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Нет денег — нет детей: в Узбекистане предлагается изменить правила усыновления
Нет денег — нет детей: в Узбекистане предлагается изменить правила усыновления
В Узбекистане предлагают ограничить право на усыновление детей лицам, не имеющим постоянного дохода в течение года или зарабатывающим меньше минимальной... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T12:08+0500
2021-06-29T12:31+0500
общество
парламент
дети
узлидеп
законопроект
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Депутаты фракции УзЛиДеП на очередном заседании в Закпалате Олий Мажлиса обсудили законопроект, касающийся изменений порядка усыновления детей, сообщается на сайте парламента.Заседание прошло в минувший понедельник. Отмечается, что согласно проведенному анализу в стране свыше четырех тысяч пар желают иметь детей. При этом в 2018-2019 годах в очереди на усыновление ожидали 1,9 тысячи человек, а в 2020-м — 1,5 тысячи.При этом законом не установлено ограничение прав лиц, не имеющих постоянного дохода или неспособных выполнять родительские права и обязанности по состоянию здоровья. Зачастую это приводит к незаконному усыновлению и даже торговле детьми.Кроме того, действующее законодательство запрещает усыновлять несовершеннолетних лицам, ранее судимым за умышленные преступления. Эта норма распространяется в том числе и на преступления, не являющиеся тяжкими.Депутаты предлагают ограничить в праве на усыновление только тех лиц, кто был осужден по статьям за тяжкие и особо тяжкие преступления.
https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistanskie-volontery-organizovali-bolnym-detyam-prazdnik-i-okazali-pomosch-v-lechenii-19043991.html
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парламент, дети, узлидеп, законопроект

Нет денег — нет детей: в Узбекистане предлагается изменить правила усыновления

12:08 29.06.2021 (обновлено: 12:31 29.06.2021)
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© CC0 / Unsplash / Tanaphong ToochindaДевочка в детском саду. Иллюстративное фото
Девочка в детском саду. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© CC0 / Unsplash / Tanaphong Toochinda
В Узбекистане предлагают ограничить право на усыновление детей лицам, не имеющим постоянного дохода в течение года или зарабатывающим меньше минимальной заработной платы.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Депутаты фракции УзЛиДеП на очередном заседании в Закпалате Олий Мажлиса обсудили законопроект, касающийся изменений порядка усыновления детей, сообщается на сайте парламента.
Заседание прошло в минувший понедельник. Отмечается, что согласно проведенному анализу в стране свыше четырех тысяч пар желают иметь детей. При этом в 2018-2019 годах в очереди на усыновление ожидали 1,9 тысячи человек, а в 2020-м — 1,5 тысячи.
При этом законом не установлено ограничение прав лиц, не имеющих постоянного дохода или неспособных выполнять родительские права и обязанности по состоянию здоровья. Зачастую это приводит к незаконному усыновлению и даже торговле детьми.
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"Предлагаемый законопроект ограничивает право на усыновление лицам, которые не имеют постоянного дохода в течение одного года до момента усыновления или зарабатывают меньше минимальной заработной платы, а также страдают заболеваниями, препятствующими усыновлению", — говорится в сообщении.

Кроме того, действующее законодательство запрещает усыновлять несовершеннолетних лицам, ранее судимым за умышленные преступления. Эта норма распространяется в том числе и на преступления, не являющиеся тяжкими.
Депутаты предлагают ограничить в праве на усыновление только тех лиц, кто был осужден по статьям за тяжкие и особо тяжкие преступления.
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