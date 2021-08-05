https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-rossii-naxoditsya-700-tysyach-nelegalnyx-migrantov---mvd-19966026.html

В России находится 700 тысяч нелегальных мигрантов - МВД

В России находится 700 тысяч нелегальных мигрантов - МВД

Преступность среди приезжих в нынешнем году увеличилась на 5%, заявил первый замминистра МВД на встрече с послами стран СНГ. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-05T17:51+0500

2021-08-05T17:51+0500

2021-08-05T17:51+0500

миграция

мвд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Первый заместитель министра внутренних дел России генерал-полковник Александр Горовой провел совещание с представителями стран ближнего зарубежья.На встрече, проходившей в формате видеоконференции, присутствовали послы Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Украины, сообщает пресс-служба МВД.Главной темой встречи стали конфликты с участием иностранных граждан в различных регионах России, таких как Амурская, Московская и Свердловская область, Республика Дагестан, Москва и Санкт-Петербург.Генерал-майор поблагодарил посольства зарубежных стран за организацию вывоза своих граждан из России на период пандемии, а также за просветительскую работу с незаконными мигрантами в РФ.По словам Горового, МВД выступило с инициативой продлить сроки временных мер, позволявших приезжим встать на миграционный учет и получить документы для работы в России, не соблюдая заявленную цель въезда.Несмотря на это, в стране в настоящий момент находится более 700 тысяч нелегальных мигрантов из СНГ.За последний год количество преступлений, совершенных иностранцами, возросло на 5%, приезжие нарушают общественный порядок, устраивают массовые драки, применяют силу по отношению к представителям власти, мешают нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения, транспорта, социальной сферы.С 29 декабря 2021 года вступает в силу закон, по которому все иностранцы, приезжающие в Россию на работу или планирующие оставаться в стране дольше 90 дней, обязаны пройти дактилоскопию, сдать экзамен на знание русского языка, истории и основных законов и получить единый документ с электронным носителем. Все эти меры позволят добиться стропроцентной идентификации иностранцев.

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