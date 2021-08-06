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В СНГ может быть создан Консультативный совет глав избирательных органов
В СНГ может быть создан Консультативный совет глав избирательных органов
Заседания совета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T12:21+0500
2021-08-06T12:27+0500
политика
узбекистан
выборы
снг
избирательный кодекс
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Состоялось заседание экспертной группы государств-участников СНГ. В режиме видеоконференцсвязи в дискуссии приняли участие представители Узбекистана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, секретариата Совета МПА СНГ и исполнительного комитета Содружества. Стороны рассмотрели проект создания Консультативного совета руководителей избирательных органов в Содружестве Независимых Государств, говорится на сайте Исполкома СНГ. Подчеркнуто, что эта инициатива принадлежит Узбекистану.Участники заседания рассмотрели замечания по совершенствованию документа и доработали текст его проекта.В частности, российская сторона отметила, что Консультативный совет должен образовываться международным договором. Остальные участники поддержали это предложение. Документ решено внести на рассмотрение Совета глав государств СНГ.Совет будет заниматься обеспечением сотрудничества между избирательными органами стран СНГ в целях совершенствования избирательного процесса в государствах с учетом накопленного ими опыта в области проведения выборов и референдумов в соответствии с законодательством и международными обязательствами. В состав совета войдут руководители центральных избирательных органов государств-участников СНГ. Заседания совета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.Напомним, 24 октября 2021 года в Узбекистане состоятся выборы президента. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Уполномоченные представители партий уже получили мандаты для участия в заседаниях ЦИК. В настоящее время идет подготовка к выборам, политические силы продолжают определяться с кандидатами и формируют свои предвыборные программы.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/izbiratelnaya-kampaniya-2021-kak-progolosovat-uzbekistantsam-v-rossii-19898269.html
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узбекистан, выборы, снг, избирательный кодекс

В СНГ может быть создан Консультативный совет глав избирательных органов

12:21 06.08.2021 (обновлено: 12:27 06.08.2021)
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© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Флаги государств СНГ. Архивное фото
Флаги государств СНГ. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Заседания совета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Состоялось заседание экспертной группы государств-участников СНГ. В режиме видеоконференцсвязи в дискуссии приняли участие представители Узбекистана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, секретариата Совета МПА СНГ и исполнительного комитета Содружества.
Стороны рассмотрели проект создания Консультативного совета руководителей избирательных органов в Содружестве Независимых Государств, говорится на сайте Исполкома СНГ. Подчеркнуто, что эта инициатива принадлежит Узбекистану.
Участники заседания рассмотрели замечания по совершенствованию документа и доработали текст его проекта.
В частности, российская сторона отметила, что Консультативный совет должен образовываться международным договором. Остальные участники поддержали это предложение. Документ решено внести на рассмотрение Совета глав государств СНГ.
Совет будет заниматься обеспечением сотрудничества между избирательными органами стран СНГ в целях совершенствования избирательного процесса в государствах с учетом накопленного ими опыта в области проведения выборов и референдумов в соответствии с законодательством и международными обязательствами.
В состав совета войдут руководители центральных избирательных органов государств-участников СНГ. Заседания совета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
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Напомним, 24 октября 2021 года в Узбекистане состоятся выборы президента. Избирательная кампания стартовала 23 июля.
Уполномоченные представители партий уже получили мандаты для участия в заседаниях ЦИК. В настоящее время идет подготовка к выборам, политические силы продолжают определяться с кандидатами и формируют свои предвыборные программы.
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