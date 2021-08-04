https://uz.sputniknews.ru/20210804/uzbekistan-i-turkmenistan-planiruyut-vozobnovit-avto-i-aviasoobschenie-19951818.html
Узбекистан и Туркменистан планируют возобновить авто— и авиасообщение
Узбекистан и Туркменистан планируют возобновить авто— и авиасообщение
Узбекистан и Туркменистан проработают вопросы возобновления прямого авиасообщения и международного автомобильного сообщения с соблюдением санэпидтребований и... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T19:50+0500
2021-08-04T19:50+0500
2021-08-04T19:50+0500
политика
узбекистан
туркменистан
авиасообщение
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0d/14963484_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ce9b0632e77b81f1ec7109ff38442257.jpg
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Профильные ведомства Узбекистана и Туркменистана проработают вопрос возобновления прямого авиа- и международного автомобильного сообщения, пишет информационное агентство “Дунё”.Об этом стало известно по итогам переговоров заместителя премьер-министра − министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) Эсенмурадом Оразгелдиевым, прошедших в Ашхабаде.По данным издания, также будет проведена работа по выработке совместных мер по повышению пропускной способности пунктов пограничного перехода, устранению тарифных и нетарифных барьеров для роста взаимной торговли и повышению эффективности использования транспортных мощностей и транзитного потенциала двух стран.Выработанные меры и предложения будут объединены в соответствующей “дорожной карте” по дальнейшему развитию транспортных коридоров, связывающих Узбекистан и Туркменистан.В ходе переговоров подчеркнут значительный потенциал в развитии многопланового взаимодействия между двумя государствами, отмечена актуальность мобилизации имеющихся ресурсов и возможностей для углубления сотрудничества в приоритетных направлениях.Достигнута договоренность о проведении очередного заседания МПК в Узбекистане в ближайшее время. В рамках этого мероприятия планируется проведение второго заседания узбекско-туркменского Делового совета.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/mirziyoev-predlojit-tsa-novye-perspektivy-sotrudnichestva-19949384.html
https://uz.sputniknews.ru/20210526/tashkent-i-ashxabad-sozdadut-komissiyu-po-vodoxozyaystvennym-voprosam-18929960.html
узбекистан
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0d/14963484_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ba1c20ad82adca8f8aeab0ec1ef1684c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, туркменистан, авиасообщение, переговоры
Узбекистан и Туркменистан планируют возобновить авто— и авиасообщение
Узбекистан и Туркменистан проработают вопросы возобновления прямого авиасообщения и международного автомобильного сообщения с соблюдением санэпидтребований и выработают совместные меры по повышению пропускной способности пунктов пограничного перехода.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Профильные ведомства Узбекистана и Туркменистана проработают вопрос возобновления прямого авиа- и международного автомобильного сообщения, пишет
информационное агентство “Дунё”.
Об этом стало известно по итогам переговоров заместителя премьер-министра − министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) Эсенмурадом Оразгелдиевым, прошедших в Ашхабаде.
“Согласовано, что министерствами транспорта двух стран будут проработаны вопросы возобновления прямого авиасообщения и международного автомобильного сообщения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований”, — говорится в публикации.
По данным издания, также будет проведена работа по выработке совместных мер по повышению пропускной способности пунктов пограничного перехода, устранению тарифных и нетарифных барьеров для роста взаимной торговли и повышению эффективности использования транспортных мощностей и транзитного потенциала двух стран.
Выработанные меры и предложения будут объединены в соответствующей “дорожной карте” по дальнейшему развитию транспортных коридоров, связывающих Узбекистан и Туркменистан.
В ходе переговоров подчеркнут значительный потенциал в развитии многопланового взаимодействия между двумя государствами, отмечена актуальность мобилизации имеющихся ресурсов и возможностей для углубления сотрудничества в приоритетных направлениях.
Достигнута договоренность о проведении очередного заседания МПК в Узбекистане в ближайшее время. В рамках этого мероприятия планируется проведение второго заседания узбекско-туркменского Делового совета.