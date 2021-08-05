Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-uzbekskom-kabmine-novye-glavy-podrazdeleniy-19962844.html
В узбекском Кабмине новые главы подразделений
В узбекском Кабмине новые главы подразделений
Назначены заместители руководителей секретариата по вопросам образования и здравоохранения и секретариата по туризму, спорту, культуре и массовым... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T15:27+0500
2021-08-05T17:14+0500
политика
назначения
узбекистан
кабинет министров узбекистана
кабмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/24/12/241273_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_964424d2d2485ba1acdd8f734658e849.jpg
ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Кабинет министров Республики Узбекистан 5 августа объявил о новых назначениях, сообщает официальный телеграм-канал правительства страны.Заместителем директора Секретариата по вопросам образования и здравоохранения Кабмина стал Шерзод Абдурасулович Каримов.На должность заместителя директора Секретариата по туризму, спорту, культуре и массовым коммуникациям — начальника Управления развития туризма и спорта назначен Шарифбек Шамсиддинович Гасанов.Новым начальником управления развития культуры и искусства Секретариата по туризму, спорту, культуре и массовым коммуникациям стал Назармухамедов Алишер Миркамалович.И Шахобиддин Шарафиддинович Мусаев назначен начальником Управления массовых коммуникаций и информационной прозрачности Секретариата по туризму, спорту, культуре и массовым коммуникациям Кабинета министров Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/chinovnikam-nachnut-stavit-dvoyki-i-pyaterki-za-ix-rabotu-19798545.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/24/12/241273_52:0:960:681_1920x0_80_0_0_317ff81c6037bf55a3f9e9b0efd63647.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
назначения, узбекистан, кабинет министров узбекистана, кабмин

В узбекском Кабмине новые главы подразделений

15:27 05.08.2021 (обновлено: 17:14 05.08.2021)
1606
© Flickr / Stefan MunderЗдание правительства республики Узбекистан
Здание правительства республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
© Flickr / Stefan Munder
Назначены заместители руководителей секретариата по вопросам образования и здравоохранения и секретариата по туризму, спорту, культуре и массовым коммуникациям, а также начальники управления развития культуры и спорта, массовых коммуникаций.
ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Кабинет министров Республики Узбекистан 5 августа объявил о новых назначениях, сообщает официальный телеграм-канал правительства страны.
Заместителем директора Секретариата по вопросам образования и здравоохранения Кабмина стал Шерзод Абдурасулович Каримов.
На должность заместителя директора Секретариата по туризму, спорту, культуре и массовым коммуникациям — начальника Управления развития туризма и спорта назначен Шарифбек Шамсиддинович Гасанов.
Портфель - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
Общество
Чиновникам начнут ставить "двойки" и "пятерки" за их работу
23 июля, 13:18
990
Новым начальником управления развития культуры и искусства Секретариата по туризму, спорту, культуре и массовым коммуникациям стал Назармухамедов Алишер Миркамалович.
И Шахобиддин Шарафиддинович Мусаев назначен начальником Управления массовых коммуникаций и информационной прозрачности Секретариата по туризму, спорту, культуре и массовым коммуникациям Кабинета министров Узбекистана.
200011
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераОтпор на троих: зачем Узбекистан, Россия и Таджикистан тренируются у афганской границы
ВчераБез воды на солончаках: почему разведение олив в Узбекистане не фантастика, а золотая жила
ВчераВоенные России и Узбекистана должны быть готовы отражать угрозы – начальник Генштаба ВС РФ
ВчераДТП в Кашкадарье унесло жизни четырех человек
ВчераГраница под контролем, Таджикистану помощь не нужна - ОДКБ
ВчераТанзила Нарбаева примет участие в туркменистанском диалоге женщин-лидеров ЦА
ВчераСверхзвуковые бомбардировщики привлекут к совместным учениям в Узбекистане
ВчераВ России находится 700 тысяч нелегальных мигрантов - МВД
ВчераСколько Китай заработал на экспорте медицинских масок за первый год пандемии — статистика
ВчераПрезидент Узбекистана улетел в Туркменистан
ВчераАбдулла Арипов привился узбекско-китайской вакциной
ВчераБорец вольного стиля Бекзод Абдурахмонов получил шанс сразиться за "бронзу"
ВчераВ узбекском Кабмине новые главы подразделений
ВчераДеньги и бонусы: как работодатели в Москве мотивируют мигрантов привиться
ВчераСовсем другой принцип: почему китайскую вакцину делают три раза — врач
ВчераСкоординированный удар: военные РУз, РФ и РТ учатся вместе отражать угрозы
ВчераВ Ангрене загорелась многоэтажка — эвакуированы 25 жителей дома
ВчераТорговля людьми в Узбекистане снизилась в разы
ВчераВ Узбекистане составили рейтинг топ-10 госорганов с высоким уровнем кибербезопасности
ВчераСтало известно имя второго кандидата в президенты Узбекистана