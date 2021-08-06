https://uz.sputniknews.ru/20210806/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-turkmenbashi-19970335.html

Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменбаши

Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменбаши

В аэропорту лидера Узбекистана встретил зампредседателя Кабинета министров Туркменистана Эсенмырат Оразгелдиев. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T09:28+0500

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политика

шавкат мирзиёев

туркменистан

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан для участия в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента.В аэропорту его встретили зампредседателя Кабинета министров Туркменистана Эсенмырат Оразгелдиев и прочие официальные лица.На встрече в национальной туристической зоне "Аваза" главы государств рассмотрят результаты реализации ранее достигнутых договоренностей.Кроме того, лидеры стран обсудят вопросы стабильного и устойчивого развития в регионе, наращивания торговли, создания благоприятных условий для партнерства в энергетической сфере, расширения сотрудничества в транспортно-коммуникационной области, консолидации усилий по борьбе с пандемией. В своем выступлении Мирзиёев озвучит инициативы, направленные на укрепление отношений дружбы и добрососедства, взаимного доверия и поддержки. Также президент обозначит новые перспективные направления регионального взаимодействия на основе общих долгосрочных интересов.

https://uz.sputniknews.ru/20210804/uzbekistan-i-turkmenistan-planiruyut-vozobnovit-avto-i-aviasoobschenie-19951818.html

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