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Элдор Шомуродов на первой тренировке в составе команды ФК "Рома" — фото и видео

Элдор Шомуродов на первой тренировке в составе команды ФК "Рома" — фото и видео

Посты с изображениями узбекистанского футболиста сразу набрали в социальных сетях несколько тысяч лайков от поклонников. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

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спорт

италия

футбол

элдор шомуродов

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. ФК "Рома" опубликовал на своей странице в Instagram фотографии с первой тренировки Элдора Шомуродова в составе своей команды. За несколько часов посты в общей сложности набрали свыше 108 тысяч лайков от пользователей. Верные поклонники таланта узбекистанского футболиста в комментариях к фотоснимкам оставляют восторженные отзывы и желают ему удачи: "Брат, мы в тебя верим!" — пишут фанаты.Кроме того, на официальном YouTube-канале итальянского клуба появилось видео с тренировочных занятий. Игроков условно поделили на три противостоящие друг другу команды, чтобы лучше отработать пасы и передачи. В начале августа этого года Элдор Шомуродов подписал пятилетний контракт с ФК "Рома". В их составе форвард теперь будет выступать под 14-м номером. Согласно официальным данным, "волки" выкупили спортсмена у генуэзского футбольного клуба за €17,5 млн. В 2020-м узбекистанец перешел в "Дженоа" из "Ростова". Тогда стоимость трансфера нападающего достигла €7,5 млн.

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италия, футбол, элдор шомуродов