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https://uz.sputniknews.ru/20210806/glavam-tsa-predstavili-promyshlennyy-potentsial-regiona-19983601.html
Главам ЦА представили промышленный потенциал региона
Главам ЦА представили промышленный потенциал региона
Общая площадь выставки более восьми тысяч квадратных метров. Лидеры стран ознакомились со представленной продукцией и дали поручения по расширению промышленной... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T22:06+0500
2021-08-06T22:16+0500
политика
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. В рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Туркменбаши организована выставка национальных промышленных товаров стран региона, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.На выставке экспонируются товары из всех стран-участниц. Её общая площадь – более восьми тысяч квадратных метров.Лидеры стран ознакомились со всей представленной продукцией и дали поручения ответственным руководителям по расширению взаимного товарооборота и промышленной кооперации.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/glavnoe-iz-vystupleniya-mirziyoeva-na-vstreche-glav-gosudarstv-tsa-19977433.html
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центральная азия, саммит

Главам ЦА представили промышленный потенциал региона

22:06 06.08.2021 (обновлено: 22:16 06.08.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаВыставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши
Выставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Общая площадь выставки более восьми тысяч квадратных метров. Лидеры стран ознакомились со представленной продукцией и дали поручения по расширению промышленной кооперации.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. В рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Туркменбаши организована выставка национальных промышленных товаров стран региона, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
На выставке экспонируются товары из всех стран-участниц. Её общая площадь – более восьми тысяч квадратных метров.
“На площадке Made in Uzbekistan представлен потенциал пищевой, текстильной, кожевенно-обувной, электротехнической, химической, фармацевтической и ювелирной промышленности, индустрии строительных материалов и автомобилестроения”, — уточняется в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши
Выставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши
Выставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши
Выставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши
Выставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши
Выставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выставка национальных промышленных товаров стран региона в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в городе Туркменбаши
Лидеры стран ознакомились со всей представленной продукцией и дали поручения ответственным руководителям по расширению взаимного товарооборота и промышленной кооперации.
Консультативная встреча глав государств Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
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