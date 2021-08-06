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Мобильных детских садов в Узбекистане станет больше

Мобильных детских садов в Узбекистане станет больше

Государственные дошкольные образовательные услуги в мобильных группах предоставляются бесплатно. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T14:40+0500

2021-08-06T14:40+0500

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общество

узбекистан

детский сад

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. В правительстве Узбекистана приняли постановление, предусматривающее развитие системы предоставления дошкольных образовательных услуг на базе мобильных групп.В прошлом учебном году в нескольких районах уже были созданы в качестве эксперимента мобильные группы в переоборудованных с этой целью автобусах ISUZU HC 40.Сейчас 1 556 дошкольников посещают 93 такие мобильные группы — они находятся в 44 отдаленных населенных пунктах и прикреплены к государственных детским садам.С 2021/2022 учебного года во всех регионах республики (кроме Ташкента) будет внедрена система предоставления услуг дошкольного образования на базе мобильных групп. Их обеспечат учебно-методическими, дидактическими материалами, развивающими играми и игрушками, художественной литературой. Эту задачу возьмут на себя Министерство дошкольного образования Узбекистана и хокимияты областей.Количество детей в одной мобильной группе – от 16 до 30 человек. При этом государственные дошкольные образовательные услуги в мобильных группах предоставляются бесплатно.Чтобы устроить ребенка в такую группу, понадобятся следующие документы: Учебный год в мобильных группах ежегодно начинается 2 сентября и заканчивается 31 мая следующего года, а летний оздоровительный период — с 1 июня по 31 августа.График работы мобильных групп может быть до трех смен в день, до 6 дней в неделю. А продолжительность занятий в 1 смену должна быть до 3 часов.

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узбекистан, детский сад