффективного решения необходимо дождаться результатов исследований и наблюдений, связанных, прежде всего, со статистикой заболеваемости детей новой инфекцией.
С одной стороны, врач согласен, что детская иммунная система более пластична и менее восприимчива к вирусам. Это не значит, что дети не заражаются, но в случае заболевания риск поражения органов ниже, чем у взрослых.
"Количество рецепторов в организме у ребенка гораздо ниже, поэтому вирусу сложно там закрепиться. Есть, к сожалению, и тяжелые случаи, особенно страдают дети с хроническими заболеваниями или с избыточной массой тела. Но в большинстве случаев организм способен справиться с угрозой. Так что до 12 лет я не рекомендовал бы пока прививать детей", — пояснил Тимаков.
С подростками пубертатного периода все сложнее. Во-первых, они чаще пренебрегают санитарным требованиям, во-вторых, их организм уже больше похож на взрослый, а значит, и все механизмы взаимодействия с вирусом аналогичны.
"Что касается тестирования препаратов для детей, то эти исследования нужно проводить, выбирать щадящие варианты вакцины. Обычно берется десятикратно меньшая доза, потом постепенно прибавляется для испытуемых, чтобы добиться баланса между эффективностью и отсутствием пагубных последствий для организма. Но пока нет точных обоснованных исследований. Я как педиатр прививать детей до 18 лет не стал бы", — резюмировал врач.
Подробный комментарий специалиста смотрите в нашем видео.