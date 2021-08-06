https://uz.sputniknews.ru/20210806/voyna-voynoy-a-plov-po-raspisaniyu-chemu-uzbekistantsy-nauchili-voennyx-rf-v-termeze-19969848.html

Война войной, а плов по расписанию: чему узбекистанцы научили военных РФ в Термезе

Война войной, а плов по расписанию: чему узбекистанцы научили военных РФ в Термезе

В Сурхандарьинской области, на границе с Афганистаном, продолжаются узбекско-российские военно-тактические учения. Спецподразделения двух стран отрабатывают... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T07:28+0500

2021-08-06T07:28+0500

2021-08-06T12:18+0500

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военные учения

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Свободное от маневров время военнослужащие проводят с пользой: спортивные состязания по футболу, волейболу и силовым упражнениям позволяют участникам учений поддерживать прекрасную физическую форму. Не обходится и без культурной программы: узбекистанские и российские бойцы прекрасно поют и танцуют. Ну и конечно, куда же без узбекской кухни и традиционного плова. В частности гостей из средней полосы России хозяева научили кушать это национальное блюдо руками, как это издревле было принято. Он добавил, что свободного времени на маневрах не так много, но и его бойцы стараются проводить с пользой, поэтому спортивные состязания прекрасно дополняют плотный график тренировок. В заключительный день учений к наземным силам реагирования подключится ударная авиация. Военнослужащие отработают действия при отражении атак противника. Всего в маневрах принимает участие около 400 бойцов армий двух стран. Как солдаты и офицеры проводят время после тактической подготовки на полигоне, смотрите в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210804/terroristy-unichtojeny--zalojniki-spaseny-voennye-ucheniya-rf-i-uzbekistana--19945842.html

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, плов, термез, военные учения