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https://uz.sputniknews.ru/20210806/prones-telefon--otstranen-ot-ekzamena-v-uzbekistane-vyyavlyayut-abiturientov-narushiteley-19980032.html
Пронес телефон — отстранен от экзамена: в Узбекистане выявляют абитуриентов-нарушителей
Пронес телефон — отстранен от экзамена: в Узбекистане выявляют абитуриентов-нарушителей
Первое грубое нарушение вычислили в Ташкенте. На одной из площадок камера видеонаблюдения зафиксировала, как поступающий пытался воспользоваться гаджетом во... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T18:11+0500
2021-08-06T18:13+0500
общество
вузы
абитуриенты
вступительные экзамены
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. В республике стартовали дни тестовых испытаний, в ходе которых были выявлены абитуриенты, пытавшиеся воспользоваться телефонами во время экзамена. Первое грубое нарушение вычислили в Ташкенте. На одной из площадок тестирования камера видеонаблюдения зафиксировала, как абитуриент пронес с собой гаджет. После обнародования факта нарушения, молодого человека отстранили от сдачи экзамена. Аналогичный случай произошел и в Кашкадарьинской области. Поступающий, воспользовавшийся телефоном во время решения тестов по биологии, также был лишен возможности стать студентом в новом учебном году.Кроме того, в социальных сетях появились вопросы тестовых испытаний по математике и истории Узбекистана. В ходе проведенного расследования была установлена личность правонарушителя - им оказался абитуриент из Кашкадарьи. Во время сдачи экзаменов пятого августа на поле футбольного стадиона "Насаф", он разорвал экзаменационные листы и вынес их за пределы площадки тестирования.Сотрудники органов внутренних дел провели с молодым человеком профилактическую беседу.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/stalo-izvestno-gde-proydut-vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-19924852.html
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вузы, абитуриенты, вступительные экзамены

Пронес телефон — отстранен от экзамена: в Узбекистане выявляют абитуриентов-нарушителей

18:11 06.08.2021 (обновлено: 18:13 06.08.2021)
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© AFP / YURI KORSUNTSEVУзбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте
Узбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
© AFP / YURI KORSUNTSEV
Первое грубое нарушение вычислили в Ташкенте. На одной из площадок камера видеонаблюдения зафиксировала, как поступающий пытался воспользоваться гаджетом во время решения тестовых заданий.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. В республике стартовали дни тестовых испытаний, в ходе которых были выявлены абитуриенты, пытавшиеся воспользоваться телефонами во время экзамена.
Первое грубое нарушение вычислили в Ташкенте. На одной из площадок тестирования камера видеонаблюдения зафиксировала, как абитуриент пронес с собой гаджет. После обнародования факта нарушения, молодого человека отстранили от сдачи экзамена.

Аналогичный случай произошел и в Кашкадарьинской области. Поступающий, воспользовавшийся телефоном во время решения тестов по биологии, также был лишен возможности стать студентом в новом учебном году.
Узбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
Общество
Стало известно, где пройдут вступительные экзамены в вузы
3 августа, 10:00
7604
Кроме того, в социальных сетях появились вопросы тестовых испытаний по математике и истории Узбекистана. В ходе проведенного расследования была установлена личность правонарушителя - им оказался абитуриент из Кашкадарьи. Во время сдачи экзаменов пятого августа на поле футбольного стадиона "Насаф", он разорвал экзаменационные листы и вынес их за пределы площадки тестирования.

Сотрудники органов внутренних дел провели с молодым человеком профилактическую беседу.
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