Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210804/uzbekistan-i-turkmenistan-planiruyut-vozobnovit-avto-i-aviasoobschenie-19951818.html
Узбекистан и Туркменистан планируют возобновить авто— и авиасообщение
Узбекистан и Туркменистан планируют возобновить авто— и авиасообщение
Узбекистан и Туркменистан проработают вопросы возобновления прямого авиасообщения и международного автомобильного сообщения с соблюдением санэпидтребований и... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T19:50+0500
2021-08-04T19:50+0500
политика
узбекистан
туркменистан
авиасообщение
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0d/14963484_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ce9b0632e77b81f1ec7109ff38442257.jpg
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Профильные ведомства Узбекистана и Туркменистана проработают вопрос возобновления прямого авиа- и международного автомобильного сообщения, пишет информационное агентство “Дунё”.Об этом стало известно по итогам переговоров заместителя премьер-министра − министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) Эсенмурадом Оразгелдиевым, прошедших в Ашхабаде.По данным издания, также будет проведена работа по выработке совместных мер по повышению пропускной способности пунктов пограничного перехода, устранению тарифных и нетарифных барьеров для роста взаимной торговли и повышению эффективности использования транспортных мощностей и транзитного потенциала двух стран.Выработанные меры и предложения будут объединены в соответствующей “дорожной карте” по дальнейшему развитию транспортных коридоров, связывающих Узбекистан и Туркменистан.В ходе переговоров подчеркнут значительный потенциал в развитии многопланового взаимодействия между двумя государствами, отмечена актуальность мобилизации имеющихся ресурсов и возможностей для углубления сотрудничества в приоритетных направлениях.Достигнута договоренность о проведении очередного заседания МПК в Узбекистане в ближайшее время. В рамках этого мероприятия планируется проведение второго заседания узбекско-туркменского Делового совета.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/mirziyoev-predlojit-tsa-novye-perspektivy-sotrudnichestva-19949384.html
https://uz.sputniknews.ru/20210526/tashkent-i-ashxabad-sozdadut-komissiyu-po-vodoxozyaystvennym-voprosam-18929960.html
узбекистан
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0d/14963484_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ba1c20ad82adca8f8aeab0ec1ef1684c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, туркменистан, авиасообщение, переговоры

Узбекистан и Туркменистан планируют возобновить авто— и авиасообщение

19:50 04.08.2021
726
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВывозной рейс из Новосибирска в Ташкент
Вывозной рейс из Новосибирска в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Узбекистан и Туркменистан проработают вопросы возобновления прямого авиасообщения и международного автомобильного сообщения с соблюдением санэпидтребований и выработают совместные меры по повышению пропускной способности пунктов пограничного перехода.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Профильные ведомства Узбекистана и Туркменистана проработают вопрос возобновления прямого авиа- и международного автомобильного сообщения, пишет информационное агентство “Дунё”.
Об этом стало известно по итогам переговоров заместителя премьер-министра − министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) Эсенмурадом Оразгелдиевым, прошедших в Ашхабаде.
“Согласовано, что министерствами транспорта двух стран будут проработаны вопросы возобновления прямого авиасообщения и международного автомобильного сообщения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований”, — говорится в публикации.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
Политика
Мирзиёев предложит ЦА новые перспективы сотрудничества
18:07
711
4
По данным издания, также будет проведена работа по выработке совместных мер по повышению пропускной способности пунктов пограничного перехода, устранению тарифных и нетарифных барьеров для роста взаимной торговли и повышению эффективности использования транспортных мощностей и транзитного потенциала двух стран.
Выработанные меры и предложения будут объединены в соответствующей “дорожной карте” по дальнейшему развитию транспортных коридоров, связывающих Узбекистан и Туркменистан.
Амударья - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
Политика
Ташкент и Ашхабад создадут комиссию по водохозяйственным вопросам
26 мая, 20:33
1201
В ходе переговоров подчеркнут значительный потенциал в развитии многопланового взаимодействия между двумя государствами, отмечена актуальность мобилизации имеющихся ресурсов и возможностей для углубления сотрудничества в приоритетных направлениях.
Достигнута договоренность о проведении очередного заседания МПК в Узбекистане в ближайшее время. В рамках этого мероприятия планируется проведение второго заседания узбекско-туркменского Делового совета.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:33Наследие Игоря Савицкого: как Нукус отметил день рождения создателя "Лувра в пустыне"
22:06В Ташкенте впервые открылся семейный детский дом — фото
21:21Борьба с коррупцией: в Узбекистане запущен сайт для сообщений о фактах взяточничества
21:03Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября – глава ВОЗ
20:58Чтобы укол не стал смертельным: советы от инфекциониста перед вакцинацией от коронавируса
20:25В Намангане мужчина избил врача поликлиники за якобы ошибочный диагноз
19:50Узбекистан и Туркменистан планируют возобновить авто— и авиасообщение
19:25Детские омбудсмены России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве — видео
19:10Жизнь после COVID: как в России будут помогать переболевшим иностранцам
18:50Узбекистан на ОИ-2020: "Чтобы Джалолов не выиграл Олимпиаду должен упасть метеорит"
18:48Филиал Ташкентского колледжа сферы обслуживания появится в Чирчике
18:07Мирзиёев предложит ЦА новые перспективы сотрудничества
17:32В Узбекистане решено повышать доверие к вакцинации от COVID
17:23IT — всему голова: в мобильную торговлю Узбекистана внедряются современные технологии
17:14Недетский вопрос: делать ребенку прививку от коронавируса или нет — ответ педиатра
17:02Представители Минкультуры РУз и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве
16:37"Я теперь знаю, что это": Чусовитина о непопадании в комиссию атлетов МОК
16:33В США издадут книгу о ремесленничестве Узбекистана — фото
16:10Террористы уничтожены — заложники спасены: военные учения РФ и Узбекистана
16:10Иностранные инвесторы вложат $141 млн в развитие дошкольного образования Узбекистана