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Война войной, а плов по расписанию: чему узбекистанцы научили военных РФ в Термезе
Война войной, а плов по расписанию: чему узбекистанцы научили военных РФ в Термезе
В Сурхандарьинской области, на границе с Афганистаном, продолжаются узбекско-российские военно-тактические учения. Спецподразделения двух стран отрабатывают... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T07:28+0500
2021-08-06T12:18+0500
видео
узбекистан
плов
термез
военные учения
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Свободное от маневров время военнослужащие проводят с пользой: спортивные состязания по футболу, волейболу и силовым упражнениям позволяют участникам учений поддерживать прекрасную физическую форму. Не обходится и без культурной программы: узбекистанские и российские бойцы прекрасно поют и танцуют. Ну и конечно, куда же без узбекской кухни и традиционного плова. В частности гостей из средней полосы России хозяева научили кушать это национальное блюдо руками, как это издревле было принято. Он добавил, что свободного времени на маневрах не так много, но и его бойцы стараются проводить с пользой, поэтому спортивные состязания прекрасно дополняют плотный график тренировок. В заключительный день учений к наземным силам реагирования подключится ударная авиация. Военнослужащие отработают действия при отражении атак противника. Всего в маневрах принимает участие около 400 бойцов армий двух стран. Как солдаты и офицеры проводят время после тактической подготовки на полигоне, смотрите в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/terroristy-unichtojeny--zalojniki-spaseny-voennye-ucheniya-rf-i-uzbekistana--19945842.html
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан, плов, термез, военные учения

Война войной, а плов по расписанию: чему узбекистанцы научили военных РФ в Термезе

07:28 06.08.2021 (обновлено: 12:18 06.08.2021)
3316
© Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
В Сурхандарьинской области, на границе с Афганистаном, продолжаются узбекско-российские военно-тактические учения. Спецподразделения двух стран отрабатывают навыки отражения атаки неприятелем, а также уничтожение условных террористов.
Свободное от маневров время военнослужащие проводят с пользой: спортивные состязания по футболу, волейболу и силовым упражнениям позволяют участникам учений поддерживать прекрасную физическую форму.
Не обходится и без культурной программы: узбекистанские и российские бойцы прекрасно поют и танцуют. Ну и конечно, куда же без узбекской кухни и традиционного плова. В частности гостей из средней полосы России хозяева научили кушать это национальное блюдо руками, как это издревле было принято.
"Это грандиозно. Мы, конечно, предполагали, что нас ждет в Узбекистане традиционное гостеприимство, но чтобы так тонко, так душевно, по-восточному и со вкусом — мы просто потрясены", — признается представитель российской делегации, майор Тарас Васильев.
Он добавил, что свободного времени на маневрах не так много, но и его бойцы стараются проводить с пользой, поэтому спортивные состязания прекрасно дополняют плотный график тренировок.
Совместные российско-узбекские военные учения на полигоне Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
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Террористы уничтожены — заложники спасены: военные учения РФ и Узбекистана
4 августа, 16:10
696
В заключительный день учений к наземным силам реагирования подключится ударная авиация. Военнослужащие отработают действия при отражении атак противника. Всего в маневрах принимает участие около 400 бойцов армий двух стран.
Как солдаты и офицеры проводят время после тактической подготовки на полигоне, смотрите в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.
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