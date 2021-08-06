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Мобильных детских садов в Узбекистане станет больше
Мобильных детских садов в Узбекистане станет больше
Государственные дошкольные образовательные услуги в мобильных группах предоставляются бесплатно. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T14:40+0500
2021-08-06T14:43+0500
общество
узбекистан
детский сад
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. В правительстве Узбекистана приняли постановление, предусматривающее развитие системы предоставления дошкольных образовательных услуг на базе мобильных групп.В прошлом учебном году в нескольких районах уже были созданы в качестве эксперимента мобильные группы в переоборудованных с этой целью автобусах ISUZU HC 40.Сейчас 1 556 дошкольников посещают 93 такие мобильные группы — они находятся в 44 отдаленных населенных пунктах и прикреплены к государственных детским садам.С 2021/2022 учебного года во всех регионах республики (кроме Ташкента) будет внедрена система предоставления услуг дошкольного образования на базе мобильных групп. Их обеспечат учебно-методическими, дидактическими материалами, развивающими играми и игрушками, художественной литературой. Эту задачу возьмут на себя Министерство дошкольного образования Узбекистана и хокимияты областей.Количество детей в одной мобильной группе – от 16 до 30 человек. При этом государственные дошкольные образовательные услуги в мобильных группах предоставляются бесплатно.Чтобы устроить ребенка в такую группу, понадобятся следующие документы: Учебный год в мобильных группах ежегодно начинается 2 сентября и заканчивается 31 мая следующего года, а летний оздоровительный период — с 1 июня по 31 августа.График работы мобильных групп может быть до трех смен в день, до 6 дней в неделю. А продолжительность занятий в 1 смену должна быть до 3 часов.
https://uz.sputniknews.ru/20210413/bolee-dvuxsot-soglasheniy-o-gchp-v-sfere-doshkolnogo-obrazovaniya-budut-profinansirovany-18301614.html
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узбекистан, детский сад

Мобильных детских садов в Узбекистане станет больше

14:40 06.08.2021 (обновлено: 14:43 06.08.2021)
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© Министерство дошкольного образованияМинистерство дошкольного образования презентовало детские сады на колесах
Министерство дошкольного образования презентовало детские сады на колесах - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
© Министерство дошкольного образования
Государственные дошкольные образовательные услуги в мобильных группах предоставляются бесплатно.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. В правительстве Узбекистана приняли постановление, предусматривающее развитие системы предоставления дошкольных образовательных услуг на базе мобильных групп.
В прошлом учебном году в нескольких районах уже были созданы в качестве эксперимента мобильные группы в переоборудованных с этой целью автобусах ISUZU HC 40.
Сейчас 1 556 дошкольников посещают 93 такие мобильные группы — они находятся в 44 отдаленных населенных пунктах и прикреплены к государственных детским садам.
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С 2021/2022 учебного года во всех регионах республики (кроме Ташкента) будет внедрена система предоставления услуг дошкольного образования на базе мобильных групп. Их обеспечат учебно-методическими, дидактическими материалами, развивающими играми и игрушками, художественной литературой. Эту задачу возьмут на себя Министерство дошкольного образования Узбекистана и хокимияты областей.
Количество детей в одной мобильной группе – от 16 до 30 человек. При этом государственные дошкольные образовательные услуги в мобильных группах предоставляются бесплатно.
Чтобы устроить ребенка в такую группу, понадобятся следующие документы:
заявление законных представителей ребенка;
направление, выдаваемое районными (городскими) отделами дошкольного образования;
медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.
Учебный год в мобильных группах ежегодно начинается 2 сентября и заканчивается 31 мая следующего года, а летний оздоровительный период — с 1 июня по 31 августа.
График работы мобильных групп может быть до трех смен в день, до 6 дней в неделю. А продолжительность занятий в 1 смену должна быть до 3 часов.
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