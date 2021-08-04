https://uz.sputniknews.ru/20210804/uzbekistan-i-turkmenistan-planiruyut-vozobnovit-avto-i-aviasoobschenie-19951818.html

Узбекистан и Туркменистан планируют возобновить авто— и авиасообщение

Узбекистан и Туркменистан планируют возобновить авто— и авиасообщение

Узбекистан и Туркменистан проработают вопросы возобновления прямого авиасообщения и международного автомобильного сообщения с соблюдением санэпидтребований и... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T19:50+0500

2021-08-04T19:50+0500

2021-08-04T19:50+0500

политика

узбекистан

туркменистан

авиасообщение

переговоры

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Профильные ведомства Узбекистана и Туркменистана проработают вопрос возобновления прямого авиа- и международного автомобильного сообщения, пишет информационное агентство “Дунё”.Об этом стало известно по итогам переговоров заместителя премьер-министра − министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) Эсенмурадом Оразгелдиевым, прошедших в Ашхабаде.По данным издания, также будет проведена работа по выработке совместных мер по повышению пропускной способности пунктов пограничного перехода, устранению тарифных и нетарифных барьеров для роста взаимной торговли и повышению эффективности использования транспортных мощностей и транзитного потенциала двух стран.Выработанные меры и предложения будут объединены в соответствующей “дорожной карте” по дальнейшему развитию транспортных коридоров, связывающих Узбекистан и Туркменистан.В ходе переговоров подчеркнут значительный потенциал в развитии многопланового взаимодействия между двумя государствами, отмечена актуальность мобилизации имеющихся ресурсов и возможностей для углубления сотрудничества в приоритетных направлениях.Достигнута договоренность о проведении очередного заседания МПК в Узбекистане в ближайшее время. В рамках этого мероприятия планируется проведение второго заседания узбекско-туркменского Делового совета.

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узбекистан, туркменистан, авиасообщение, переговоры