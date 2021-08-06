https://uz.sputniknews.ru/20210806/voyna-voynoy-a-plov-po-raspisaniyu-chemu-uzbekistantsy-nauchili-voennyx-rf-v-termeze-19969848.html
Война войной, а плов по расписанию: чему узбекистанцы научили военных РФ в Термезе
Война войной, а плов по расписанию: чему узбекистанцы научили военных РФ в Термезе
В Сурхандарьинской области, на границе с Афганистаном, продолжаются узбекско-российские военно-тактические учения. Спецподразделения двух стран отрабатывают... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T07:28+0500
2021-08-06T07:28+0500
2021-08-06T12:18+0500
видео
узбекистан
плов
термез
военные учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/06/19969816_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ec5c63f90ba1e0d07056350a3c3b550.jpg
Свободное от маневров время военнослужащие проводят с пользой: спортивные состязания по футболу, волейболу и силовым упражнениям позволяют участникам учений поддерживать прекрасную физическую форму. Не обходится и без культурной программы: узбекистанские и российские бойцы прекрасно поют и танцуют. Ну и конечно, куда же без узбекской кухни и традиционного плова. В частности гостей из средней полосы России хозяева научили кушать это национальное блюдо руками, как это издревле было принято. Он добавил, что свободного времени на маневрах не так много, но и его бойцы стараются проводить с пользой, поэтому спортивные состязания прекрасно дополняют плотный график тренировок. В заключительный день учений к наземным силам реагирования подключится ударная авиация. Военнослужащие отработают действия при отражении атак противника. Всего в маневрах принимает участие около 400 бойцов армий двух стран. Как солдаты и офицеры проводят время после тактической подготовки на полигоне, смотрите в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/terroristy-unichtojeny--zalojniki-spaseny-voennye-ucheniya-rf-i-uzbekistana--19945842.html
узбекистан
термез
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/06/19969816_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06c26bddcd83cbe347308d3b2f037f46.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, плов, термез, военные учения
Война войной, а плов по расписанию: чему узбекистанцы научили военных РФ в Термезе
07:28 06.08.2021 (обновлено: 12:18 06.08.2021)
В Сурхандарьинской области, на границе с Афганистаном, продолжаются узбекско-российские военно-тактические учения. Спецподразделения двух стран отрабатывают навыки отражения атаки неприятелем, а также уничтожение условных террористов.
Свободное от маневров время военнослужащие проводят с пользой: спортивные состязания по футболу, волейболу и силовым упражнениям позволяют участникам учений поддерживать прекрасную физическую форму.
Не обходится и без культурной программы: узбекистанские и российские бойцы прекрасно поют и танцуют. Ну и конечно, куда же без узбекской кухни и традиционного плова. В частности гостей из средней полосы России хозяева научили кушать это национальное блюдо руками, как это издревле было принято.
"Это грандиозно. Мы, конечно, предполагали, что нас ждет в Узбекистане традиционное гостеприимство, но чтобы так тонко, так душевно, по-восточному и со вкусом — мы просто потрясены", — признается представитель российской делегации, майор Тарас Васильев.
Он добавил, что свободного времени на маневрах не так много, но и его бойцы стараются проводить с пользой, поэтому спортивные состязания прекрасно дополняют плотный график тренировок.
В заключительный день учений к наземным силам реагирования подключится ударная авиация. Военнослужащие отработают действия при отражении атак противника. Всего в маневрах принимает участие около 400 бойцов армий двух стран.
Как солдаты и офицеры проводят время после тактической подготовки на полигоне, смотрите в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан
.