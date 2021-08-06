https://uz.sputniknews.ru/20210806/v-sng-mojet-byt-sozdan-konsultativnyy-sovet-glav-izbiratelnyx-organov-19973434.html

В СНГ может быть создан Консультативный совет глав избирательных органов

В СНГ может быть создан Консультативный совет глав избирательных органов

Заседания совета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T12:21+0500

2021-08-06T12:21+0500

2021-08-06T12:27+0500

политика

узбекистан

выборы

снг

избирательный кодекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1435/59/14355960_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_da18afe183ce86577c4248e708e65e7a.jpg

ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Состоялось заседание экспертной группы государств-участников СНГ. В режиме видеоконференцсвязи в дискуссии приняли участие представители Узбекистана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, секретариата Совета МПА СНГ и исполнительного комитета Содружества. Стороны рассмотрели проект создания Консультативного совета руководителей избирательных органов в Содружестве Независимых Государств, говорится на сайте Исполкома СНГ. Подчеркнуто, что эта инициатива принадлежит Узбекистану.Участники заседания рассмотрели замечания по совершенствованию документа и доработали текст его проекта.В частности, российская сторона отметила, что Консультативный совет должен образовываться международным договором. Остальные участники поддержали это предложение. Документ решено внести на рассмотрение Совета глав государств СНГ.Совет будет заниматься обеспечением сотрудничества между избирательными органами стран СНГ в целях совершенствования избирательного процесса в государствах с учетом накопленного ими опыта в области проведения выборов и референдумов в соответствии с законодательством и международными обязательствами. В состав совета войдут руководители центральных избирательных органов государств-участников СНГ. Заседания совета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.Напомним, 24 октября 2021 года в Узбекистане состоятся выборы президента. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Уполномоченные представители партий уже получили мандаты для участия в заседаниях ЦИК. В настоящее время идет подготовка к выборам, политические силы продолжают определяться с кандидатами и формируют свои предвыборные программы.

https://uz.sputniknews.ru/20210731/izbiratelnaya-kampaniya-2021-kak-progolosovat-uzbekistantsam-v-rossii-19898269.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, выборы, снг, избирательный кодекс