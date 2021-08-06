https://uz.sputniknews.ru/20210806/prones-telefon--otstranen-ot-ekzamena-v-uzbekistane-vyyavlyayut-abiturientov-narushiteley-19980032.html
Пронес телефон — отстранен от экзамена: в Узбекистане выявляют абитуриентов-нарушителей
Пронес телефон — отстранен от экзамена: в Узбекистане выявляют абитуриентов-нарушителей
Первое грубое нарушение вычислили в Ташкенте. На одной из площадок камера видеонаблюдения зафиксировала, как поступающий пытался воспользоваться гаджетом во... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T18:11+0500
2021-08-06T18:11+0500
2021-08-06T18:13+0500
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вузы
абитуриенты
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. В республике стартовали дни тестовых испытаний, в ходе которых были выявлены абитуриенты, пытавшиеся воспользоваться телефонами во время экзамена. Первое грубое нарушение вычислили в Ташкенте. На одной из площадок тестирования камера видеонаблюдения зафиксировала, как абитуриент пронес с собой гаджет. После обнародования факта нарушения, молодого человека отстранили от сдачи экзамена. Аналогичный случай произошел и в Кашкадарьинской области. Поступающий, воспользовавшийся телефоном во время решения тестов по биологии, также был лишен возможности стать студентом в новом учебном году.Кроме того, в социальных сетях появились вопросы тестовых испытаний по математике и истории Узбекистана. В ходе проведенного расследования была установлена личность правонарушителя - им оказался абитуриент из Кашкадарьи. Во время сдачи экзаменов пятого августа на поле футбольного стадиона "Насаф", он разорвал экзаменационные листы и вынес их за пределы площадки тестирования.Сотрудники органов внутренних дел провели с молодым человеком профилактическую беседу.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/stalo-izvestno-gde-proydut-vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-19924852.html
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вузы, абитуриенты, вступительные экзамены
Пронес телефон — отстранен от экзамена: в Узбекистане выявляют абитуриентов-нарушителей
18:11 06.08.2021 (обновлено: 18:13 06.08.2021)
Первое грубое нарушение вычислили в Ташкенте. На одной из площадок камера видеонаблюдения зафиксировала, как поступающий пытался воспользоваться гаджетом во время решения тестовых заданий.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik.
В республике стартовали дни тестовых испытаний, в ходе которых были выявлены
абитуриенты, пытавшиеся воспользоваться телефонами во время экзамена.
Первое грубое нарушение вычислили в Ташкенте. На одной из площадок тестирования камера видеонаблюдения зафиксировала, как абитуриент пронес с собой гаджет. После обнародования факта нарушения, молодого человека отстранили от сдачи экзамена.
Аналогичный случай произошел и в Кашкадарьинской области. Поступающий, воспользовавшийся телефоном во время решения тестов по биологии, также был лишен возможности стать студентом в новом учебном году.
Кроме того, в социальных сетях появились вопросы тестовых испытаний по математике и истории Узбекистана. В ходе проведенного расследования была установлена личность правонарушителя - им оказался абитуриент из Кашкадарьи. Во время сдачи экзаменов пятого августа на поле футбольного стадиона "Насаф", он разорвал экзаменационные листы и вынес их за пределы площадки тестирования.
Сотрудники органов внутренних дел провели с молодым человеком профилактическую беседу.