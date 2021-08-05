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https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-uzbekistane-sostavili-reyting-top-10-gosorganov-s-vysokim-urovnem-kiberbezopasnosti-19959708.html
В Узбекистане составили рейтинг топ-10 госорганов с высоким уровнем кибербезопасности
В Узбекистане составили рейтинг топ-10 госорганов с высоким уровнем кибербезопасности
Оценка проведена на основе предоставленных организациями данных по системе мониторинга информационной и кибербезопасности. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T13:03+0500
2021-08-05T13:08+0500
общество
рейтинг
кибербезопасность
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. ГУП "Центр кибербезопасности" провел рейтинговую оценку информационной и кибербезопасности в органах государственного и хозяйственного управления, а также госвласти на местах по итогам II квартала, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Рейтинг составлен на основе предоставленных организациями данных по системе мониторинга информационной и кибербезопасности, разработанной соответствующим центром.Топ-10 организаций с высоким рейтингом по обеспечению информационной и кибербезопасности (в баллах):Отмечается, что оценка состояния цифровой трансформации проводится по итогам каждых трех месяцев. Его результаты обсуждаются на заседаниях Координационной комиссии по реализации стратегии "Цифровой Узбекистан-2030".Для автоматизации процессов используется межведомственная информационная система NIS.UZ, владельцем которой является Мининфоком.Уровень эффективности внедрения и развития ИКТ оценивается в рейтинге от 0 до 100 баллов в зависимости от количества выявленных показателей и делится на "красную", "желтую" и "зеленую" категории.По результатам рейтинга должны быть приняты соответствующие меры по продвижению положительного опыта организаций, признанных "зелеными" по уровню эффективности внедрения и развития ИКТ среди других структур.
https://uz.sputniknews.ru/20190227/Bukshteyn-neobkhodim-obschemirovoy-kodeks-kiberbezopasnosti-10924891.html
https://uz.sputniknews.ru/20210629/kak-sdelat-strany-sng-kiberbezopasnymi-v-tashkente-uje-ischut-otvet-19454171.html
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рейтинг, кибербезопасность

В Узбекистане составили рейтинг топ-10 госорганов с высоким уровнем кибербезопасности

13:03 05.08.2021 (обновлено: 13:08 05.08.2021)
487
© Flickr / Dennis SkleyКибербезопасность
Кибербезопасность - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
© Flickr / Dennis Skley
Оценка проведена на основе предоставленных организациями данных по системе мониторинга информационной и кибербезопасности.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. ГУП "Центр кибербезопасности" провел рейтинговую оценку информационной и кибербезопасности в органах государственного и хозяйственного управления, а также госвласти на местах по итогам II квартала, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
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Рейтинг составлен на основе предоставленных организациями данных по системе мониторинга информационной и кибербезопасности, разработанной соответствующим центром.

Топ-10 организаций с высоким рейтингом по обеспечению информационной и кибербезопасности (в баллах):

1.
Центральный банк – 96,9
2.
Министерство юстиции – 96,3
3.
Навоийский горно-металлургический комбинат – 93,5
4.
АК "Узпромстройбанк" – 93,4
5.
Государственный таможенный комитет – 92,4
6.
Государственный комитет по статистике – 92,1
7.
Хокимият Наманганской области – 91,7
8.
Хокимият Ферганской области – 91,6
9.
Ассоциация "Узпромстройматериалы" – 90
10.
Агентство по управлению госактивами – 89,7
Отмечается, что оценка состояния цифровой трансформации проводится по итогам каждых трех месяцев. Его результаты обсуждаются на заседаниях Координационной комиссии по реализации стратегии "Цифровой Узбекистан-2030".
Для автоматизации процессов используется межведомственная информационная система NIS.UZ, владельцем которой является Мининфоком.
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Уровень эффективности внедрения и развития ИКТ оценивается в рейтинге от 0 до 100 баллов в зависимости от количества выявленных показателей и делится на "красную", "желтую" и "зеленую" категории.
По результатам рейтинга должны быть приняты соответствующие меры по продвижению положительного опыта организаций, признанных "зелеными" по уровню эффективности внедрения и развития ИКТ среди других структур.
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