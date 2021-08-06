https://uz.sputniknews.ru/20210806/takoe-ne-zabyvaetsya-i-ostavlyaet-sled-na-vsyu-jizn---jurnalistka-o-zasurskom-19978974.html
"Такое не забывается и оставляет след на всю жизнь" — журналистка о Засурском
"Такое не забывается и оставляет след на всю жизнь" — журналистка о Засурском
Воспоминаниями о скончавшемся на днях президенте журфака МГУ Ясене Засурском поделилась доктор философии, писатель, поэт, публицист из Узбекистана Адель... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T17:23+0500
2021-08-06T17:23+0500
2021-08-06T17:29+0500
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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Президент журфака МГУ Ясен Николаевич Засурский скончался 1 августа на 92-м году жизни. Легендарный российский журналист и педагог работал в Московском университете со дня его основания в 1952 году. Ясен Засурский взрастил несколько поколений российских и зарубежных журналистов и ученых. Ученики и коллеги Ясена Николаевича с теплотой вспоминают своего наставника.Воспоминаниями о Ясене Засурском поделилась на сайте Культура.уз известная узбекская журналистка, писательница и поэтесса Адель Чилякова.Адель Абдурахмановна впервые встретилась с Ясеном Николаевичем в далеком 1958 году, в бытность его заместителем декана факультета журналистики МГУ. Засурский тогда проявил большой интерес к Адели и помог ей, опоздавшей на вступительные испытания в университет, поступить сразу на второй курс.Наставничество Засурского оказало большое влияние на жизнь и творчество Адели Абдурахмановны. Впоследствии, встречаясь с учителем, она подолгу беседовала с ним о развитии образования, политики и науки, о саморазвитии и свободе личности...
https://uz.sputniknews.ru/20210801/skonchalsya-prezident-i-dekan-jurfaka-mgu-yasen-zasurskiy-19903401.html
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журналистика, факультет, мгу имени м.в. ломоносова
"Такое не забывается и оставляет след на всю жизнь" — журналистка о Засурском
17:23 06.08.2021 (обновлено: 17:29 06.08.2021)
Воспоминаниями о скончавшемся на днях президенте журфака МГУ Ясене Засурском поделилась доктор философии, писатель, поэт, публицист из Узбекистана Адель Чилякова.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Президент журфака МГУ Ясен Николаевич Засурский скончался 1 августа на 92-м году жизни. Легендарный российский журналист и педагог работал в Московском университете со дня его основания в 1952 году. Ясен Засурский взрастил несколько поколений российских и зарубежных журналистов и ученых. Ученики и коллеги Ясена Николаевича с теплотой вспоминают своего наставника.
Воспоминаниями о Ясене Засурском поделилась на сайте Культура.уз
известная узбекская журналистка, писательница и поэтесса Адель Чилякова.
Адель Абдурахмановна впервые встретилась с Ясеном Николаевичем в далеком 1958 году, в бытность его заместителем декана факультета журналистики МГУ. Засурский тогда проявил большой интерес к Адели и помог ей, опоздавшей на вступительные испытания в университет, поступить сразу на второй курс.
"Такое не забывается и оставляет след на всю жизнь, формируя душу, ум и творчество, — подчеркивает журналистка. — Помню, как на заключительном вечере выпускников Ясен Николаевич нам сказал: "Возможно, вы посетили не все лекции, конспектировали и читали не все учебники и книги, которые мы вам рекомендовали… Но если нам удалось пробудить в вас жажду знания и добра и способность самостоятельно формировать свои взгляды, свое мировоззрение, потребность творческого созидания добра, можно считать, что наш общий труд принес успешные плоды".
Наставничество Засурского оказало большое влияние на жизнь и творчество Адели Абдурахмановны. Впоследствии, встречаясь с учителем, она подолгу беседовала с ним о развитии образования, политики и науки, о саморазвитии и свободе личности...
"Меня всегда привлекал ясный ум Ясена Засурского, его чуть ироническое остроумие и высоко интеллектуальное мышление, умение разглядеть и поддержать необычное и выдающееся уже в зародыше, — вспоминает Адель Чилякова. — Спасибо, дорогой Ясен Николаевич, за Ваш светлый ум и душу редкой красоты, и за то, что Вы случились в моей жизни".