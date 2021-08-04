https://uz.sputniknews.ru/20210804/nedetskiy-vopros-delat-rebenku-privivku-ot-koronavirusa-ili-net--otvet-pediatra-19948107.html

Недетский вопрос: делать ребенку прививку от коронавируса или нет — ответ педиатра

Недетский вопрос: делать ребенку прививку от коронавируса или нет — ответ педиатра

Врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал, насколько детский организм способен справиться с коронавирусом и есть ли смысл... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T17:14+0500

2021-08-04T17:14+0500

2021-08-04T17:14+0500

видео

вакцина

дети

педиатр

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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Скоро учебный год, а ситуация с вакцинацией школьников и студентов пока неясна. Вышла новая щадящая вакцина "Спутник Лайт", которую в том числе планируют использовать в будущем для вакцинации несовершеннолетних.Многие родители считают, что у детей от природы мощный иммунитет и не нужно вмешиваться в процесс. Свое мнение по этому поводу высказал врач-педиатр, инфекционист, главный специалист медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.По его мнению, для более точного и эффективного решения необходимо дождаться результатов исследований и наблюдений, связанных, прежде всего, со статистикой заболеваемости детей новой инфекцией.С одной стороны, врач согласен, что детская иммунная система более пластична и менее восприимчива к вирусам. Это не значит, что дети не заражаются, но в случае заболевания риск поражения органов ниже, чем у взрослых.С подростками пубертатного периода все сложнее. Во-первых, они чаще пренебрегают санитарным требованиям, во-вторых, их организм уже больше похож на взрослый, а значит, и все механизмы взаимодействия с вирусом аналогичны.Подробный комментарий специалиста смотрите в нашем видео.

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https://uz.sputniknews.ru/20210720/privivka-ot-covid-vnesena-v-natsionalnyy-kalendar-uzbekistana-19747510.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

вакцина, дети, педиатр, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане