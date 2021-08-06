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Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменбаши
Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменбаши
В аэропорту лидера Узбекистана встретил зампредседателя Кабинета министров Туркменистана Эсенмырат Оразгелдиев. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T09:28+0500
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политика
шавкат мирзиёев
туркменистан
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан для участия в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента.В аэропорту его встретили зампредседателя Кабинета министров Туркменистана Эсенмырат Оразгелдиев и прочие официальные лица.На встрече в национальной туристической зоне "Аваза" главы государств рассмотрят результаты реализации ранее достигнутых договоренностей.Кроме того, лидеры стран обсудят вопросы стабильного и устойчивого развития в регионе, наращивания торговли, создания благоприятных условий для партнерства в энергетической сфере, расширения сотрудничества в транспортно-коммуникационной области, консолидации усилий по борьбе с пандемией. В своем выступлении Мирзиёев озвучит инициативы, направленные на укрепление отношений дружбы и добрососедства, взаимного доверия и поддержки. Также президент обозначит новые перспективные направления регионального взаимодействия на основе общих долгосрочных интересов.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/uzbekistan-i-turkmenistan-planiruyut-vozobnovit-avto-i-aviasoobschenie-19951818.html
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шавкат мирзиёев, туркменистан, центральная азия
Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменбаши
09:28 06.08.2021 (обновлено: 09:29 06.08.2021)
В аэропорту лидера Узбекистана встретил зампредседателя Кабинета министров Туркменистана Эсенмырат Оразгелдиев.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik.
Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан для участия в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает
пресс-служба президента.
В аэропорту его встретили зампредседателя Кабинета министров Туркменистана Эсенмырат Оразгелдиев и прочие официальные лица.
На встрече в национальной туристической зоне "Аваза" главы государств рассмотрят результаты реализации ранее достигнутых договоренностей.
Кроме того, лидеры стран обсудят вопросы стабильного и устойчивого развития в регионе, наращивания торговли, создания благоприятных условий для партнерства в энергетической сфере, расширения сотрудничества в транспортно-коммуникационной области, консолидации усилий по борьбе с пандемией.
В своем выступлении Мирзиёев озвучит инициативы, направленные на укрепление отношений дружбы и добрососедства, взаимного доверия и поддержки. Также президент обозначит новые перспективные направления регионального взаимодействия на основе общих долгосрочных интересов.