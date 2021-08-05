https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-uzbekistane-sostavili-reyting-top-10-gosorganov-s-vysokim-urovnem-kiberbezopasnosti-19959708.html

В Узбекистане составили рейтинг топ-10 госорганов с высоким уровнем кибербезопасности

В Узбекистане составили рейтинг топ-10 госорганов с высоким уровнем кибербезопасности

Оценка проведена на основе предоставленных организациями данных по системе мониторинга информационной и кибербезопасности. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-05T13:03+0500

2021-08-05T13:03+0500

2021-08-05T13:08+0500

общество

рейтинг

кибербезопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/191/56/1915634_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_2e319172c95ef3a1169f23dfed559568.jpg

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. ГУП "Центр кибербезопасности" провел рейтинговую оценку информационной и кибербезопасности в органах государственного и хозяйственного управления, а также госвласти на местах по итогам II квартала, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Рейтинг составлен на основе предоставленных организациями данных по системе мониторинга информационной и кибербезопасности, разработанной соответствующим центром.Топ-10 организаций с высоким рейтингом по обеспечению информационной и кибербезопасности (в баллах):Отмечается, что оценка состояния цифровой трансформации проводится по итогам каждых трех месяцев. Его результаты обсуждаются на заседаниях Координационной комиссии по реализации стратегии "Цифровой Узбекистан-2030".Для автоматизации процессов используется межведомственная информационная система NIS.UZ, владельцем которой является Мининфоком.Уровень эффективности внедрения и развития ИКТ оценивается в рейтинге от 0 до 100 баллов в зависимости от количества выявленных показателей и делится на "красную", "желтую" и "зеленую" категории.По результатам рейтинга должны быть приняты соответствующие меры по продвижению положительного опыта организаций, признанных "зелеными" по уровню эффективности внедрения и развития ИКТ среди других структур.

https://uz.sputniknews.ru/20190227/Bukshteyn-neobkhodim-obschemirovoy-kodeks-kiberbezopasnosti-10924891.html

https://uz.sputniknews.ru/20210629/kak-sdelat-strany-sng-kiberbezopasnymi-v-tashkente-uje-ischut-otvet-19454171.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рейтинг, кибербезопасность