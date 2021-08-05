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Торговля людьми в Узбекистане снизилась в разы
Торговля людьми в Узбекистане снизилась в разы
При этом доля торговли детьми и младенцами неуклонно растет, сообщил председатель Бахмальского районного суда. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T13:20+0500
2021-08-05T13:34+0500
общество
узбекистан
торговля людьми
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ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. С 2012 года количество выявленных случаев торговли людьми снизилось в несколько раз — с 574 до 74 случаев. Об этом сообщил газете "Янги Узбекистон" председатель Бахмальского районного суда по уголовным делам Собир Эргашев.Однако, по словам Эргашева, доля правонарушений, связанных с торговлей детьми и младенцами, неуклонно растет и в 2020 году составила уже 46%. Всего в 2017-2020 годах было выявлено 185 таких преступлений.В подобных случаях наказание ждет как продавцов и покупателей живого "товара", так и посредников. К слову, 32% посредники в таких делах – медицинские работники.По мнению Эргашева, причиной торговли младенцами зачастую становится то, что мать ребенка не имеет социальной защиты и финансовых возможностей растить ребенка. Часто это молодые незамужние девушки, пытающиеся скрыть беременность от семьи и соседей.Помимо этого, рост торговли детьми связан с высоким спросом среди бездетных семей, высокая цена "товара", существующий действенный механизм продажи младенца за время беременности, а также отсутствие правовой базы для борьбы с таким явлением.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/net-deneg--net-detey-v-uzbekistane-predlagaetsya-izmenit-pravila-usynovleniya-19455149.html
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узбекистан, торговля людьми

Торговля людьми в Узбекистане снизилась в разы

13:20 05.08.2021 (обновлено: 13:34 05.08.2021)
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© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМать с младенцем
Мать с младенцем - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Александр Кондратюк
/
Перейти в фотобанк
При этом доля торговли детьми и младенцами неуклонно растет, сообщил председатель Бахмальского районного суда.
ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. С 2012 года количество выявленных случаев торговли людьми снизилось в несколько раз — с 574 до 74 случаев. Об этом сообщил газете "Янги Узбекистон" председатель Бахмальского районного суда по уголовным делам Собир Эргашев.
Однако, по словам Эргашева, доля правонарушений, связанных с торговлей детьми и младенцами, неуклонно растет и в 2020 году составила уже 46%. Всего в 2017-2020 годах было выявлено 185 таких преступлений.
В подобных случаях наказание ждет как продавцов и покупателей живого "товара", так и посредников. К слову, 32% посредники в таких делах – медицинские работники.
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По мнению Эргашева, причиной торговли младенцами зачастую становится то, что мать ребенка не имеет социальной защиты и финансовых возможностей растить ребенка. Часто это молодые незамужние девушки, пытающиеся скрыть беременность от семьи и соседей.
Помимо этого, рост торговли детьми связан с высоким спросом среди бездетных семей, высокая цена "товара", существующий действенный механизм продажи младенца за время беременности, а также отсутствие правовой базы для борьбы с таким явлением.
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