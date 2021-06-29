https://uz.sputniknews.ru/20210629/net-deneg--net-detey-v-uzbekistane-predlagaetsya-izmenit-pravila-usynovleniya-19455149.html

Нет денег — нет детей: в Узбекистане предлагается изменить правила усыновления

Нет денег — нет детей: в Узбекистане предлагается изменить правила усыновления

В Узбекистане предлагают ограничить право на усыновление детей лицам, не имеющим постоянного дохода в течение года или зарабатывающим меньше минимальной... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T12:08+0500

2021-06-29T12:08+0500

2021-06-29T12:31+0500

общество

парламент

дети

узлидеп

законопроект

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Депутаты фракции УзЛиДеП на очередном заседании в Закпалате Олий Мажлиса обсудили законопроект, касающийся изменений порядка усыновления детей, сообщается на сайте парламента.Заседание прошло в минувший понедельник. Отмечается, что согласно проведенному анализу в стране свыше четырех тысяч пар желают иметь детей. При этом в 2018-2019 годах в очереди на усыновление ожидали 1,9 тысячи человек, а в 2020-м — 1,5 тысячи.При этом законом не установлено ограничение прав лиц, не имеющих постоянного дохода или неспособных выполнять родительские права и обязанности по состоянию здоровья. Зачастую это приводит к незаконному усыновлению и даже торговле детьми.Кроме того, действующее законодательство запрещает усыновлять несовершеннолетних лицам, ранее судимым за умышленные преступления. Эта норма распространяется в том числе и на преступления, не являющиеся тяжкими.Депутаты предлагают ограничить в праве на усыновление только тех лиц, кто был осужден по статьям за тяжкие и особо тяжкие преступления.

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https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-uzbekistane-osuzhdennye-poluchat-bolshe-prav--proekt-zakona-17897698.html

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парламент, дети, узлидеп, законопроект