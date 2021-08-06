https://uz.sputniknews.ru/20210806/eldor-shomurodov-na-pervoy-trenirovke-v-sostave-komandy-fk-roma--foto-i-video-19974931.html
Элдор Шомуродов на первой тренировке в составе команды ФК "Рома" — фото и видео
Элдор Шомуродов на первой тренировке в составе команды ФК "Рома" — фото и видео
Посты с изображениями узбекистанского футболиста сразу набрали в социальных сетях несколько тысяч лайков от поклонников. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T13:21+0500
2021-08-06T13:21+0500
2021-08-06T13:25+0500
спорт
италия
футбол
элдор шомуродов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/06/19974375_241:56:1170:579_1920x0_80_0_0_7b03848818f127598ac6fff08bbb2933.jpg
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. ФК "Рома" опубликовал на своей странице в Instagram фотографии с первой тренировки Элдора Шомуродова в составе своей команды. За несколько часов посты в общей сложности набрали свыше 108 тысяч лайков от пользователей. Верные поклонники таланта узбекистанского футболиста в комментариях к фотоснимкам оставляют восторженные отзывы и желают ему удачи: "Брат, мы в тебя верим!" — пишут фанаты.Кроме того, на официальном YouTube-канале итальянского клуба появилось видео с тренировочных занятий. Игроков условно поделили на три противостоящие друг другу команды, чтобы лучше отработать пасы и передачи. В начале августа этого года Элдор Шомуродов подписал пятилетний контракт с ФК "Рома". В их составе форвард теперь будет выступать под 14-м номером. Согласно официальным данным, "волки" выкупили спортсмена у генуэзского футбольного клуба за €17,5 млн. В 2020-м узбекистанец перешел в "Дженоа" из "Ростова". Тогда стоимость трансфера нападающего достигла €7,5 млн.
италия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/06/19974375_236:57:1010:638_1920x0_80_0_0_64b96707097fb11477503bbe6ca16ea3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
италия, футбол, элдор шомуродов
Элдор Шомуродов на первой тренировке в составе команды ФК "Рома" — фото и видео
13:21 06.08.2021 (обновлено: 13:25 06.08.2021)
Посты с изображениями узбекистанского футболиста сразу набрали в социальных сетях несколько тысяч лайков от поклонников.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. ФК "Рома" опубликовал на своей странице в Instagram фотографии с первой тренировки Элдора Шомуродова в составе своей команды.
За несколько часов посты в общей сложности набрали свыше 108 тысяч лайков от пользователей. Верные поклонники таланта узбекистанского футболиста в комментариях к фотоснимкам оставляют восторженные отзывы и желают ему удачи: "Брат, мы в тебя верим!" — пишут фанаты.
Кроме того, на официальном YouTube-канале итальянского клуба появилось видео с тренировочных занятий. Игроков условно поделили на три противостоящие друг другу команды, чтобы лучше отработать пасы и передачи.
В начале августа этого года Элдор Шомуродов подписал
пятилетний контракт с ФК "Рома". В их составе форвард теперь будет выступать под 14-м номером. Согласно официальным данным, "волки" выкупили спортсмена у генуэзского футбольного клуба за €17,5 млн. В 2020-м узбекистанец перешел в "Дженоа" из "Ростова". Тогда стоимость трансфера нападающего достигла €7,5 млн.