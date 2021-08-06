https://uz.sputniknews.ru/20210806/takoe-ne-zabyvaetsya-i-ostavlyaet-sled-na-vsyu-jizn---jurnalistka-o-zasurskom-19978974.html

"Такое не забывается и оставляет след на всю жизнь" — журналистка о Засурском

"Такое не забывается и оставляет след на всю жизнь" — журналистка о Засурском

Воспоминаниями о скончавшемся на днях президенте журфака МГУ Ясене Засурском поделилась доктор философии, писатель, поэт, публицист из Узбекистана Адель... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T17:23+0500

2021-08-06T17:23+0500

2021-08-06T17:29+0500

общество

журналистика

факультет

мгу имени м.в. ломоносова

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Президент журфака МГУ Ясен Николаевич Засурский скончался 1 августа на 92-м году жизни. Легендарный российский журналист и педагог работал в Московском университете со дня его основания в 1952 году. Ясен Засурский взрастил несколько поколений российских и зарубежных журналистов и ученых. Ученики и коллеги Ясена Николаевича с теплотой вспоминают своего наставника.Воспоминаниями о Ясене Засурском поделилась на сайте Культура.уз известная узбекская журналистка, писательница и поэтесса Адель Чилякова.Адель Абдурахмановна впервые встретилась с Ясеном Николаевичем в далеком 1958 году, в бытность его заместителем декана факультета журналистики МГУ. Засурский тогда проявил большой интерес к Адели и помог ей, опоздавшей на вступительные испытания в университет, поступить сразу на второй курс.Наставничество Засурского оказало большое влияние на жизнь и творчество Адели Абдурахмановны. Впоследствии, встречаясь с учителем, она подолгу беседовала с ним о развитии образования, политики и науки, о саморазвитии и свободе личности...

https://uz.sputniknews.ru/20210801/skonchalsya-prezident-i-dekan-jurfaka-mgu-yasen-zasurskiy-19903401.html

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журналистика, факультет, мгу имени м.в. ломоносова