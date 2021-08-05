https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-uzbekskom-kabmine-novye-glavy-podrazdeleniy-19962844.html
В узбекском Кабмине новые главы подразделений
В узбекском Кабмине новые главы подразделений
Назначены заместители руководителей секретариата по вопросам образования и здравоохранения и секретариата по туризму, спорту, культуре и массовым... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T15:27+0500
2021-08-05T15:27+0500
2021-08-05T17:14+0500
политика
назначения
узбекистан
кабинет министров узбекистана
кабмин
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ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Кабинет министров Республики Узбекистан 5 августа объявил о новых назначениях, сообщает официальный телеграм-канал правительства страны.Заместителем директора Секретариата по вопросам образования и здравоохранения Кабмина стал Шерзод Абдурасулович Каримов.На должность заместителя директора Секретариата по туризму, спорту, культуре и массовым коммуникациям — начальника Управления развития туризма и спорта назначен Шарифбек Шамсиддинович Гасанов.Новым начальником управления развития культуры и искусства Секретариата по туризму, спорту, культуре и массовым коммуникациям стал Назармухамедов Алишер Миркамалович.И Шахобиддин Шарафиддинович Мусаев назначен начальником Управления массовых коммуникаций и информационной прозрачности Секретариата по туризму, спорту, культуре и массовым коммуникациям Кабинета министров Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/chinovnikam-nachnut-stavit-dvoyki-i-pyaterki-za-ix-rabotu-19798545.html
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назначения, узбекистан, кабинет министров узбекистана, кабмин
В узбекском Кабмине новые главы подразделений
15:27 05.08.2021 (обновлено: 17:14 05.08.2021)
Назначены заместители руководителей секретариата по вопросам образования и здравоохранения и секретариата по туризму, спорту, культуре и массовым коммуникациям, а также начальники управления развития культуры и спорта, массовых коммуникаций.
ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik.
Кабинет министров Республики Узбекистан 5 августа объявил о новых назначениях, сообщает
официальный телеграм-канал правительства страны.
Заместителем директора Секретариата по вопросам образования и здравоохранения Кабмина стал Шерзод Абдурасулович Каримов.
На должность заместителя директора Секретариата по туризму, спорту, культуре и массовым коммуникациям — начальника Управления развития туризма и спорта назначен Шарифбек Шамсиддинович Гасанов.
Новым начальником управления развития культуры и искусства Секретариата по туризму, спорту, культуре и массовым коммуникациям стал Назармухамедов Алишер Миркамалович.
И Шахобиддин Шарафиддинович Мусаев назначен начальником Управления массовых коммуникаций и информационной прозрачности Секретариата по туризму, спорту, культуре и массовым коммуникациям Кабинета министров Узбекистана.