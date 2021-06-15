https://uz.sputniknews.ru/20210615/esche-20-tysyach-lits-bez-grajdanstva-smogut-poluchit-pasporta-uzbekistana--19237639.html

Еще 20 тысяч лиц без гражданства смогут получить паспорта Узбекистана

Еще 20 тысяч лиц без гражданства смогут получить паспорта Узбекистана

Право стать гражданином республики получили лица без гражданства, проживающие в Узбекистане в течение пятнадцати лет. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T12:05+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Президент Узбекистана распорядился внести поправки в законодательство о гражданстве, согласно которым около 20 тысяч человек со статусом ЛБГ (лиц без гражданства), проживающие в стране более 15 лет, смогут получить паспорта.Закон был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса, одобрен Сенатом и вступил в силу с момента публикации в СМИ. В декабре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая с ежегодным посланием обеим палатам парламента, заявил, что около 20 тысяч лиц без гражданства, проживающие в стране до 2005 года, автоматически получат паспорта страны. Спустя два месяца глава государства подписал соответствующий указ, внедряющий данный механизм с 1 мая этого года."Лицо, зарегистрированное по месту постоянного проживания в Республике Узбекистан до 1 января 2005 года и ранее не состоявшее в гражданстве иностранного государства, при изъявлении желания признается гражданином Республики Узбекистан", – говорится в законе, опубликованном на сайте газеты "Народное слово".Данное право также получили лица без гражданства, проживающие в Узбекистане в течение пятнадцати лет, указывается в документе.В конце января 2020 года Мирзиёев, выступая с аналогичным ежегодным посланием, заявил, что почти 50 тысяч лиц без гражданства, проживающие в стране до 1 января 1995 года, автоматически получат паспорта страны в прошлом году. Спустя месяц сенат страны одобрил закон "О гражданстве" в новой редакции, предусматривающий данное решение.

https://uz.sputniknews.ru/20210428/vlasti-uzbekistana-namereny-uprostit-protseduru-priznaniya-grajdanstva-18538102.html

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законодательство, президент узбекистана, гражданство, узбекистан