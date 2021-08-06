https://uz.sputniknews.ru/20210806/bolee-sta-lbg-v-buxare-poluchili-pasporta-uzbekistana-19980536.html

Более ста лиц без гражданства в Бухаре получили паспорта Узбекистана

Более ста лиц без гражданства в Бухаре получили паспорта Узбекистана

Основанием для получения ими узбекского гражданства послужили новшества в законодательстве, которые в своем прошлогоднем послании парламенту озвучил президент... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T19:01+0500

2021-08-06T19:01+0500

2021-08-06T19:40+0500

общество

узбекистан

бухара

паспорт

овир

лица без гражданства

id-карта

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. В июле 2021 года 111 лиц без гражданства, проживающих в Бухарской области на протяжении пятнадцати лет, получили ID-карты, удостоверяющие личность владельцев, и гражданство Республики Узбекистан, сообщили Sputnik Узбекистан в Управлении миграции и оформления гражданства Бухарского областного УВД.По данным ведомства, основанием для получения ими узбекского гражданства послужили новшества в законодательстве, которые в своем прошлогоднем послании парламенту озвучил президент страны. Они касаются лиц, проживающих в стране более пятнадцати лет.Уже в этом месяце свои ID-карты, которые внедряются в Узбекистане взамен биометрических паспортов, получат еще 147 человек, отметили в ОВИР.В декабре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая с ежегодным посланием обеим палатам парламента, заявил, что около 20 тысяч ЛБГ, проживающих в стране до 2005 года, автоматически получат паспорта страны. Спустя два месяца глава государства подписал соответствующий указ, внедряющий данный механизм с 1 мая этого года.Данное право также получили лица без гражданства, проживающие в Узбекистане в течение пятнадцати лет и не состоявшее в гражданстве иностранного государства в этот период.

https://uz.sputniknews.ru/20210615/esche-20-tysyach-lits-bez-grajdanstva-smogut-poluchit-pasporta-uzbekistana--19237639.html

https://uz.sputniknews.ru/20210104/V-Uzbekistane-podat-zayavlenie-na-poluchenie-ID-karty-mozhno-onlayn-15728099.html

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узбекистан, бухара, паспорт, овир, лица без гражданства, id-карта