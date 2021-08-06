https://uz.sputniknews.ru/20210806/glavam-tsa-predstavili-promyshlennyy-potentsial-regiona-19983601.html

Главам ЦА представили промышленный потенциал региона

Главам ЦА представили промышленный потенциал региона

Общая площадь выставки более восьми тысяч квадратных метров. Лидеры стран ознакомились со представленной продукцией и дали поручения по расширению промышленной... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T22:06+0500

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политика

центральная азия

саммит

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. В рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Туркменбаши организована выставка национальных промышленных товаров стран региона, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.На выставке экспонируются товары из всех стран-участниц. Её общая площадь – более восьми тысяч квадратных метров.Лидеры стран ознакомились со всей представленной продукцией и дали поручения ответственным руководителям по расширению взаимного товарооборота и промышленной кооперации.

https://uz.sputniknews.ru/20210806/glavnoe-iz-vystupleniya-mirziyoeva-na-vstreche-glav-gosudarstv-tsa-19977433.html

центральная азия

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центральная азия, саммит