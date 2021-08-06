https://uz.sputniknews.ru/20210806/vgik-nabral-pervuyu-akterskuyu-masterskuyu-iz-studentov-uzbekistana-19979410.html

ВГИК набрал первую актерскую мастерскую из студентов Узбекистана

ВГИК набрал первую актерскую мастерскую из студентов Узбекистана

Обучение во ВГИКе доступно по специальностям: режиссура кино и телевидения, кинооператорство, продюсерство, звукорежиссура. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T17:48+0500

2021-08-06T17:48+0500

2021-08-06T17:48+0500

культура

кинорежиссер

кинематограф

актеры

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Набор первой актерской мастерской ВГИКа, состоящей из студентов Узбекистана проходил в Ташкенте. Об этом рассказал ректор вуза Владимир Малышев, передает РИА Новости."Первого сентября к нам приедут, будут заниматься, но по договору они потом уедут к себе и будут уже там работать и творить", - сказал Малышев.По словам ректора, актерское и режиссерское направления по-прежнему остаются популярными у абитуриентов."Актерский – мы более 2,5 тысяч посмотрели, это по 120 человек на место. На режиссуру – порядка 60-80 человек на место. Набор в этом году не меньше, чем в предыдущем. В этом году мы набрали студентов более чем из 50 регионов, из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья", - рассказал ректор.Вопрос выделения 15 целевых мест для молодых кинематографистов Узбекистана на обучение во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК) в рамках квотной кампании 2021/2022 года впервые обсудили в феврале 2021 года.А с 2020 года в рамках достигнутых договоренностей между руководством ВГИКа, Национального агентства "Узбеккино", представительства Россотрудничества в Узбекистане семеро молодых кинематографистов из Узбекистана уже обучаются во ВГИКе.

https://uz.sputniknews.ru/20200825/Vo-VGIK-postupili-sem-kinematografistov-iz-Uzbekistana-14838315.html

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