https://uz.sputniknews.ru/20210805/torgovlya-lyudmi-v-uzbekistane-snizilas-v-razy-19960460.html

Торговля людьми в Узбекистане снизилась в разы

Торговля людьми в Узбекистане снизилась в разы

При этом доля торговли детьми и младенцами неуклонно растет, сообщил председатель Бахмальского районного суда. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-05T13:20+0500

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общество

узбекистан

торговля людьми

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ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. С 2012 года количество выявленных случаев торговли людьми снизилось в несколько раз — с 574 до 74 случаев. Об этом сообщил газете "Янги Узбекистон" председатель Бахмальского районного суда по уголовным делам Собир Эргашев.Однако, по словам Эргашева, доля правонарушений, связанных с торговлей детьми и младенцами, неуклонно растет и в 2020 году составила уже 46%. Всего в 2017-2020 годах было выявлено 185 таких преступлений.В подобных случаях наказание ждет как продавцов и покупателей живого "товара", так и посредников. К слову, 32% посредники в таких делах – медицинские работники.По мнению Эргашева, причиной торговли младенцами зачастую становится то, что мать ребенка не имеет социальной защиты и финансовых возможностей растить ребенка. Часто это молодые незамужние девушки, пытающиеся скрыть беременность от семьи и соседей.Помимо этого, рост торговли детьми связан с высоким спросом среди бездетных семей, высокая цена "товара", существующий действенный механизм продажи младенца за время беременности, а также отсутствие правовой базы для борьбы с таким явлением.

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https://uz.sputniknews.ru/20200618/V-Uzbekistane-umenshilos-chislo-prestupleniy-svyazannykh-s-torgovley-lyudmi-14364715.html

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узбекистан, торговля людьми