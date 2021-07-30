https://uz.sputniknews.ru/20210730/uzbekistan-pokroet-rasxody-svoix-trudovyx-migrantov-na-vizy-i-aviaperelety-19885453.html

Узбекистан покроет расходы своих трудовых мигрантов на визы и авиаперелеты

Узбекистан покроет расходы своих трудовых мигрантов на визы и авиаперелеты

Власти Узбекистана намерены в этом году потратить на компенсацию части расходов своих трудовых мигрантов свыше 37 млрд сумов. Кроме того, пострадавшие в... 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T14:35+0500

2021-07-30T14:35+0500

2021-07-30T16:38+0500

миграция

узбекистан

деньги

компенсация

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Трудовые мигранты Узбекистана получат от правительства компенсацию своих расходов на оформление рабочих виз в развитые страны и покупку авиабилетов.Об этом сообщили в эфире телеканала "Узбекистон 24" со ссылкой на постановление президента "О дополнительных мерах по поощрению граждан, выезжающих за рубеж путем организованной трудовой миграции".Документом предусматривается выплата компенсации в размере 490 тысяч сумов на авиаперелет выпускникам центров профессионального и языкового образования "Ишга мархамат".Государство намерено до конца года потратить на эти цели свыше 33,5 миллиарда сумов. Прогнозируется, что эти деньги смогут получить порядка семидесяти тысяч человек.Помимо этого, трудовым мигрантам будет выделено по 1,2 миллиона сумов на оформление рабочей визы в развитые страны. Отмечается, что этими выплатами сможет воспользоваться примерно девять процентов от общего числа выезжающих на заработки за границу узбекистанцев. Это свыше трех тысяч человек. На эти цели планируется направить 3,8 миллиарда сумов.Коснутся изменения и тех узбекистанцев, кто получил травмы, пострадал в результате несчастного случая или тяжело заболел в период своей трудовой деятельности за рубежом. Они и их несовершеннолетние дети будут доставляться на родину бесплатно.

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узбекистан, деньги, компенсация