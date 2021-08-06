https://uz.sputniknews.ru/20210806/glavnoe-iz-vystupleniya-mirziyoeva-na-vstreche-glav-gosudarstv-tsa-19977433.html

Главное из выступления Мирзиёева на встрече глав государств ЦА

Главное из выступления Мирзиёева на встрече глав государств ЦА

Учитывая возрастающую роль парламентаризма, президент также предложил провести в Ташкенте Региональный парламентский форум. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T16:11+0500

2021-08-06T16:11+0500

2021-08-06T16:20+0500

политика

центральная азия

президент узбекистана

саммит

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Третья Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась под председательством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Участие в саммите приняли главы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман.В своем выступлении Шавкат Мирзиёев отметил, что регулярные встречина высшем уровне позволяют в полной мере реализовать уникальный потенциал региона и выдвинул ряд инициатив.Экономическое сотрудничество стран ЦАПрезидент Узбекистана призвал наращивать потенциал внутрирегиональной торговли и в целях перехода к полноценному режиму свободной торговли — заявил о важности устранения имеющиеся барьеров. За счет развития промышленной кооперации, инноваций и цифровых технологий можно создавать длинные цепочки добавленной стоимости.С этой целью следует поощрять прямые бизнес-контакты между предпринимателями и регионами стран, регулярно проводить инвестиционные и экономические форумы.В этой связи Шавкат Мирзиёев заявил, что настало время принять Соглашение об общих направлениях регионального торгово-экономического сотрудничества.Транспортно-транзитный потенциал регионаРазветвленная и интегрированная транспортная система способна стать ключевым транзитным хабом на Евразийском континенте, заявил глава Узбекистана, выступив за загрузку действующих транспортных коридоров и инфраструктуры, в том числе портов Каспийского моря, крупных трансграничных логистических центров.Узбекистан рассчитывает использовать возможности Трансафганского коридора "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", автомобильной и железной дорог "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", отметил МирзиёевПри этом подчеркнута важность возобновления полноценного транспортного сообщения с соблюдением санитарных требований.Формирование общего энергетического пространстваВопросы энергетической безопасности региона актуальны, учитывая рост национальных экономик и населения. Поэтому, отметил Шавкат Мирзиёев, необходимо продолжить усилия по формированию общего энергетического пространства. Отдельное внимание следует уделить внедрению "зеленой" энергетики и энергоэффективных технологий.Президент предложил активизировать деятельность Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии, расширив его мандат и полномочия, а также уровень представительства стран.Продовольственная безопасностьВ условиях пандемии население сталкивается с проблемами обеспечения продовольственными товарами, некоторых из них не хватает, соответственно растут цены.Лидер Узбекистана поддержал инициативу о проведении регулярных встреч министров сельского хозяйства стран региона, предложил включить в повестку их первого заседания вопрос о внедрении региональной системы мониторинга продовольственной безопасности.Только так можно будет определить конкретные направления и совместные программы по увеличению производства продуктов питания и обеспечить контроль за их качеством, включая поставки на мировой рынок.Взаимовыручка в борьбе с пандемиейЗапуск единой информационной системы по признанию результатов тестирования и сертификатов вакцинации, обмен опытом в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, по мнению президента, будет способствовать координации и взаимной помощи в борьбе с пандемией. Отдельное внимание следует уделить подготовке медработников и налаживанию научного сотрудничества в сфере фармакологии и кооперации по производству жизненно важных лекарственных препаратов.Экологическое сотрудничествоНеобходимо расширить масштабы сотрудничества, отметил президент, принять все возможные меры по смягчению последствий катастрофы Аральского моря.В данном контексте Мирзиёев предложил разработать региональную программу "Зеленая повестка" для Центральной Азии", которая способствовала бы адаптации наших стран к климатическим изменениям, а также широкому внедрению ресурсосберегающих технологий.Сотрудничество на региональном уровнеЛидер Узбекистан поблагодарил зарубежных коллег за поддержку в вопросах укрепления связей региона ЦА с другими крупными регионами мира и выразил уверенность в том, что общими усилиями будет принята специальная профильная резолюция Генассамблеи ООН. Отметил и участие в этом вопросе Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.Продвижение молодежной политики и дружбыГлава республики предложил провести в следующем году в Узбекистане Форум молодежи Центральной Азии. Он станет важным шагом в формировании платформы для укрепления доверия и дружбы, интерактивного диалога представителей правительств и молодежи соседних стран.Развитие общего культурно-цивилизационного пространства президент назвал важным фактором укрепления братских отношений центральноазиатских народов, подчеркнув важность организации фестивалей, проведения дней культуры и кино, совместного издания книг, посвященных культурному наследию Центральной Азии.Развитие сферы туризмаШавкат Мирзиёев предложил приступить к практической реализации совместной программы "Один тур – весь регион" с охватом всего спектра туристических продуктов.Вместе с тем президент подчеркнул важность придания устойчивого характера процессам регионального сотрудничества, более широкого использования для этих целей потенциала "народной дипломатии", парламентов, институтов гражданского общества и медиасферы.Учитывая возрастающую роль парламентаризма, президент также предложил провести в Ташкенте Региональный парламентский форум.Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан для участия в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.Лидеры стран обсудили вопросы стабильного и устойчивого развития в регионе, наращивания торговли, создания благоприятных условий для партнерства в энергетической сфере, расширения сотрудничества в транспортно-коммуникационной области, консолидации усилий по борьбе с пандемией.

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центральная азия, президент узбекистана, саммит